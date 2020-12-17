MyCam — программа для записи видео с веб-камеры с возможностью трансляции принимаемого видеопотока в интернет. Это условно-бесплатное приложение. В бесплатной версии на записываемое видео накладывается водяной знак.
Программа MyCam поддерживается операционными системами Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.
Зачем нужна программа MyCam?
Основная функция программы MyCam — запись видео с веб-камеры в файл. При этом пользователь в режиме реального времени может изменять различные параметры видео, а также накладывать на него эффекты:
- Регулировка яркости, контрастности, цветового оттенка, насыщенности цвета и гаммы.
- Отражение и растягивание/сужение видеокартинки по горизонтали.
- Наличие десятков цветовых фильтров для создания нужной атмосферы.
- Наличие множества видеоэффектов, применяемых как ко всему видео, так и к отдельным частям лица (программа автоматически определяет лица в кадре).
Среди дополнительных функций:
- Онлайн-трансляция видео на популярные веб-сервисы и в социальные сети или любую заданную пользователем RTPM-сеть.
- Трансляция видео из любого видеофайла формата MP4, сохраненного на компьютере (в том числе и созданных в программе видеозаписей).
- Настройка формата, качества и разрешения снимаемого/транслируемого видео.
- Возможность
- Наличие функции преобразования (искажения) тональности голоса — мужской или женский голос. Можно применять прямо во время трансляции, т.к. функция работает в режиме рального времени.
- Получение и сохранение скриншотов видео.
- Сохранение видео в виде GIF-анимации с возможностью предварительной настройки качества и разрешения.
- Возможность масштабирования и кадрирования видео (обрезки с любой стороны на указанное пользователем количество пикселей).
- Наличие встроенного сканера QR-кода.
- Сохранение всего отснятого материала во встроенной галерее.
Возможность отправки видео на телефон, подключенный к той же сети, что и компьютер. Отправка осуществляется в полуавтоматическом режиме: программа генерирует QR-код, который нужно считать со смартфона, с прямой ссылкой на видео в локальной сети.