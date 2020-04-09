Чтобы получить хорошее изображение с веб-камеры, например, во время записи видео или презентации, необходимо выполнить базовые настройки, а также применить различные эффекты, которые устранят недостатки картинки.
Стандартного функционала Windows недостаточно, поэтому нужно использовать дополнительные программы, которые используются для детальной настройки веб-камер.
CyberLink YouCam
Условно-бесплатная программа
CyberLink YouCam — программа, которая используется для настройки веб-камер. С помощью утилиты можно создавать аватары, делать видеопрезентации или применять креативные эффекты, рамки, фильтры для камеры.
Программа распространяется по условно-бесплатной модели. Стоимость лицензии — 50 долларов. Есть бесплатный пробный период на 30 дней. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. ПО работает на операционной системе Windows (32/64 бит).
Основные возможности программы CyberLink YouCam:
- Рамки и сцены. В разделе "Scenes and frames" расположена библиотека сцен и рамок для записи видео или создания снимков через веб-камеру. При необходимости, пользователи могут самостоятельно загрузить дополнительные графические элементы.
- Дополненная реальность. Утилита поддерживает возможность работы с аватарами из дополненной реальности (AR). Аватары захватывают движения человека с веб-камеры и повторяют их в виртуальном пространстве.
- Рисование. В утилите CyberLink YouCam есть инструмент, с помощью которого можно рисовать прямо на экране захвата изображения с веб-камеры. Например, указывать стрелки, подписывать имена людей (если в одном кадре много человек).
- Настройки камеры. В параметрах веб-камеры можно выбрать разрешение для съемки, включить или отключить возможность захвата звука с микрофона, настроить зум — автоматический или ручной, включить автоматическое определение лица.
- Улучшение видео. В разделе "Video Enhancement" есть инструменты, которые помогут сделать качество видео на веб-камере лучше: автоматическая настройка яркости, устранение недостатков кожи, изменение контрастности, экспозиции.
- Трансляция изображения с камеры. Прямо из программы CyberLink YouCam — после установки всех параметров для веб-камеры, — можно перейти в Skype, U Meeting, прямой эфир в YouTube. Все улучшения картинки сохранятся.
- Макияж. В программе есть раздел "Makeup". Здесь можно "нанести" виртуальный макияж на лицо. Всего доступно 8 вариантов макияжа.
WebcamMax
Платная программа
WebcamMax — это программа для настройки веб-камеры: применение видеоэффектов для работы в видеочате или во время видеозаписи. Программа платная. Стоимость лицензии — 50 долларов. Есть бесплатный пробный период на 30 дней во время которого на экране всегда находится логотип официального сайта утилиты.
ПО работает на операционной системе Windows (32/64 бит). Интерфейс частично переведен на русский язык: большая часть разделов в программе на английском языке.
Основные возможности утилиты WebcamMax:
- Добавление эффектов. В библиотеке программы есть много различных эффектов — они расположены в отдельном окне. Аксессуары для головы, картинки для фона, эмоции, забавные лица, рамки, фильтры. При необходимости, пользователи могут загрузить дополнительные эффекты из интернета, чтобы расширить базовую библиотеку.
- Загрузка сторонних файлов. Для настройки веб-камеры, можно загрузить сторонние файлы с компьютера: изображение, flash-анимацию, текст.
- Захват экрана. В WebcamMax можно записывать видео с экрана рабочего стола Windows.
- Граффити. Этот инструмент позволяет рисовать граффити прямо на экране захвата видео с веб-камеры.
- Настройки источника. В этом разделе, пользователи могут настроить качество веб-камеры: разрешение и частоту смены кадров. Указать значения вручную — нельзя. Можно выбрать один из доступных пресетов, который зависит от технических параметров веб-камеры.
- Интеграция с программами для видеозвонков. Перед тем, как начать общение в Skype или аналогичной утилите, можно настроит веб-камеру в WebcamMax. Все параметры сохранятся в стороннем ПО.
