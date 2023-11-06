Как в VLC подключить другую звуковую дорожку?

Один видеофайл может содержать несколько звуковых дорожек. В случае, например, с фильмами, аудиодорожки содержат их перевод на разные языки (не считая музыкального сопровождения и всего прочего звука). Количество уже встроенных в видеофайл звуковых дорожек легко определить из интерфейса видеопроигрывателя VLC Media Player. Достаточно открыть меню «Аудио» и затем кликнуть по пункту «Аудиодорожка»:
В нашем случае у открытого видеофайла присутствуют две звуковые дорожки — русскую и китайскую. Но как быть, если хочется, например, посмотреть фильм на английском? Первое и самое сложное, что требуется сделать — найти и скачать желаемую звуковую дорожку, дальше все просто.
Важно. Рекомендуем обновить VLC Player до последней версии. Скачать ее можно по ссылке.
Подключение дополнительной аудиодорожки в VLC Media Player
Мультимедиа-проигрыватель VLC Media Player позволяет пользователям подключать собственные звуковые дорожки к любым видеофайлам. Технически, программа просто проигрывает аудиофайл параллельно/синхронно с видеофайлом, оставляя возможность постановки воспроизведения на паузу и перемотки.
Для добавления собственной аудиодорожки достаточно проделать следующее:
- Открыть меню «Медиа» и выбрать в нем пункт «Открыть файлы…»:
- Сначала нужно добавить в программу основной файл (на примере фильма), к которому впоследствии будет подключена дополнительная дорожка. Для этого в отобразившемся окне «Источник» нужно кликнуть по кнопке «Добавить», затем указать путь до нужного видеофайла:
- В нижней части окна «Источник» поставить флажок напротив опции «Показать дополнительные параметры», затем — напротив опции «Параллельно проигрывать другой медиафайл»:
- Напротив графы «Другой файл» кликнуть по кнопке «Обзор». Откроется еще одно окно «Источник». В нем нужно кликнуть по кнопке «Добавить» и указать путь до аудиофайла, который будет использован в качестве дополнительной аудиодорожки, затем — по кнопке «Выбрать»:
- Теперь в основном окне «Источник» напротив графы «Другой файл» будет указан путь до только что добавленного аудиофайла, а также станет активной кнопка «Воспроизвести» — жмем ее:
- Если аудиодорожка в фильме не переключилась автоматически, нужно открыть меню «Аудио», перейти в подменю «Аудиодорожка» и выбрать добавленную звуковую дорожку (в нашем случае — «Дорожка 3»).
На этом все.