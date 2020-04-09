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Лучшие программы 09.04.2026 6 минут

Программы для настройки веб-камер

Список лучших программ для настройки веб-камер на Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Чтобы получить хорошее изображение с веб-камеры, например, во время записи видео или презентации, необходимо выполнить базовые настройки, а также применить различные эффекты, которые устранят недостатки картинки.

Стандартного функционала Windows недостаточно, поэтому нужно использовать дополнительные программы, которые используются для детальной настройки веб-камер.

WebcamMax

Платная программа

WebcamMax — это программа для настройки веб-камеры: применение видеоэффектов для работы в видеочате или во время видеозаписи. Программа платная. Стоимость лицензии — 50 долларов. Есть бесплатный пробный период на 30 дней во время которого на экране всегда находится логотип официального сайта утилиты.

WebcamMax

ПО работает на операционной системе Windows (32/64 бит). Интерфейс частично переведен на русский язык: большая часть разделов в программе на английском языке.

Основные возможности утилиты WebcamMax:

  • Добавление эффектов. В библиотеке программы есть много различных эффектов — они расположены в отдельном окне. Аксессуары для головы, картинки для фона, эмоции, забавные лица, рамки, фильтры. При необходимости, пользователи могут загрузить дополнительные эффекты из интернета, чтобы расширить базовую библиотеку.
  • Загрузка сторонних файлов. Для настройки веб-камеры, можно загрузить сторонние файлы с компьютера: изображение, flash-анимацию, текст.
  • Захват экрана. В WebcamMax можно записывать видео с экрана рабочего стола Windows.
  • Граффити. Этот инструмент позволяет рисовать граффити прямо на экране захвата видео с веб-камеры.
  • Настройки источника. В этом разделе, пользователи могут настроить качество веб-камеры: разрешение и частоту смены кадров. Указать значения вручную — нельзя. Можно выбрать один из доступных пресетов, который зависит от технических параметров веб-камеры.
  • Интеграция с программами для видеозвонков. Перед тем, как начать общение в Skype или аналогичной утилите, можно настроит веб-камеру в WebcamMax. Все параметры сохранятся в стороннем ПО.

MyCam

Условно-бесплатная программа

MyCam — простая утилита, которая используется для настройки и работы с веб-камерой: применение фильтров и эффектов, захват изображения. Есть интеграция с YouTube для проведения прямых трансляций.

MyCam

Утилита распространяется по условно-бесплатной модели. Стоимость лицензии — 10 долларов. Есть бесплатная версия с ограничениями: водяной знак на записанных видеороликах. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Программа работает на операционной системе Windows (32/64 бит).

Основные возможности утилиты MyCam:

  • Параметры камеры. В разделе "Camera" можно выбрать подключенную к компьютеру камеру, выбрать разрешение и количество кадров в секунду (FPS). Есть ползунки для настройки яркости, контрастности, гаммы. Доступен эффект отзеркаливания изображения.
  • Фильтры. В это разделе расположена библиотека доступных фильтров. Можно настроить "силу" фильтра с помощью специального ползунка.
  • Эффекты. Здесь находятся различные эффекты: например, большой лоб или большой рот; инопланетянин, устранение дефектов кожи. Все эффекты разделены по тематикам: красота, цвета, другие.
  • Прямая трансляция. Инструмент "Broadcast" запускает прямую трансляцию на YouTube.
  • Поделиться с друзьями. Через программу MyCam можно записать видео с веб-камеры, наложить на видеофайл эффекты и фильтры, а после — поделиться проектом с друзьями в социальных сетях.

ManyCam

Условно-бесплатная программа

ManyCam — еще одна программа для настройки веб-камеры. Она расширяет базовые возможности устройства для видеозахвата: позволяет добавить различные фильтры, эффекты.

ManyCam

Утилита бесплатная. Есть платная версия с расширенным функционалом — она стоит 30 долларов в год. Язык интерфейса — русский, но некоторые элементы не переведены с английского языка. Софт работает на операционной системе Windows (32/64 бит).

Основные возможности программы ManyCam:

  • Пресеты. В ПО есть возможность создания готовых пресетов для веб-камеры. Это шаблоны настроек — их нужно задать один раз, после чего использовать постоянно. При необходимости, можно сделать несколько пресетов сразу: например, для прямых трансляций и общения в Skype.
  • Эффекты. В этом разделе расположена библиотека различных эффектов для веб-камеры: изображения для фона, рамки, границы, эмоции, образование, спортивные эффекты.
  • Виртуальный фон. Этот инструмент позволяет сделать виртуальный фон — добавить размытие, чтобы фокус был только на человеке, который расположен в кадре.
  • Настройки видео. В этом разделе устанавливаются параметры видео: разрешение и частота кадров.
  • Настройки записей. Здесь выполняется конфигурация записей: устанавливается формат и энкодер, тип битрейта, выбирается пресет и битрейт для аудио. Также можно выбрать папку, в которую программа ManyCam будет сохранять файлы, записанные с веб-камеры.

AlterCam

Платная программа

AlterCam — это небольшая утилита, которая используется для быстрой настройки веб-камеры перед началом работы: записи видео или общения в Skype. Программа распространяется по условно-бесплатной модели распространения. Пробная версия — с ограниченным функционалом и водяным знаком. Стоимость лицензии — 790 рублей.

Интерфейс переведен на русский язык. Софт работает на операционной системе Windows (32/64 бит).

Основные возможности программы AlterCam:

  • Запись видео. Этот инструмент используется для записи видео с веб-камеры. При необходимости, пользователи могут посмотреть историю записи.
  • Эффекты. В программе есть библиотека эффектов. Они накладываются на изображение в режиме реального времени.
  • Настройки камеры. В этом разделе утилиты AlterCam расположены настройки подключенной веб-камеры: разрешение, частота кадров в секунду, параметры цветов (красный, зеленый, синий); изменение яркости, контраста и насыщенности. Есть функция, которая позволяет отражать изображение по горизонтали и по вертикали.
  • Работа с хромакеем. С помощью этого инструмента, пользователи могут настроить хромакей: изменить прозрачность за фоном или установить прозрачность по цвету, выбрать картинку для фона.
  • Удаление эффекта рыбьего глаза.
  • Аудио. В этом разделе можно настроить микрофон, который используется для захвата звука.

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