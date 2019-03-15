Программы для записи видео и звука с веб-камеры

При создании видеороликов и презентаций иногда необходимо вставить изображение и звук с веб-камеры. Чтобы записать видео с веб-камеры на Windows-компьютере, нужно воспользоваться специальными программами, с помощью которого можно настроить качество картинки и выбрать кодеки для исходных файлов.
WebcamMax
WebcamMax — софт для работы с веб-камерой с большой библиотекой эффектов (анимации, аксессуары, эмоции, смена заднего фона). Программа поддерживает запись видео со звуком и создание снимков с веб-камеры, есть инструмент для создания рисунков поверх изображения с веб-камеры.
Чтобы начать процесс записи видео со звуком, нажмите кнопку "Запись" на панели инструментов утилиты WebcamMax. Во время записи видео можно поставить процесс на паузу.
В разделе "Источник" расположены функции, которые используются для настройки основных параметров устройства. Здесь можно установить автоматический выбор камеры или выбрать устройство вручную. Есть инструмент для изменения масштаба изображения и расположения картинки по горизонтали и вертикали.
В меню "Размер изображения" доступна возможность установки разрешения для веб-камеры.
Преимущества приложения WebcamMax:
- более 1 000 спецэффектов в библиотеке программы;
- возможность настройки камеры: масштабирование, разрешение, положение картинки;
- инструмент "Doodling", который позволяет рисовать поверх видеоизображения с веб-камеры;
- функция создания снимков;
- инструмент для воспроизведения мультимедийных файлов.
Недостатки ПО:
- нельзя запустить прямую трансляцию популярные платформы для стриминга;
- нет возможности работы с двумя и более источниками одновременно.
Утилита WebcamMax переведена на русский язык. Цена лицензионной версии ПО — 50 долларов, но можно загрузить ознакомительную версию на 30 дней.
WebCam Monitor
WebCam Monitor — полезный софт, который дает возможность выполнять записи видео с веб-камеры. Также поддерживаются функции создания снимков в разных форматах и запуска основных инструментов приложения по расписанию.
Перед началом записи видео и звука с веб-камеры нужно добавить новое устройство в программу. Для этого нажмите "Add webcam" на панели инструментов.
В строке "Camera Model" необходимо выбрать веб-камеру, подключенную к компьютеру. В "Display Name" можно указать название устройства, которое будет отображаться в списке утилиты. Также здесь доступна возможность поворота изображения камеры. В разделе "Preview" отображается предварительный просмотра видео с камеры.
Чтобы начать процесс записи видео с добавленной веб-камеры, нажмите "Record" на панели инструментов приложения WebCam Monitor. Исходный файл будет сохранен в одной из папок на ПК.
Преимущества:
- планировщик задач для запуска основных возможностей софта по расписанию;
- возможность делать качественные снимки;
- наличие функции для трансляции изображения на крупные стриминговые площадки;
- встроенный FTP для загрузки созданных видеороликов в интернет;
- возможность работы с несколькими устройствами одновременно;
- наличие инструмента для редактирования качества камеры: яркость, контрастность, четкость, насыщенность.
Недостатки:
- нельзя применить спецэффекты для видео;
- отсутствует перевод интерфейса на русский язык;
- нельзя сгенерировать HTML-код для вставки записанного видео на веб-сайты и форумы.
Приложение WebCam Monitor доступно на английском языке. Лицения стоит 70 долларов, но можно установить бесплатную ознакомительную версию с ограниченным функционалом.
ManyCam
ManyCam — софт для записи видео и звука с веб-камеры, рабочего стола и приложений для видеозвонков. В программе можно настроить яркость и контрастность изображения на устройстве, поддерживается функция наложение дополнительных элементов на видео и инструмент замены заднего фона.
Нажмите кнопку "Начать запись" в главном окне утилиты ManyCam. После этого запустится процесс захвата видеоизображения с веб-камеры.
В разделе "Видео источники" можно быстро переключиться между несколькими доступными источниками записи. В разделе "Пресеты" доступна возможность работы со слоями.
Преимущества ManyCam:
- горячие клавиши для быстрого управления основными функциями ПО;
- добавление спецэффектов и титров;
- создание рисунков поверх основного изображения веб-камеры;
- установка количества кадров для записи;
- изменение масштабирования видеоизображения;
- наличие функции для поворота картинки на видео;
- настройка цветов;
- поддержка функции "Картинка в картинке".
Недостатки:
- нельзя записать звук с отдельного микрофона;
- нельзя создать отдельный HTML-код видеозаписи.
Программа ManyCam переведена на русский язык и распространяется бесплатно, но лицензия за 50 долларов может расширить базовый функционал.
SMRecorder
SMRecorder — небольшое ПО для захвата видео с веб-камеры, с помощью которого можно записать видеоролик с рабочего стола операционной системы Windows. В ПО доступна возможность записи голоса с микрофона в формате MP3, а к записанным видеороликам с камеры или рабочего стола можно добавить примечания.
Чтобы запустить процесс записи видео с веб-камеры, перейдите в раздел "Новая запись Целевой", который находится на панели инструментов SMRecorder.
Откроется новое окно настройки захвата изображения. В строке "Захват Тип" необходимо выбрать устройство. В общих настройках нужно установить видео и аудио вход. Есть инструмент для изменения уровней общей громкости микрофона. Также в этом разделе необходимо выбрать папку для сохранения исходного видеофайла на компьютере. Можно установить продолжительность будущей записи.
