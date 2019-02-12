Программы для просмотра фильмов — лучшие видеоплееры

Для комфортного просмотра фильмов на компьютере нужно использовать специальные мультимедийные проигрыватели. С их помощью пользователи могут управлять субтитрами, переключать язык аудиодорожки, применять различные фильтры на видео.

VLC Media Player VLC Media Player — кросс-платформенный мультимедийный проигрыватель, который используется для воспроизведения видео и аудио всех популярных форматов: AVI, WMV, VOB, MKV, MP4, MP3, FLAC, OGG и т.д. В приложение встроены кодеки MPEG-1, MPEG-2, DIVX, XviD, поэтому пользователям не нужно скачивать дополнительное ПО для просмотра фильмов. Доступна возможность применение эффектов на видео: настройка яркости, контрастности, насыщенности, четкости. Программа совместима с системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Плеер полностью бесплатный. После запуска VLC Media Player необходимо открыть фильм. Для этого нужно перейти в раздел меню "Медиа" — "Открыть файл", который расположен в верхней части интерфейса. В нижней части интерфейса расположены инструменты для управления мультимедийным файлом: воспроизведение, остановка видео, пауза, переход на следующий файл плейлиста, перемотка, регулировка громкости. Среди доступных инструментов расположен раздел с дополнительными параметрами. Здесь пользователи утилиты могут настроить видеоэффекты: тон, яркость, четкость, контрастность, насыщенность. Также в этом разделе есть функция наложения логотипа поверх видео и размытие движения. В разделе меню "Воспроизведения" расположены функции изменения скорости воспроизведения видеопотока. Также здесь доступен инструмент для записи видео и добавления закладок. Преимущества VLC Media Player: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс на русском языке;

возможность управления скоростью воспроизведения видео;

инструмент для применения различных видеоэффектов для улучшения качества изображения. Недостатки: нет функции для удаленного управления мультимедийным проигрывателем.

Media Player Classic Media Player Classic — мультимедийный проигрыватель, который используется для воспроизведения аудио и видео всех популярных форматов. Есть поддержка субтитров, возможность работы со вторым монитором и телевизором. Можно захватить и воспроизвести видеопоток с ТВ-тюнера. Приложение полностью бысплатное, совместимо с системой Windows (32 и 64 бит), интерфейс русскоязычный. После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для управления видеофайлами. На начальном этапе работы следует запустить фильм через проигрыватель. В нижней части интерфейса расположены следующие функции: воспроизведение, остановка, переход между сценами, ускорение потока, регулировка громкости. В разделе меню "Воспроизведение" доступна возможность применения различных фильтров и шейдеров на видео. Также здесь пользователи могут выбрать действие, которое выполнить программа по завершению процесса воспроизведений фильма: выключить монитор, закрыть приложение, перейти в режим ожидания или сна, завершить сеанс. В разделе "Закладки" можно добавить сцены воспроизводимого файла в закладки. Для этого следует нажать "Добавить". В открывшемся окне нужно указать имя для ярлыка и отметить галочкой пункт "Запомнить позицию". Преимущества Media Player Classic: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

возможность создания закладок со сценами фильма;

поддержка субтитров;

инструмент для регулирования скорости воспроизведения;

возможность изменения положения и размера кадра видео. Недостатки: нет возможности применения видеоэффектов.

GOM Player GOM Player — функциональный мультимедийный проигрыватель. С помощью утилиты пользователи могут воспроизводить аудио и видео любых форматов. Есть возможность просмотра поврежденных и не до конца загруженных файлов, поддерживается быстрая покадровая перемотка видео и работа с субтитрами и функция удаленного управления проигрывателем через приложение для мобильных устройств. Программа работает на Windows (32 и 64 бит), переведена на русский язык и распространяется абсолютно бесплатно. После запуска утилиты необходимо открыть фильм. Для этого следует нажать правой кнопкой мыши на рабочей области приложения и выбрать пункт "Открыть файл(ы)". В нижней части интерфейса расположена таймлиния, которая используется для быстрой перемотки видео и просмотра текущего прогресса воспроизведения. Ниже находятся инструменты для управления файлом: воспроизведение, остановка, быстрый переход между сценами. Также в нижней части интерфейса есть инструмент для воспроизведения видео, которые записаны в формате 360 градусов. Следующий доступный раздел — "Панель инструментов". Здесь пользователи могут настроить качество изображения: яркость, контрастность, насыщенность. Есть возможность редактирования отображения субтитров: размер шрифта и положение на экране. Инструмент с иконкой фотоаппарата дает возможность сделать скриншот текущей сцены видеофайла. В верхней части интерфейса расположен ползунок, который используется для регулирования прозрачности окна проигрывателя. Также здесь расположена функция "GOM Remote", с помощью которой пользователи могут управлять программой GOM Player удаленно через мобильное приложение. Преимущества GOM Player: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

возможность удаленного управления проигрывателем;

настройка качества изображения;

функция воспроизведения видеороликов в формате 306 градусов. Недостатки: нет встроенных фильтров для улучшения качества видео.

