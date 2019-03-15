Программы для записи видео и звука с веб-камеры

При создании видеороликов и презентаций иногда необходимо вставить изображение и звук с веб-камеры. Чтобы записать видео с веб-камеры на Windows-компьютере, нужно воспользоваться специальными программами, с помощью которого можно настроить качество картинки и выбрать кодеки для исходных файлов.

WebcamMax WebcamMax — софт для работы с веб-камерой с большой библиотекой эффектов (анимации, аксессуары, эмоции, смена заднего фона). Программа поддерживает запись видео со звуком и создание снимков с веб-камеры, есть инструмент для создания рисунков поверх изображения с веб-камеры. Чтобы начать процесс записи видео со звуком, нажмите кнопку "Запись" на панели инструментов утилиты WebcamMax. Во время записи видео можно поставить процесс на паузу. В разделе "Источник" расположены функции, которые используются для настройки основных параметров устройства. Здесь можно установить автоматический выбор камеры или выбрать устройство вручную. Есть инструмент для изменения масштаба изображения и расположения картинки по горизонтали и вертикали. В меню "Размер изображения" доступна возможность установки разрешения для веб-камеры. Преимущества приложения WebcamMax: более 1 000 спецэффектов в библиотеке программы;

возможность настройки камеры: масштабирование, разрешение, положение картинки;

инструмент "Doodling", который позволяет рисовать поверх видеоизображения с веб-камеры;

функция создания снимков;

инструмент для воспроизведения мультимедийных файлов. Недостатки ПО: нельзя запустить прямую трансляцию популярные платформы для стриминга;

нет возможности работы с двумя и более источниками одновременно. Утилита WebcamMax переведена на русский язык. Цена лицензионной версии ПО — 50 долларов, но можно загрузить ознакомительную версию на 30 дней.

WebCam Monitor WebCam Monitor — полезный софт, который дает возможность выполнять записи видео с веб-камеры. Также поддерживаются функции создания снимков в разных форматах и запуска основных инструментов приложения по расписанию. Перед началом записи видео и звука с веб-камеры нужно добавить новое устройство в программу. Для этого нажмите "Add webcam" на панели инструментов. В строке "Camera Model" необходимо выбрать веб-камеру, подключенную к компьютеру. В "Display Name" можно указать название устройства, которое будет отображаться в списке утилиты. Также здесь доступна возможность поворота изображения камеры. В разделе "Preview" отображается предварительный просмотра видео с камеры. Чтобы начать процесс записи видео с добавленной веб-камеры, нажмите "Record" на панели инструментов приложения WebCam Monitor. Исходный файл будет сохранен в одной из папок на ПК. Преимущества: планировщик задач для запуска основных возможностей софта по расписанию;

возможность делать качественные снимки;

наличие функции для трансляции изображения на крупные стриминговые площадки;

встроенный FTP для загрузки созданных видеороликов в интернет;

возможность работы с несколькими устройствами одновременно;

наличие инструмента для редактирования качества камеры: яркость, контрастность, четкость, насыщенность. Недостатки: нельзя применить спецэффекты для видео;

отсутствует перевод интерфейса на русский язык;

нельзя сгенерировать HTML-код для вставки записанного видео на веб-сайты и форумы. Приложение WebCam Monitor доступно на английском языке. Лицения стоит 70 долларов, но можно установить бесплатную ознакомительную версию с ограниченным функционалом.

ManyCam ManyCam — софт для записи видео и звука с веб-камеры, рабочего стола и приложений для видеозвонков. В программе можно настроить яркость и контрастность изображения на устройстве, поддерживается функция наложение дополнительных элементов на видео и инструмент замены заднего фона. Нажмите кнопку "Начать запись" в главном окне утилиты ManyCam. После этого запустится процесс захвата видеоизображения с веб-камеры. В разделе "Видео источники" можно быстро переключиться между несколькими доступными источниками записи. В разделе "Пресеты" доступна возможность работы со слоями. Преимущества ManyCam: горячие клавиши для быстрого управления основными функциями ПО;

добавление спецэффектов и титров;

создание рисунков поверх основного изображения веб-камеры;

установка количества кадров для записи;

изменение масштабирования видеоизображения;

наличие функции для поворота картинки на видео;

настройка цветов;

поддержка функции "Картинка в картинке". Недостатки: нельзя записать звук с отдельного микрофона;

нельзя создать отдельный HTML-код видеозаписи. Программа ManyCam переведена на русский язык и распространяется бесплатно, но лицензия за 50 долларов может расширить базовый функционал.

