Чтобы получить хорошее изображение с веб-камеры, например, во время записи видео или презентации, необходимо выполнить базовые настройки, а также применить различные эффекты, которые устранят недостатки картинки.

Стандартного функционала Windows недостаточно, поэтому нужно использовать дополнительные программы, которые используются для детальной настройки веб-камер.

CyberLink YouCam Условно-бесплатная программа CyberLink YouCam — программа, которая используется для настройки веб-камер. С помощью утилиты можно создавать аватары, делать видеопрезентации или применять креативные эффекты, рамки, фильтры для камеры. Программа распространяется по условно-бесплатной модели. Стоимость лицензии — 50 долларов. Есть бесплатный пробный период на 30 дней. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. ПО работает на операционной системе Windows (32/64 бит). Основные возможности программы CyberLink YouCam: Рамки и сцены. В разделе "Scenes and frames" расположена библиотека сцен и рамок для записи видео или создания снимков через веб-камеру. При необходимости, пользователи могут самостоятельно загрузить дополнительные графические элементы.

Дополненная реальность. Утилита поддерживает возможность работы с аватарами из дополненной реальности (AR). Аватары захватывают движения человека с веб-камеры и повторяют их в виртуальном пространстве.

Рисование. В утилите CyberLink YouCam есть инструмент, с помощью которого можно рисовать прямо на экране захвата изображения с веб-камеры. Например, указывать стрелки, подписывать имена людей (если в одном кадре много человек).

Настройки камеры. В параметрах веб-камеры можно выбрать разрешение для съемки, включить или отключить возможность захвата звука с микрофона, настроить зум — автоматический или ручной, включить автоматическое определение лица.

Улучшение видео. В разделе "Video Enhancement" есть инструменты, которые помогут сделать качество видео на веб-камере лучше: автоматическая настройка яркости, устранение недостатков кожи, изменение контрастности, экспозиции.

Трансляция изображения с камеры. Прямо из программы CyberLink YouCam — после установки всех параметров для веб-камеры, — можно перейти в Skype, U Meeting, прямой эфир в YouTube. Все улучшения картинки сохранятся.

Макияж. В программе есть раздел "Makeup". Здесь можно "нанести" виртуальный макияж на лицо. Всего доступно 8 вариантов макияжа.

WebcamMax Платная программа WebcamMax — это программа для настройки веб-камеры: применение видеоэффектов для работы в видеочате или во время видеозаписи. Программа платная. Стоимость лицензии — 50 долларов. Есть бесплатный пробный период на 30 дней во время которого на экране всегда находится логотип официального сайта утилиты. ПО работает на операционной системе Windows (32/64 бит). Интерфейс частично переведен на русский язык: большая часть разделов в программе на английском языке. Основные возможности утилиты WebcamMax: Добавление эффектов. В библиотеке программы есть много различных эффектов — они расположены в отдельном окне. Аксессуары для головы, картинки для фона, эмоции, забавные лица, рамки, фильтры. При необходимости, пользователи могут загрузить дополнительные эффекты из интернета, чтобы расширить базовую библиотеку.

Загрузка сторонних файлов. Для настройки веб-камеры, можно загрузить сторонние файлы с компьютера: изображение, flash-анимацию, текст.

Захват экрана. В WebcamMax можно записывать видео с экрана рабочего стола Windows.

Граффити. Этот инструмент позволяет рисовать граффити прямо на экране захвата видео с веб-камеры.

Настройки источника. В этом разделе, пользователи могут настроить качество веб-камеры: разрешение и частоту смены кадров. Указать значения вручную — нельзя. Можно выбрать один из доступных пресетов, который зависит от технических параметров веб-камеры.

Интеграция с программами для видеозвонков. Перед тем, как начать общение в Skype или аналогичной утилите, можно настроит веб-камеру в WebcamMax. Все параметры сохранятся в стороннем ПО.

MyCam Условно-бесплатная программа MyCam — простая утилита, которая используется для настройки и работы с веб-камерой: применение фильтров и эффектов, захват изображения. Есть интеграция с YouTube для проведения прямых трансляций. Утилита распространяется по условно-бесплатной модели. Стоимость лицензии — 10 долларов. Есть бесплатная версия с ограничениями: водяной знак на записанных видеороликах. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Программа работает на операционной системе Windows (32/64 бит). Основные возможности утилиты MyCam: Параметры камеры. В разделе "Camera" можно выбрать подключенную к компьютеру камеру, выбрать разрешение и количество кадров в секунду (FPS). Есть ползунки для настройки яркости, контрастности, гаммы. Доступен эффект отзеркаливания изображения.

Фильтры. В это разделе расположена библиотека доступных фильтров. Можно настроить "силу" фильтра с помощью специального ползунка.

Эффекты. Здесь находятся различные эффекты: например, большой лоб или большой рот; инопланетянин, устранение дефектов кожи. Все эффекты разделены по тематикам: красота, цвета, другие.

Прямая трансляция. Инструмент "Broadcast" запускает прямую трансляцию на YouTube.

Поделиться с друзьями. Через программу MyCam можно записать видео с веб-камеры, наложить на видеофайл эффекты и фильтры, а после — поделиться проектом с друзьями в социальных сетях.

ManyCam Условно-бесплатная программа ManyCam — еще одна программа для настройки веб-камеры. Она расширяет базовые возможности устройства для видеозахвата: позволяет добавить различные фильтры, эффекты. Утилита бесплатная. Есть платная версия с расширенным функционалом — она стоит 30 долларов в год. Язык интерфейса — русский, но некоторые элементы не переведены с английского языка. Софт работает на операционной системе Windows (32/64 бит). Основные возможности программы ManyCam: Пресеты. В ПО есть возможность создания готовых пресетов для веб-камеры. Это шаблоны настроек — их нужно задать один раз, после чего использовать постоянно. При необходимости, можно сделать несколько пресетов сразу: например, для прямых трансляций и общения в Skype.

Эффекты. В этом разделе расположена библиотека различных эффектов для веб-камеры: изображения для фона, рамки, границы, эмоции, образование, спортивные эффекты.

Виртуальный фон. Этот инструмент позволяет сделать виртуальный фон — добавить размытие, чтобы фокус был только на человеке, который расположен в кадре.

Настройки видео. В этом разделе устанавливаются параметры видео: разрешение и частота кадров.

Настройки записей. Здесь выполняется конфигурация записей: устанавливается формат и энкодер, тип битрейта, выбирается пресет и битрейт для аудио. Также можно выбрать папку, в которую программа ManyCam будет сохранять файлы, записанные с веб-камеры.