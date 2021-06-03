Программы для сжатия фотографий без потери качества

Чтобы сэкономить память компьютера, поделиться снимками с друзьями и "залить" их в облачное хранилище, можно уменьшить размер фотографий и других изображений. Чтобы выполнить сжатие файлов без потери качества картинки, необходимо воспользоваться специальными графическими редакторами.

FastStone Image Viewer FastStone Image Viewer — программа для просмотра, редактирования и конвертирования фотографий и графических изображений. С помощью утилиты можно изменить размеры картинки, удалить лишние фрагменты и водяные знаки, уменьшить размер без серьезной потери качества. Приложение в работает со всеми популярными форматами файлов: jpeg, png, bmp, gif, pcx и т.д. Программа полностью совместима с операционной системой Windows XP и новее (32 и 64 бит). Для установки досутпна полностью русская версия ПО. Модель распространения редактора изображений FastStone Image Viewer — бесплатная. После запуска утилиты необходимо перейти открыть фотографии для редактирования. Для этого нужно перейти в раздел на компьютере, где расположены изображений. Сделать это можно с помощью встроенного в приложение проводника, который находится в левой части интерфейса главного окна. Все файлы, которые расположены в выбранной папке, отобразятся в окне справа. Чтобы выполнить сжатие фотографии с минимальными потерями качества, необходимо выбрать нужный файл из списка и нажать правой кнопкой мыши. В открывшемся меню следует перейти в раздел "Сервис" — "Пакетное преобразование". Запустится инструмент для редактирования изображений. В правом окне находятся выбранные файлы для преобразования. При необходимости пользователи могут добавить дополнительные файлы из левого окна для обработки сразу нескольких файлов одновременно. Перед тем, как начать сжатие, следует выбрать выходной формат из списка. Далее — выбрать папку для сохранения фотографии на компьютере. Также можно изменить имя файла. Следующий этап — установка параметров для выходного файла. Для этого необходимо выбрать инструмент "Установки". В открывшемся окне нужно выбрать качество, установить фотометрию, субдискретизацию цвета, сглаживание. По завершению всех установок необходимо нажать "ОК". После этого можно приступать к процессу сжатия выбранной фотографии. Преимущества FastStone Image Viewer: бесплатная модель распространения программы;

большой набор инструментов для редактирования изображений;

готовый файл можно отправить по электронной почте;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка. Недостатки: нет инструментов для создания новых изображений. Скачать FastStone Image Viewer

Caesium Caesium — небольшая утилита для оптимизации графических изображений. Программа дает возможность уменьшить размер фотографии на 90% и удалить метаданные. Исходный файл после сжатия сохраняет оригинальное качество. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows XP и новее (32/64 бит) и переведено на русский язык. Модель распространения графического редактора Caesium — бесплатная. После запуска утилиты откроется главное окно. На начальном этапе работы с ПО необходимо открыть фотографию с компьютера для редактирования. Для этого используется функция "Добавить изображения", которая расположена на панели инструментов. Пользователи могут добавить одну или несколько картинок одновременно. Загруженный файл отобразится в списке. Программа предоставляет информацию о файле: размер, разрешение, полный путь к изображению. Чтобы начать сжатие фотографии, необходимо воспользоваться инструментами, которые расположены в нижней части интерфейса главного окна утилиты Caesium. Здесь пользователям нужно установить качество (основной параметр для сжатия) и выбрать формат. Также есть возможность изменения размеров фотографии: ширина и высота. В завершении настроек нужно выбрать папку для вывода получившегося изображения на компьютер. Чтобы запустить процесс сжатия, необходимо воспользоваться функцией "Выполнить сжатие" на верхней панели инструментов. Полученный результат будет сохранен на компьютере в указанной ранее папке. Преимущества программы Caesium: простой интерфейс на русском языке;

сжатие картинок без потери качества;

бесплатная модель распространения. Недостатки: нет возможности применения дополнительных эффектов для фотографий. Скачать Caesium

FILEMinimizer Pictures FILEMinimizer Pictures — небольшая утилита, которая используется для работы с графическими изображениями. С помощью программы можно уменьшить размер фотографии без потери качества. Приложение позволяет работать как с одним файлом, так и с несколькими изображениями одновременно. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows XP и свежее (32/64 бит). Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается.Модель распространения FILEMinimizer Pictures — бесплатная. После запуска программы необходимо добавить файл для оптимизации. Для этого нужно воспользоваться функцией "Open Files" на панели инструментов. После того, как файл добавлен в приложении, нужно выбрать папку для сохранения исходного файла. Далее пользователям необходимо выбрать уровень сжатия в строке "Compression Settings". Здесь доступно три уровня сжатия: Web/E-mail. Позволяет сжимать фотографии для отправки по электронной почте или загрузке на сайты и форумы. Standard. По заверению разработчиков — самый оптимальный вариант для сжатия изображений без потери качества. Подходит для решения любых задач. Low/Print. Используется для сжатия фотографий, которые будут распечатаны на принтере. Также пользователи могут установить пользовательские настройки сжатия. Для этого необходимо установить галочку возле пункт "Custom Settings" и открыть раздел параметров. Здесь необходимо выбрать разрешение для фотографии и отметить галочкой пункт, который отвечает за сохранение оригинального качества. Далее следует установить сжатие в процентах. По завершению установок всех параметров сжатия необходимо выбрать функцию "Optimize Files" на верхней панели инструментов. Преимущества: простой и удобный интерфейс;

