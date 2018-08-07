SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как в VLC сделать скриншот из фильма?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В бесплатном VLC Media Player для создания скриншота достаточно одновременно нажать клавиши “Shift+S”. Для большего удобства можно настроить папку, в которую будут сохраняться скриншоты, а также формат (jpg или png).

Для настройки создания снимков нужно сделать следующее:

  1. Выбрать вкладку “Инструменты”. В выпадающем меню щёлкнуть по пункту “Настройки”. Также его можно вызвать, одновременно нажав “Ctrl+P”.

  2. В появившемся окне выбрать пункт “Видео”, который находится слева.

  3. Кнопка “Обзор” поможет выбрать каталог на жёстком диске, куда будут сохраняться скриншоты с фильмов. “Формат” содержит выпадающее меню для выбора формата скриншотов.

  4. Для сохранения изменений нужно нажать “Ок”.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

VLC Media Player
VLC Media Player

Версия 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19)

Читайте также

Как в VLC подключить другую звуковую дорожку?

Инструкция со скриншотами по добавлению в видеоплеер VLC дополнительной звуковой дорожки

Обсуждение статьи