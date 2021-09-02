Как узнать, совместим ли компьютер с Windows 11?

На момент написания данной статьи операционная система Windows 11 находилась на конечной стадии тестирования и уже была доступна для установки. Многие пользователи воспользовались этой возможностью — одни остались довольными, другие разочаровались (впрочем, так всегда и бывает). В список критикуемых аспектов Windows 11 попали относительно высокие системные требования, а также необходимость наличия на компьютере TPM (совместимого доверенного платформенного модуля) версии 2.0 и UEFI с поддержкой безопасной загрузки (Secure Boot).

Кроме стандартных требований к объему оперативной памяти, тактовой частоте и количеству ядер процессора и видеокарте, Windows 11 предъявляет к «железу» дополнительные требования. Судя по информации с различных тематических форумов в сети, отсутствие TPM 2.0 и/или UEFI с функцией безопасной загрузки еще не означает, что установка Windows 11 невозможна. По крайней мере, на такие компьютеры устанавливается и работает бета-версия системы.

Если полноценная версия Windows 11 не сможет работать на ПК без TPM и/или «Secure Boot», наличие или отсутствие этих компонентов можно проверить уже сейчас. Но для начала приведем официальные системные требования к компьютеру со стороны Windows 11.

Официальные системные требования Windows 11 Скажем сразу, если установить Windows 11 (да и любую предыдущую версию) на компьютер, параметры которого «тютелька в тютельку» соответствуют системным требованиям операционной системы, то результат будет не самый положительный (зависания и тормоза обеспечены) для пользователей, привыкших параллельно запускать несколько ресурсоемких приложений, например — браузер и офисный редактор (про игры вообще промолчим). Потому смело добавляем в уме к указанным требованиям хотя бы 20%. Вот основные требования, полученные с сайта Microsoft: Процессор: 64-битный, минимум двуядерный с частотой от 1 ГГц на каждом из ядер.

Оперативная память (ОЗУ): от 4 гигабайт.

Жесткий диск/SSD-накопитель: минимум 64 гигабайта дискового пространства.

Видеокарта: совместимость с DirectX 12 и драйвером WDDM 2.0 (присутствует и в Windows 10). По поводу материнской платы. Это именно к ней предъявляются требования по наличию TPM 2.0 и UEFI с поддержкой «Secure Boot» (безопасной загрузки). Определить их наличие или отсутствие можно самостоятельно либо при помощи специальных утилит, одна из которых будет рассмотрена ниже. Также отметим, что у Windows 11 присутствуют функции, для работы которых предъявляются дополнительные требования. Но соблюдать их необязательно — разве что только в случае, если пользователь нуждается в этом функционале. Эти требования можно посмотреть на той же странице сайта Microsoft, где перечислены и основные.

Что такое UEFI и Secure Boot? Материнские платы уже довольно давно оснащаются интерфейсом UEFI, пришедшим на замену BIOS. А некоторые их модели поддерживают возможность обновления прошивки чипа до нужной для Windows 11 версии. Касательно технологии «Secure Boot» — грубо говоря, это просто одна из функций UEFI. И ею можно управлять — включать и выключать. Так вот, если при помощи каких-нибудь утилит удалось определить, что «Secure Boot» не поддерживается материнской платой, возможно, что он просто отключен в настройках UEFI. Включить его просто — нужно зайти в настройки UEFI при загрузке компьютера, найти и активировать соответствующую опцию.

Что такое TPM 2.0? А вот с TPM уже не все так просто. Ведь это не какая-то микропрограмма или функция, которую можно было бы активировать, а физическое устройство — криптопроцессор — небольшой встроенный в материнскую плату чип, отвечающий за выполнения операций шифрования, проверки подлинности подключаемого к компьютеру оборудования и других задач. Однако и здесь не нужно расстраиваться, если утилита проверки наличия TPM в системной плате выдала отрицательный результат. Все дело в том, что плата может иметь специальный разъем для подключения данного шифровального устройства отдельно. Да, его придется приобрести, но оно гораздо дешевле новой материнской платы. Примерно так выглядит модуль TPM: А так выглядит порт на материнской плате для подключения TPM-модуля: С эти тоже разобрались. Теперь рассмотрим программу для определения совместимости компьютера с Windows 11.

Определение совместимости компьютера при помощи WhyNotWin11 WhyNotWin11 — бесплатная утилита, разработанная независимым от Microsoft программистом. С ее помощью можно быстро определить, соответствуют ли текущие параметры компьютера требованиям Windows 11. Все, что требуется от пользователя — просто запустить скачанную программу (устанавливать ее не нужно). В нашем случае WhyNotWin11 определил наличие сразу пяти несоответствий, но два из них можно точно устранить: Судя по информации от WhyNotWin11, на данный компьютер Windows 11 установить не выйдет. И у многих владельцев, т.н. «офисных» компьютеров высветится аналогичная картина. Касательно несоответствий в нашем случае: Метод загрузки системы «Legacy». Здесь все просто — нужно активировать этот режим загрузки системы в настройках BIOS/UEFI. Правда, некоторые сложности могут возникнуть в самом начале процесса установки системы. Но все решаемо путем записи установочного образа Windows 11 на флешку или диск с правильно выставленными параметрами в той программе, через которую осуществляется запись.

Совместимость процессора. Сначала было непонятно, с чего утилита WhyNotWin11 отнесла процессор «Intel Core i3-3220» (показан в нижней части окна) к числу неподдерживаемых. Но мы нашли официальную страницу на сайте Microsoft, где перечислены поддерживаемые процессоры (не только Intel, но и AMD c Qualcomm). И вправду, «Intel Core i3-3220» в списке не оказалось. Но тут выяснился один интересный момент — этого процессора нет и в таком же списке для Windows 10 сборки «1903», на которой и запускалась программа WhyNotWin11. Словом, вопрос остается открытым (и есть большая вероятность, что Windows 11 можно будет установить на ПК с данным процессором).

Тип раздела диска. Данное несоответствие легко устраняется путем переформатирования жесткого диска из MBR в GPT. Останется лишь обдумать, куда перенести данные с диска, т.к. изменение типа загрузочной записи потребует удаления всей информации с накопителя.

«Secure Boot». Этот вопрос мы уже рассматривали вначале нашей статьи. Устраняется проблема путем активации соответствующей функции в BIOS/UEFI.

Версия TPM. А вот это требование в нашем случае никак не обойти, т.к. используемая материнская плата даже «не в курсе» существования данной технологии. С остальными данными от WhyNotWin11 вроде и так все понятно. Вставим только пару слов о версии DirectX 12 и драйвера WDDM. Это требование также не получится обойти, т.к. они предъявляются к видеокарте, а не к версии программного обеспечения, установленного на компьютере. Если графический адаптер не поддерживает DirectX 12 и WDDM версии 2.0, то, по всей видимости, придется либо менять его, либо мириться со снижением производительности графической оболочки системы.