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Полезные советы 09.04.2026 6 минут

Как узнать, совместим ли компьютер с Windows 11?

Обзор системных требований Windows 11 с пояснениями, инструкции по определению совместимости ПК с Windows 11.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

На момент написания данной статьи операционная система Windows 11 находилась на конечной стадии тестирования и уже была доступна для установки. Многие пользователи воспользовались этой возможностью — одни остались довольными, другие разочаровались (впрочем, так всегда и бывает). В список критикуемых аспектов Windows 11 попали относительно высокие системные требования, а также необходимость наличия на компьютере TPM (совместимого доверенного платформенного модуля) версии 2.0 и UEFI с поддержкой безопасной загрузки (Secure Boot).

Кроме стандартных требований к объему оперативной памяти, тактовой частоте и количеству ядер процессора и видеокарте, Windows 11 предъявляет к «железу» дополнительные требования. Судя по информации с различных тематических форумов в сети, отсутствие TPM 2.0 и/или UEFI с функцией безопасной загрузки еще не означает, что установка Windows 11 невозможна. По крайней мере, на такие компьютеры устанавливается и работает бета-версия системы.

Если полноценная версия Windows 11 не сможет работать на ПК без TPM и/или «Secure Boot», наличие или отсутствие этих компонентов можно проверить уже сейчас. Но для начала приведем официальные системные требования к компьютеру со стороны Windows 11.

Официальные системные требования Windows 11

Скажем сразу, если установить Windows 11 (да и любую предыдущую версию) на компьютер, параметры которого «тютелька в тютельку» соответствуют системным требованиям операционной системы, то результат будет не самый положительный (зависания и тормоза обеспечены) для пользователей, привыкших параллельно запускать несколько ресурсоемких приложений, например — браузер и офисный редактор (про игры вообще промолчим). Потому смело добавляем в уме к указанным требованиям хотя бы 20%.

Вот основные требования, полученные с сайта Microsoft:

  • Процессор: 64-битный, минимум двуядерный с частотой от 1 ГГц на каждом из ядер.
  • Оперативная память (ОЗУ): от 4 гигабайт.
  • Жесткий диск/SSD-накопитель: минимум 64 гигабайта дискового пространства.
  • Видеокарта: совместимость с DirectX 12 и драйвером WDDM 2.0 (присутствует и в Windows 10).

По поводу материнской платы. Это именно к ней предъявляются требования по наличию TPM 2.0 и UEFI с поддержкой «Secure Boot» (безопасной загрузки). Определить их наличие или отсутствие можно самостоятельно либо при помощи специальных утилит, одна из которых будет рассмотрена ниже.

Также отметим, что у Windows 11 присутствуют функции, для работы которых предъявляются дополнительные требования. Но соблюдать их необязательно — разве что только в случае, если пользователь нуждается в этом функционале. Эти требования можно посмотреть на той же странице сайта Microsoft, где перечислены и основные.

Что такое UEFI и Secure Boot?

Материнские платы уже довольно давно оснащаются интерфейсом UEFI, пришедшим на замену BIOS. А некоторые их модели поддерживают возможность обновления прошивки чипа до нужной для Windows 11 версии. Касательно технологии «Secure Boot» — грубо говоря, это просто одна из функций UEFI. И ею можно управлять — включать и выключать.

Так вот, если при помощи каких-нибудь утилит удалось определить, что «Secure Boot» не поддерживается материнской платой, возможно, что он просто отключен в настройках UEFI. Включить его просто — нужно зайти в настройки UEFI при загрузке компьютера, найти и активировать соответствующую опцию.

Что такое TPM 2.0?

А вот с TPM уже не все так просто. Ведь это не какая-то микропрограмма или функция, которую можно было бы активировать, а физическое устройство — криптопроцессор — небольшой встроенный в материнскую плату чип, отвечающий за выполнения операций шифрования, проверки подлинности подключаемого к компьютеру оборудования и других задач.

