Как в VLC сделать скриншот из фильма?

В бесплатном VLC Media Player для создания скриншота достаточно одновременно нажать клавиши “Shift+S”. Для большего удобства можно настроить папку, в которую будут сохраняться скриншоты, а также формат (jpg или png).
Для настройки создания снимков нужно сделать следующее:
- Выбрать вкладку “Инструменты”. В выпадающем меню щёлкнуть по пункту “Настройки”. Также его можно вызвать, одновременно нажав “Ctrl+P”.
- В появившемся окне выбрать пункт “Видео”, который находится слева.
- Кнопка “Обзор” поможет выбрать каталог на жёстком диске, куда будут сохраняться скриншоты с фильмов. “Формат” содержит выпадающее меню для выбора формата скриншотов.
- Для сохранения изменений нужно нажать “Ок”.