В разделе "Другие" находятся дополнительные настройки процесса захвата видео с веб-камеры: воспроизведение видеофайла после завершения записи, переход в папку с исходным файлом.
Главные преимущества программы SMRecorder:
- добавление аннотаций к записанным видеороликам;
- выбор микрофона;
- функция установки продолжительности захвата изображения;
- простой интерфейс в стиле минимализм;
- встроенный мультимедийный проигрыватель для просмотра видеофайлов.
Недостатки:
- нельзя добавить эффекты для веб-камеры;
- нет раздела для смены качества и разрешения веб-камеры;
- отсутствует инструмент для создания снимков с подключенной веб-камеры.
ПО SMRecorder можно загрузить бесплатно. Утилита переведена на русский язык.
webcamXP
webcamXP — специальное ПО для управления основными функциями веб-камеры. В программе есть встроенный планировщик для использования основных функций по расписанию (запись видео, проведение прямых эфиров), а на видео можно добавить логотип или водяной знак.
Выберите имеющийся источник в главном окне программы webcamXP, с которого необходимо начать процесс захвата видео. Также можно добавить или удалить источники из доступного списка.
В разделе "Pan, Tilt, Zoom" расположены инструменты для управления картинкой — смена ракурса, увеличение и уменьшение изображения. Чтобы начать процесс записи видео с веб-камеры, нужно выбрать функцию "Запись" в разделе "Управление". Исходный файл будет сохранен на компьютере.
Во время захвата изображения можно посмотреть информацию об источниках видео и аудио. Также в приложении отображается разрешение видео. Созданные файлы с видео и фотографиями можно посмотреть в разделе "Галерея".
ПО webcamXP обладает рядом преимуществ:
- установка расписания для запуска основных функций приложения;
- возможность работы с двумя и более источниками при записи видеороликов;
- трансляция видеопотока с веб-камеры в интернет;
- удаление записанных видео в автоматическом режиме;
- генерация HTML-кода для интеграции созданных видеороликов с веб-камеры на форумы и социальные сети;
- наличие инструментов масштабирования изображения основной камеры.
Основные недостатки утилиты:
- нет встроенной библиотеки спецэффектов;
- нельзя изменить параметры захвата видео веб-камеры.
Приложение webcamXP можно скачать бесплатно. Интерфейс переведен на русский язык.
Capture WebCam
Capture WebCam — небольшая программа, которая позволяет выполнить захват видеоизображения и аудио с рабочего стола, веб-камеры, подключенных к компьютеру ТВ-тюнеров. Программа дает возможность записывать видео до трех часов без перерывов.
Перед тем, как начать запись видео с веб-камеры, перейдите в раздел меню "Capture" - "Video".
В открывшемся окне необходимо установить количество кадров в секунду для захвата видео. Также здесь можно установить временной лимит по записи видео с веб-камеры. Включите функцию "Capture Audio", чтобы программы Capture WebCam записывала звук с подключенной веб-камеры.
После применения всех параметров начните запись звука и видео с веб-камеры.
Главные преимущества утилиты Capture WebCam:
- возможность установки количества кадров (FPS);
- инструмент для установки временного лимита захвата видео с веб-камеры;
- наличие функции для выбора уровня сжатия видео;
- функция создания фотографий с подключенной камеры;
- есть полезная возможность захвата видеоизображения с ТВ-тюнеров.
Недостатки программы:
- нет инструмента для запуска инструментов приложения по расписанию;
- отсутствует библиотека спецэффектов;
- нельзя добавить логотип или водяной знак поверх видео;
- нет инструментов для управления масштабированием изображения с веб-камеры;
- отсутствует возможность трансляции видео с камеры на стриминговые платформы.
ПО Capture WebCam распространяется на английском языке. Цена лицензионной версии — 7 долларов.
Super Webcam Recorder
Super Webcam Recorder — ПО, которое дает возможность записать видео и звук с подключенной к компьютеру веб-камеры. В утилите есть встроенный планировщик задач для запуска основных инструментов приложения по расписанию, а также возможность делать снимки с веб-камеры в нескольких форматах: JPEG и BMP.
Изображение с подключенной к компьютеру веб-камеры отображается в главном окне утилиты Super Webcam Recorder. Чтобы начать процесс записи видео и звука, нажмите кнопку "Record" на панели инструментов. В процессе записи захвата видео с веб-камеры можно поставить на паузу. Кнопка "Disconnect" дает возможность отключить веб-камеру.
В нижней части интерфейса находится раздел "Save Folder". Здесь можно указать папку на компьютере, в которую утилита сохранит записанный видеоролик с веб-камеры.
Преимущества:
- возможность создания снимков с камеры в нескольких форматах;
- запуск инструментов приложения по заданному расписанию;
- горячие клавиши для быстрого управления программой;
- выбор формата исходного видеоролика;
- возможность выбора размера изображения;
- выбор кодека для сжатия видеороликов;
- наличие функции для настройки веб-камеры: установка частоты кадров и нужного разрешения, выбор цветового пространства, редактирование видео стандарта.
Недостатки утилиты:
- нет встроенных спецэффектов;
- нельзя выполнить захвата аудио с отдельного микрофона;
- отсутствует возможность трансляции видео с веб-камеры на стриминговые платформы.
Софт Super Webcam Recorder имеет англоязычный интерфейс. Стоимость лицензии — 40 долларов, но есть бесплатная пробная версия с ограничениями.