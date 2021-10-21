Как включить безопасную загрузку в Windows 11?

Сразу обозначим такой момент — безопасную загрузку в Windows 11 включить не то чтобы невозможно, это, скажем так, нелогично. Ведь требования к компьютеру со стороны данной версии операционной системы гласят, что для ее установки тот должен поддерживать Secure Boot (это и есть «Безопасная загрузка»). Т.е. если установка Windows 11 прошла успешно, это значит, что функция Secure Boot уже и так активна.

Потому мы будем рассматривать вопрос, как включить безопасную загрузку для последующей установки Windows 11. А это уже можно сделать через Windows 10, точнее — из среды восстановления (WinRE). Есть и «традиционный» способ активации Secure Boot — из пользовательского интерфейса (настроек) чипа BIOS/UEFI.

Зачем включать режим безопасной загрузки на Windows 11? Если вкратце функция Secure Boot предназначена для защиты Windows и, как следствие, компьютера от вредоносных программ, способных загружаться вместе с операционной системой. Подобные вирусы считаются наиболее опасными, т.к. они загружаются до антивируса, благодаря чему последний не может их обнаружить. Обычно так действуют самые изощренные вирусы — шифровальщики данных (и по совместительству — вирусы-вымогатели), руткиты (открывают удаленный доступ к компьютеру), майнеры («добывают» криптовалюту, используя мощности компьютера) и т.д. И, конечно, безопасная загрузка просто необходима для пользователей Windows 10, решивших обновиться до Windows 11 через «Центр обновлений» либо путем записи на загрузочную флешку оригинального образа системы (у неоригинальных, т.е. пиратских/модифицированных образов эта функция проверки наличия Secure Boot может быть отключена).

Как проверить, включена ли безопасная загрузка? Невозможность обновиться с 10-ки до Windows 11 может быть связана с несколькими причинами. Потому сначала не мешало бы убедиться, действительно ли на компьютере отключена безопасная загрузка. Для этого: Вызовите сочетанием клавиш «Win + R» окно «Выполнить», введите в него без кавычек команду «msinfo32» и нажмите «ОК»: 1 Откроется окно «Сведения о системе». В правой его части найдите элемент «Состояние безопасной загрузки»: Если здесь указано «Откл.», значит, Secure Boot либо не включен, либо вообще не поддерживается компьютером. Другой способ — использование бесплатной программы WhyNotWin11, которая предназначена для определения совместимости компьютера с Windows 11: Скачать программу WhyNotWin11 можно на нашем сайте.

Просто запустите ее и посмотрите, что указано напротив «Secure Boot»: Теперь, когда мы выяснили, что причина невозможности обновления до Windows 11 кроется в отключенной функции Secure Boot, можно приступать к ее включению.

Включение безопасной загрузки из-под Windows 10 Для начала откройте окно «Параметры» сочетанием клавиш «Win + I» (или кликнув по значку «Параметры» с изображением шестеренки в меню «Пуск»). Далее откройте в этом окне вкладку «Восстановление», затем в правой его части в блоке «Особые варианты загрузки» кликните по кнопке «Перезагрузить сейчас»: Дальнейшие действия будут выполняться после перезагрузки компьютера: После включения компьютера операционная система войдет в режим восстановления «WinRE». Кликните по кнопке «Поиск и устранение неисправностей»: Далее выбираем «Дополнительные параметры»: Далее «Параметры встроенного ПО UEFI»: