Как в VLC подключить другую звуковую дорожку?

Один видеофайл может содержать несколько звуковых дорожек. В случае, например, с фильмами, аудиодорожки содержат их перевод на разные языки (не считая музыкального сопровождения и всего прочего звука). Количество уже встроенных в видеофайл звуковых дорожек легко определить из интерфейса видеопроигрывателя VLC Media Player. Достаточно открыть меню «Аудио» и затем кликнуть по пункту «Аудиодорожка»:

В нашем случае у открытого видеофайла присутствуют две звуковые дорожки — русскую и китайскую. Но как быть, если хочется, например, посмотреть фильм на английском? Первое и самое сложное, что требуется сделать — найти и скачать желаемую звуковую дорожку, дальше все просто.

Важно. Рекомендуем обновить VLC Player до последней версии. Скачать ее можно по ссылке.