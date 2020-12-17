MyCam — программа для записи видео с веб-камеры с возможностью трансляции принимаемого видеопотока в интернет. Это условно-бесплатное приложение. В бесплатной версии на записываемое видео накладывается водяной знак.

Программа MyCam поддерживается операционными системами Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа MyCam?

Основная функция программы MyCam — запись видео с веб-камеры в файл. При этом пользователь в режиме реального времени может изменять различные параметры видео, а также накладывать на него эффекты:

Регулировка яркости, контрастности, цветового оттенка, насыщенности цвета и гаммы.

Отражение и растягивание/сужение видеокартинки по горизонтали.

Наличие десятков цветовых фильтров для создания нужной атмосферы.

Наличие множества видеоэффектов, применяемых как ко всему видео, так и к отдельным частям лица (программа автоматически определяет лица в кадре).

Среди дополнительных функций:

Онлайн-трансляция видео на популярные веб-сервисы и в социальные сети или любую заданную пользователем RTPM-сеть.

Трансляция видео из любого видеофайла формата MP4, сохраненного на компьютере (в том числе и созданных в программе видеозаписей).

Настройка формата, качества и разрешения снимаемого/транслируемого видео.

Возможность

Наличие функции преобразования (искажения) тональности голоса — мужской или женский голос. Можно применять прямо во время трансляции, т.к. функция работает в режиме рального времени.

Получение и сохранение скриншотов видео.

Сохранение видео в виде GIF-анимации с возможностью предварительной настройки качества и разрешения.

Возможность масштабирования и кадрирования видео (обрезки с любой стороны на указанное пользователем количество пикселей).

Наличие встроенного сканера QR-кода.

Сохранение всего отснятого материала во встроенной галерее.

Возможность отправки видео на телефон, подключенный к той же сети, что и компьютер. Отправка осуществляется в полуавтоматическом режиме: программа генерирует QR-код, который нужно считать со смартфона, с прямой ссылкой на видео в локальной сети.