SMRecorder SMRecorder — небольшое ПО для захвата видео с веб-камеры, с помощью которого можно записать видеоролик с рабочего стола операционной системы Windows. В ПО доступна возможность записи голоса с микрофона в формате MP3, а к записанным видеороликам с камеры или рабочего стола можно добавить примечания. Чтобы запустить процесс записи видео с веб-камеры, перейдите в раздел "Новая запись Целевой", который находится на панели инструментов SMRecorder. Откроется новое окно настройки захвата изображения. В строке "Захват Тип" необходимо выбрать устройство. В общих настройках нужно установить видео и аудио вход. Есть инструмент для изменения уровней общей громкости микрофона. Также в этом разделе необходимо выбрать папку для сохранения исходного видеофайла на компьютере. Можно установить продолжительность будущей записи. В разделе "Другие" находятся дополнительные настройки процесса захвата видео с веб-камеры: воспроизведение видеофайла после завершения записи, переход в папку с исходным файлом. Главные преимущества программы SMRecorder: добавление аннотаций к записанным видеороликам;

выбор микрофона;

функция установки продолжительности захвата изображения;

простой интерфейс в стиле минимализм;

встроенный мультимедийный проигрыватель для просмотра видеофайлов. Недостатки: нельзя добавить эффекты для веб-камеры;

нет раздела для смены качества и разрешения веб-камеры;

отсутствует инструмент для создания снимков с подключенной веб-камеры. ПО SMRecorder можно загрузить бесплатно. Утилита переведена на русский язык.

webcamXP webcamXP — специальное ПО для управления основными функциями веб-камеры. В программе есть встроенный планировщик для использования основных функций по расписанию (запись видео, проведение прямых эфиров), а на видео можно добавить логотип или водяной знак. Выберите имеющийся источник в главном окне программы webcamXP, с которого необходимо начать процесс захвата видео. Также можно добавить или удалить источники из доступного списка. В разделе "Pan, Tilt, Zoom" расположены инструменты для управления картинкой — смена ракурса, увеличение и уменьшение изображения. Чтобы начать процесс записи видео с веб-камеры, нужно выбрать функцию "Запись" в разделе "Управление". Исходный файл будет сохранен на компьютере. Во время захвата изображения можно посмотреть информацию об источниках видео и аудио. Также в приложении отображается разрешение видео. Созданные файлы с видео и фотографиями можно посмотреть в разделе "Галерея". ПО webcamXP обладает рядом преимуществ: установка расписания для запуска основных функций приложения;

возможность работы с двумя и более источниками при записи видеороликов;

трансляция видеопотока с веб-камеры в интернет;

удаление записанных видео в автоматическом режиме;

генерация HTML-кода для интеграции созданных видеороликов с веб-камеры на форумы и социальные сети;

наличие инструментов масштабирования изображения основной камеры. Основные недостатки утилиты: нет встроенной библиотеки спецэффектов;

нельзя изменить параметры захвата видео веб-камеры. Приложение webcamXP можно скачать бесплатно. Интерфейс переведен на русский язык.

Capture WebCam Capture WebCam — небольшая программа, которая позволяет выполнить захват видеоизображения и аудио с рабочего стола, веб-камеры, подключенных к компьютеру ТВ-тюнеров. Программа дает возможность записывать видео до трех часов без перерывов. Перед тем, как начать запись видео с веб-камеры, перейдите в раздел меню "Capture" - "Video". В открывшемся окне необходимо установить количество кадров в секунду для захвата видео. Также здесь можно установить временной лимит по записи видео с веб-камеры. Включите функцию "Capture Audio", чтобы программы Capture WebCam записывала звук с подключенной веб-камеры. После применения всех параметров начните запись звука и видео с веб-камеры. Главные преимущества утилиты Capture WebCam: возможность установки количества кадров (FPS);

инструмент для установки временного лимита захвата видео с веб-камеры;

наличие функции для выбора уровня сжатия видео;

функция создания фотографий с подключенной камеры;

есть полезная возможность захвата видеоизображения с ТВ-тюнеров. Недостатки программы: нет инструмента для запуска инструментов приложения по расписанию;

отсутствует библиотека спецэффектов;

нельзя добавить логотип или водяной знак поверх видео;

нет инструментов для управления масштабированием изображения с веб-камеры;

отсутствует возможность трансляции видео с камеры на стриминговые платформы. ПО Capture WebCam распространяется на английском языке. Цена лицензионной версии — 7 долларов.