Как включить безопасную загрузку в Windows 11?

Сразу обозначим такой момент — безопасную загрузку в Windows 11 включить не то чтобы невозможно, это, скажем так, нелогично. Ведь требования к компьютеру со стороны данной версии операционной системы гласят, что для ее установки тот должен поддерживать Secure Boot (это и есть «Безопасная загрузка»). Т.е. если установка Windows 11 прошла успешно, это значит, что функция Secure Boot уже и так активна.
Потому мы будем рассматривать вопрос, как включить безопасную загрузку для последующей установки Windows 11. А это уже можно сделать через Windows 10, точнее — из среды восстановления (WinRE). Есть и «традиционный» способ активации Secure Boot — из пользовательского интерфейса (настроек) чипа BIOS/UEFI.
Зачем включать режим безопасной загрузки на Windows 11?
Если вкратце функция Secure Boot предназначена для защиты Windows и, как следствие, компьютера от вредоносных программ, способных загружаться вместе с операционной системой. Подобные вирусы считаются наиболее опасными, т.к. они загружаются до антивируса, благодаря чему последний не может их обнаружить. Обычно так действуют самые изощренные вирусы — шифровальщики данных (и по совместительству — вирусы-вымогатели), руткиты (открывают удаленный доступ к компьютеру), майнеры («добывают» криптовалюту, используя мощности компьютера) и т.д.
И, конечно, безопасная загрузка просто необходима для пользователей Windows 10, решивших обновиться до Windows 11 через «Центр обновлений» либо путем записи на загрузочную флешку оригинального образа системы (у неоригинальных, т.е. пиратских/модифицированных образов эта функция проверки наличия Secure Boot может быть отключена).
Как проверить, включена ли безопасная загрузка?
Невозможность обновиться с 10-ки до Windows 11 может быть связана с несколькими причинами. Потому сначала не мешало бы убедиться, действительно ли на компьютере отключена безопасная загрузка. Для этого:
- Вызовите сочетанием клавиш «Win + R» окно «Выполнить», введите в него без кавычек команду «msinfo32» и нажмите «ОК»:
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- Откроется окно «Сведения о системе». В правой его части найдите элемент «Состояние безопасной загрузки»:
- Если здесь указано «Откл.», значит, Secure Boot либо не включен, либо вообще не поддерживается компьютером.
Другой способ — использование бесплатной программы WhyNotWin11, которая предназначена для определения совместимости компьютера с Windows 11:
- Скачать программу WhyNotWin11 можно на нашем сайте.
- Просто запустите ее и посмотрите, что указано напротив «Secure Boot»:
Теперь, когда мы выяснили, что причина невозможности обновления до Windows 11 кроется в отключенной функции Secure Boot, можно приступать к ее включению.
Включение безопасной загрузки из-под Windows 10
Для начала откройте окно «Параметры» сочетанием клавиш «Win + I» (или кликнув по значку «Параметры» с изображением шестеренки в меню «Пуск»). Далее откройте в этом окне вкладку «Восстановление», затем в правой его части в блоке «Особые варианты загрузки» кликните по кнопке «Перезагрузить сейчас»:
Дальнейшие действия будут выполняться после перезагрузки компьютера:
- После включения компьютера операционная система войдет в режим восстановления «WinRE». Кликните по кнопке «Поиск и устранение неисправностей»:
- Далее выбираем «Дополнительные параметры»:
- Далее «Параметры встроенного ПО UEFI»:
Включение безопасной загрузки из настроек BIOS/UEFI
Для начала нам нужно попасть в сами настройки (пользовательский интерфейс) чипа BIOS/UEFI. Обычно это можно сделать путем нажатия функциональной клавиши (от F1 до F10, а чаще всего — F2) или клавиши Del/Delete сразу после включения компьютера. Но существуют и другие варианты открытия настроек BIOS/UEFI — здесь все зависит от модели материнской платы.
Это можно выяснить самому — при включении компьютера на экране обычно присутствует надпись с указанием клавиши, нажатие на которую приведет к открытию настроек BIOS/UEFI. Например, «Press <Del> to enter setup», «Press <F2> to run setup» или «Press F1 to continue, DEL to enter SETUP», как здесь:
После входа в пользовательский интерфейс BIOS/UEFI, предстоит немного «покопаться» в нем (мы не может точно сказать, где находится нужная опция, т.к. данный интерфейс может иметь разную структуру). Нам требуется найти опцию, которая отвечает за активацию безопасной загрузки. В большинстве случаев она находится во вкладке/в разделе «Boot», но не всегда. Опция, как правило, прямо так и называется — «Secure Boot».
Вот пример пользовательского интерфейса BIOS/UEFI, в котором нужная опция расположена в разделе «System Configuration»:
А в этом конкретном случае нужная нам опция находится в меню «Security»:
Вот пример расположения опции «Secure Boot» в современном графическом интерфейсе UEFI материнской платы Asus:
Если опцию «Secure Boot» не удается найти, возможно, что предварительно нужно активировать или перенастроить какой-либо другой параметр BIOS/UEFI. Об этом можно узнать из документации к материнской плате или просто в интернете. Но чтобы начать поиски, потребуется сначала определить модель платы. Это можно сделать из рассмотренного раньше системного приложения «msinfo32», т.е. «Сведения о системе»:
На этом и завершим.