SMPlayer SMPlayer — мультимедийный проигрыватель, который позволяет воспроизводить аудио и видео всех популярных форматов: MP3, MP4, WMV, OGG, MKV, WAV. Есть возможность работы с субтитрами и функция применения различных фильтров на видео. Поддерживается возможность настройки яркости, контрастности, насыщенности. Приложение бесплатное, совместимо с Windows (32 и 64 бит) и доступно для скачивания с русским интерфейсом. После запуска утилиты откроется главное окно, в котором пользователям нужно загрузить фильм. Для этого следует воспользоваться функцией "Файл", которая расположена на панели инструментов в верхней части интерфейса приложения. На верхней панели инструментов доступны следующие функции: добавление фильма в список избранного, создание снимка экрана, просмотр подробной информации о медиафайле, переход в плейлист, быстрое переключение между файлами, выбор аудиодорожки. В нижней части интерфейса находятся инструменты для управления воспроизведением файла: стоп, пауза, перемотка, регулировка громкости. Преимущества: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность редактирования субтитров;

применение фильтров на видео. Недостатки: нет инструмента для записи небольших видеороликов.

BSplayer BSplayer — небольшой плеер для воспроизведения мультимедийных файлов: видео и аудио. Программа поддерживает все современные видеоформаты (MP4, AVI, WMV, MKV), плейлисты, скины и субтитры. Доступна функция удаленного управления проигрывателем с помощью дистанционных пультов. Приложение совместимо с Windows (32 и 64 бит) и переведено на русский язык. Модель распространения мультимедийного проигрывателя BSplayer — бесплатная. Также пользователи могут купить платную PRO-версию, которая используется для коммерческого использования. Стоимость лицензии составляет 30 евро. Преимущества платной версии утилиты: Возможность воспроизведения и сохранения видео с YouTube. Поддержка формата AVCHD. Настраиваемый эквалайзер. Поддержка тюнеров. Захват видео в файл. После запуска приложения нужно открыть видеофайл. Для этого можно воспользоваться несколькими способами: открыть раздел "Menu" — "Открыть"; перетащить файл в рабочую область утилиты. По завершению процесса добавления видео откроется новое окно с изображением. В нижней части интерфейса расположены инструменты для управления потоком: воспроизведение, остановка, быстрый переход между сценами, регулировка громкости. В разделе "VIDEO" пользователи программы BSplayer могут настроить шрифты субтитров, включить или отключить функцию повтора видеофайла. Также здесь доступен раздел "Настройка изображения". Здесь можно изменить яркость, контрастность, насыщенность, оттенок. Преимущества: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность использовать основные функции мультимедийного проигрывателя бесплатно;

возможность дистанционного управления. Недостатки: нет встроенных фильтров для улучшения качества.

Light Alloy Light Alloy — плеер для воспроизведения мультимедийных файлов. Программа работает со всеми популярными форматами аудио и видео: AVI, DAT, 3GP, QT, WAV, MID, M1V. Доступен встроенный планировщик, функция для тестирования производительности видеокомпрессора и возможность дистанционного управления с помощью инфракрасного пульта WinLIRC. Плеер работает на Windows (32 и 64 бит), переведен на русский язык и доступен в полностью бесплатной версии. После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для управления видеофайлами. На начальном этапе работы следует открыть фильм. Для этого нужно воспользоваться функцией "Открыть файл", который расположен на нижней панели инструментов. На нижней панели инструментов расположен таймлиния, с помощью которой пользователи могут перемотать видео или посмотреть текущий прогресс воспроизведения. Ниже находятся функции для воспроизведения и остановки видео; создания скриншотов и захвата небольших клипов. В правой части интерфейса утилиты Light Alloy находится плейлист. Здесь пользователи могут добавить сразу несколько видеофайлов для быстрого перехода между сериями, фильмами, клипами. Созданный список можно сохранить на компьютере. Преимущества: простой и удобный интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

возможность создания и управления плейлистами;

инструмент для создания небольших клипов и скриншотов. Недостатки: нет инструментов для настройки изображения: четкость, контрастность, яркость.