MyCam
Условно-бесплатная программа
MyCam — простая утилита, которая используется для настройки и работы с веб-камерой: применение фильтров и эффектов, захват изображения. Есть интеграция с YouTube для проведения прямых трансляций.
Утилита распространяется по условно-бесплатной модели. Стоимость лицензии — 10 долларов. Есть бесплатная версия с ограничениями: водяной знак на записанных видеороликах. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается. Программа работает на операционной системе Windows (32/64 бит).
Основные возможности утилиты MyCam:
- Параметры камеры. В разделе "Camera" можно выбрать подключенную к компьютеру камеру, выбрать разрешение и количество кадров в секунду (FPS). Есть ползунки для настройки яркости, контрастности, гаммы. Доступен эффект отзеркаливания изображения.
- Фильтры. В это разделе расположена библиотека доступных фильтров. Можно настроить "силу" фильтра с помощью специального ползунка.
- Эффекты. Здесь находятся различные эффекты: например, большой лоб или большой рот; инопланетянин, устранение дефектов кожи. Все эффекты разделены по тематикам: красота, цвета, другие.
- Прямая трансляция. Инструмент "Broadcast" запускает прямую трансляцию на YouTube.
- Поделиться с друзьями. Через программу MyCam можно записать видео с веб-камеры, наложить на видеофайл эффекты и фильтры, а после — поделиться проектом с друзьями в социальных сетях.
ManyCam
Условно-бесплатная программа
ManyCam — еще одна программа для настройки веб-камеры. Она расширяет базовые возможности устройства для видеозахвата: позволяет добавить различные фильтры, эффекты.
Утилита бесплатная. Есть платная версия с расширенным функционалом — она стоит 30 долларов в год. Язык интерфейса — русский, но некоторые элементы не переведены с английского языка. Софт работает на операционной системе Windows (32/64 бит).
Основные возможности программы ManyCam:
- Пресеты. В ПО есть возможность создания готовых пресетов для веб-камеры. Это шаблоны настроек — их нужно задать один раз, после чего использовать постоянно. При необходимости, можно сделать несколько пресетов сразу: например, для прямых трансляций и общения в Skype.
- Эффекты. В этом разделе расположена библиотека различных эффектов для веб-камеры: изображения для фона, рамки, границы, эмоции, образование, спортивные эффекты.
- Виртуальный фон. Этот инструмент позволяет сделать виртуальный фон — добавить размытие, чтобы фокус был только на человеке, который расположен в кадре.
- Настройки видео. В этом разделе устанавливаются параметры видео: разрешение и частота кадров.
- Настройки записей. Здесь выполняется конфигурация записей: устанавливается формат и энкодер, тип битрейта, выбирается пресет и битрейт для аудио. Также можно выбрать папку, в которую программа ManyCam будет сохранять файлы, записанные с веб-камеры.
AlterCam
Платная программа
AlterCam — это небольшая утилита, которая используется для быстрой настройки веб-камеры перед началом работы: записи видео или общения в Skype. Программа распространяется по условно-бесплатной модели распространения. Пробная версия — с ограниченным функционалом и водяным знаком. Стоимость лицензии — 790 рублей.
Интерфейс переведен на русский язык. Софт работает на операционной системе Windows (32/64 бит).
Основные возможности программы AlterCam:
- Запись видео. Этот инструмент используется для записи видео с веб-камеры. При необходимости, пользователи могут посмотреть историю записи.
- Эффекты. В программе есть библиотека эффектов. Они накладываются на изображение в режиме реального времени.
- Настройки камеры. В этом разделе утилиты AlterCam расположены настройки подключенной веб-камеры: разрешение, частота кадров в секунду, параметры цветов (красный, зеленый, синий); изменение яркости, контраста и насыщенности. Есть функция, которая позволяет отражать изображение по горизонтали и по вертикали.
- Работа с хромакеем. С помощью этого инструмента, пользователи могут настроить хромакей: изменить прозрачность за фоном или установить прозрачность по цвету, выбрать картинку для фона.
- Удаление эффекта рыбьего глаза.
- Аудио. В этом разделе можно настроить микрофон, который используется для захвата звука.