Однако и здесь не нужно расстраиваться, если утилита проверки наличия TPM в системной плате выдала отрицательный результат. Все дело в том, что плата может иметь специальный разъем для подключения данного шифровального устройства отдельно. Да, его придется приобрести, но оно гораздо дешевле новой материнской платы.

Примерно так выглядит модуль TPM:

А так выглядит порт на материнской плате для подключения TPM-модуля:

С эти тоже разобрались. Теперь рассмотрим программу для определения совместимости компьютера с Windows 11.

Определение совместимости компьютера при помощи WhyNotWin11

WhyNotWin11 — бесплатная утилита, разработанная независимым от Microsoft программистом. С ее помощью можно быстро определить, соответствуют ли текущие параметры компьютера требованиям Windows 11. Все, что требуется от пользователя — просто запустить скачанную программу (устанавливать ее не нужно).

В нашем случае WhyNotWin11 определил наличие сразу пяти несоответствий, но два из них можно точно устранить:

Судя по информации от WhyNotWin11, на данный компьютер Windows 11 установить не выйдет. И у многих владельцев, т.н. «офисных» компьютеров высветится аналогичная картина. Касательно несоответствий в нашем случае:

  • Метод загрузки системы «Legacy». Здесь все просто — нужно активировать этот режим загрузки системы в настройках BIOS/UEFI. Правда, некоторые сложности могут возникнуть в самом начале процесса установки системы. Но все решаемо путем записи установочного образа Windows 11 на флешку или диск с правильно выставленными параметрами в той программе, через которую осуществляется запись.
  • Совместимость процессора. Сначала было непонятно, с чего утилита WhyNotWin11 отнесла процессор «Intel Core i3-3220» (показан в нижней части окна) к числу неподдерживаемых. Но мы нашли официальную страницу на сайте Microsoft, где перечислены поддерживаемые процессоры (не только Intel, но и AMD c Qualcomm). И вправду, «Intel Core i3-3220» в списке не оказалось. Но тут выяснился один интересный момент — этого процессора нет и в таком же списке для Windows 10 сборки «1903», на которой и запускалась программа WhyNotWin11. Словом, вопрос остается открытым (и есть большая вероятность, что Windows 11 можно будет установить на ПК с данным процессором).
  • Тип раздела диска. Данное несоответствие легко устраняется путем переформатирования жесткого диска из MBR в GPT. Останется лишь обдумать, куда перенести данные с диска, т.к. изменение типа загрузочной записи потребует удаления всей информации с накопителя.
  • «Secure Boot». Этот вопрос мы уже рассматривали вначале нашей статьи. Устраняется проблема путем активации соответствующей функции в BIOS/UEFI.
  • Версия TPM. А вот это требование в нашем случае никак не обойти, т.к. используемая материнская плата даже «не в курсе» существования данной технологии.

С остальными данными от WhyNotWin11 вроде и так все понятно. Вставим только пару слов о версии DirectX 12 и драйвера WDDM. Это требование также не получится обойти, т.к. они предъявляются к видеокарте, а не к версии программного обеспечения, установленного на компьютере. Если графический адаптер не поддерживает DirectX 12 и WDDM версии 2.0, то, по всей видимости, придется либо менять его, либо мириться со снижением производительности графической оболочки системы.

Заключение

Наверняка, какая-то часть читателей пришла к тому же условно печальному выводу, что и мы — компьютер не соответствует требованиям Windows 11. Ключевое слово здесь «условно». К моменту официального релиза новой версии операционной системы все еще может много раз измениться. А привыкшие использовать неофициальные взломанные/активированные сборки Windows могут и вовсе не беспокоиться — с вероятностью, близкой к 100%, они смогут найти в сети установочные образы новой ОС, которые легко установятся на любой компьютер, соответствующий лишь основным системным требованиям Windows 11.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

WhyNotWin11
WhyNotWin11

Версия 2.4.1

Программа для определения совместимости компьютера с Windows 11

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