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Инструкции 24.10.2023 2 минуты

Как в VLC подключить другую звуковую дорожку?

Инструкция со скриншотами по добавлению в видеоплеер VLC дополнительной звуковой дорожки

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Один видеофайл может содержать несколько звуковых дорожек. В случае, например, с фильмами, аудиодорожки содержат их перевод на разные языки (не считая музыкального сопровождения и всего прочего звука). Количество уже встроенных в видеофайл звуковых дорожек легко определить из интерфейса видеопроигрывателя VLC Media Player. Достаточно открыть меню «Аудио» и затем кликнуть по пункту «Аудиодорожка»:

VLC Media Player

В нашем случае у открытого видеофайла присутствуют две звуковые дорожки — русскую и китайскую. Но как быть, если хочется, например, посмотреть фильм на английском? Первое и самое сложное, что требуется сделать — найти и скачать желаемую звуковую дорожку, дальше все просто.

Важно. Рекомендуем обновить VLC Player до последней версии. Скачать ее можно по ссылке.

Подключение дополнительной аудиодорожки в VLC Media Player

Мультимедиа-проигрыватель VLC Media Player позволяет пользователям подключать собственные звуковые дорожки к любым видеофайлам. Технически, программа просто проигрывает аудиофайл параллельно/синхронно с видеофайлом, оставляя возможность постановки воспроизведения на паузу и перемотки.

Для добавления собственной аудиодорожки достаточно проделать следующее:

  • Открыть меню «Медиа» и выбрать в нем пункт «Открыть файлы…»:

Просмот звуковых дорожек в видео

  • Сначала нужно добавить в программу основной файл (на примере фильма), к которому впоследствии будет подключена дополнительная дорожка. Для этого в отобразившемся окне «Источник» нужно кликнуть по кнопке «Добавить», затем указать путь до нужного видеофайла:

Добавление видеофайла для воспроизведения

  • В нижней части окна «Источник» поставить флажок напротив опции «Показать дополнительные параметры», затем — напротив опции «Параллельно проигрывать другой медиафайл»:

  • Напротив графы «Другой файл» кликнуть по кнопке «Обзор». Откроется еще одно окно «Источник». В нем нужно кликнуть по кнопке «Добавить» и указать путь до аудиофайла, который будет использован в качестве дополнительной аудиодорожки, затем — по кнопке «Выбрать»:

Добавление аудиодорожки

  • Теперь в основном окне «Источник» напротив графы «Другой файл» будет указан путь до только что добавленного аудиофайла, а также станет активной кнопка «Воспроизвести» — жмем ее:

Завершение добавления аудиодорожки в VLC

  • Если аудиодорожка в фильме не переключилась автоматически, нужно открыть меню «Аудио», перейти в подменю «Аудиодорожка» и выбрать добавленную звуковую дорожку (в нашем случае — «Дорожка 3»).

Дополнительная звуковая дорожка добавлена в VLC

На этом все.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

VLC Media Player
VLC Media Player

Версия 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19)

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Обсуждение статьи

16 отзывов

А Александр

В нормальных плеерах можно запустить фильм, выбрать "Добавить аудиодорожку" и путь к ней. Интерфейс в VLC - издевательство над пользователем.

Сергей

Не торопитесь сходу хейтить. Надо учитывать, что прога одновременно тянет два файла, видео и аудио, оба декомпрессирует, чтобы вам смотреть. Соответственно:
- нужен нормальный комп с быстрым диском (SSD, где оба файла и лежат)
- всякие сторонние кодеки идут лесом (у меня MKA аудио не хотел воспроизводиться вообще вместе с MKV видео, а статус-бар не мог перематывать)
- перекодируем MKA → WAV хотя бы (я вообще выбрал MP3 stereo 320 кбит, потому что не понял, зачем было стерео кодировать в матроску 5.1, если там только 2 дорожки из 6 заполнены) и берем именно его, поскольку он распаковывается вообще стандартным кодеком винды, а не программным VLC
Профит

А Александр

Ничего он не докомпрессирует. Там написано "Запустить параллельно", вот он и запускает параллельно. Проще поставить другой проигрыватель, чем долбаться с MKA → WAV

Галина

Жаль, конечно, что программа не запоминает эти доп. настройки, и внешнее аудио надо подключать каждый раз заново.
Но главное - плееру, как я поняла, без разницы, совпадают аудио-дороги по длине или нет. Я подключала аудио на 45 с длиннее, воспроизведение ровно по длине видео (основного файла). Теперь еще буду экспериментировать с более короткими дорогами, но думаю, проблем быть не должно.

Лена

Увы, при нажатии воспроизведение, включается лишь аудиодорожка))) А объединить это с видео никак не получается. Что странно, потому что раньше все это легко очень удавалось.

Катя

Спасибо за дельный и подробный совет - очень помогло!

Кристина

Помогло! Дай Бог вам здоровья и успехов!!!

Лира

Спасибо, помогло! Лучи добра))))

Никита

Ну и разумеется нихрена не работает. Плеер начинает тупить, звука нет или рассинхрон или видео не идет. Facepalm

Никита

А почему так по-идиотски-то все реализовано? Посмотрите как в нормальных плеерах это сделано хоть.

Юрий

Спасибо! Всё работает. Добавил mp3 файл с другой звуковой дорожкой, нажал воспроизвести и выбрал нужную дородку из списка.

васян

ппц вот это геморой, а если у меня сериал 100х серий, или я просто случайно свернул, мне каждый раз надо вот так изворачиваться подключать файл?

nur

разобрался, чтобы воспроизводилась звуковая дорожка, надо пофиксить пути к файлам - убрать из имени файлов (и всех папок где оно лежит!) спецсимволы
в частности мне помогло убрать квадратные скобки

svinorez

Огромное спасибо. Не задумывался об этом, хотя проблема была постоянно и не раз, чтоб фильм посмотреть объединял дорожки в видеоредакторах, запаривался... а тут всё так просто. Спасибо огромное, реально

dmi

ООО, спасибо, наконец-то заработало!)

nur

на самом последнем шаге результата нет - дополнительна ядорожка в меню не появляется