бесплатная модель распространения;

возможность выбора готовых шаблонов для сжатия фотографий. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка. Скачать FILEMinimizer Pictures

Light Image Resizer Light Image Resizer — приложение, которое используется для оптимизации изображений: сжатие файлов без потери качества, применение эффектов, добавление водяных знаков. Утилита поддерживает все популярные форматы фотографий. Программа совместима с операционной системой Windows XP и новее (32/64 бит). Для загрузки доступна полностью русская версия ПО. Модель распространения приложения Light Image Resizer — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию, необходимо купить лицензию. Стоимость полной версии составляет 20 долларов. Доступна бесплатная Trial-версия с ограничениями: пользователи могут обработать не более 100 изображений. На начальном этапе работы с утилитой необходимо загрузить графические файлы. Для этого нужно воспользоваться инструментом "Файлы" и выбрать фотографии, расположенные на компьютере. После загрузки фотографии необходимо нажать "Вперед". Откроется окно с настройками. Здесь пользователи могут выполнить следующие действия: Изменить разрешение изображения. Выбрать режим: обрезать, растянуть, подогнать, по центру. Установить папку для сохранения файла. Применить эффекты и фильтры. Перевернуть изображение. В строке Compression нужно указать качество сжатия в процентах. Альтернативный вариант — пользователи могут указать желаемый размер файла. В этом случае программа Light Image Resizer автоматически подберет нужное качество для фотографии в соответствии с установленным размером. Чтобы запустить процесс необходимо нажать "Выполнить". Преимущества: удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность применения эффектов для фотографии;

поддерживается возможность пакетной обработки изображений;

пользователи могут указать точный размер файла для сжатия. Недостатки: нет возможности создания слайд-шоу. Скачать Light Image Resizer

ImageCompression.SB ImageCompression.SB — утилита для быстрого пакетного сжатия графических изображений. С помощью утилиты можно уменьшить размер файла без потери качества. Итоговый результат можно отправить по электронной почте. Приложение поддерживает все основные форматы изображений: png, bmp, jpeg, gif, tiff и т.д. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows XP и новее (32 и 64 бит). Для комфортной работы с программой требуется ОС Windows XP и новее. Доступна русская версия для скачивания. Модель распространения ImageCompression.SB — бесплатная. После запуска утилиты необходимо открыть фотографию для редактирования. Для этого пользователям следует нажать "Выбрать" в строке выбора папки с изображением. После того, как папка с файлами выбрана, можно приступать к процессу редактирования. Работа с фотографиями выполняется в разделе "Настройки сжатия". Здесь пользователям необходимо задать следующие параметры: Максимальная высота/ширина. Название папки, в которую будут размещены исходные файлы. Отметить галочкой форматы изображений, которые будет обрабатывать утилита ImageCompression.SB. Установить качество с помощью ползунка: лучшее сжатие или лучшее качество. По завершению всех настроек пользователи могут сохранить созданный профиль. Благодаря этому можно применять эти настройки в дальнейшем. Для этого необходимо нажать кнопку "Профили настроек сжатия" — "Сохранить текущие настройки как профиль" — "Новый". По завершению установки нужных параметров сжатия и сохранения профиля необходимо начать рабочий процесс. Для этого следует выбрать пункт "Начать обработку" в главном окне приложение ImageCompression.SB Преимущества: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

наличие возможности для пакетной обработки файлов;

бесплатная модель распространения;

возможность сохранения настроек сжатия в отдельный профиль. Недостатки: отсутствуют инструменты для применения различных эффектов для фотографий. Скачать ImageCompression.SB

RIOT RIOT (Radical Image Optimization Tool) — удобное приложение для оптимизации изображений. Программа работает с файлами форматов png, gif и jpg. Есть возможность настройки яркости, контрастности и гаммы. Поддерживается функция пакетной обработки фотографий. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows XP и актуальнее (32 и 64 бит). Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Загрузить и установить утилиту можно абсолютно бесплатно. После запуска приложение RIOT необходимо открыть графическое изображение для редактирования. Для этого следует воспользоваться функцией "Open", которая расположена на панели инструментов. Загруженное изображение отобразится в окне "Initial image". В окне "Optimized image" отображается итоговый результат оптимизации фотографии. Для настройки файла используется панель инструментов, которая расположена в нижней части интерфейса главного окна программы RIOT. В процессе редактирования фотографий формата PNG необходимо выполнить основные настройки:выбрать внешний инструмент для оптимизации, алгоритм для установки качества, цвет, тип сжатия (низкий, средний, высокий или максимальный). При работе с JPEG файлами выполняются другие настройки: установка качества в процентах, формат кодирования и и т.д. По завершению всех настроек можно посмотреть размер итогового файла в строке "Optimized image". Далее нужно сохранить полученный файл. Для этого используется функция "Save", которая расположена на верхней панели инструментов. Преимущества: простой и удобный интерфейс;

бесплатная модель распространения;

возможность просмотра результатов сжатия в реальном времени. Недостатки: поддержка только 3 форматов изображений: jpeg, png, gif. Скачать RIOT (Radical Image Optimization Tool)