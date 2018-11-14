WebcamMax — программа для наложения спецэффектов на фото и видео с веб-камеры. Утилита работает на компьютерах под управлением ОС Windows XP и выше (32 бит и 64 бит).
Важно! Программа WebcamMax не обновляется с 2017 года.
При помощи данного инструмента всего в несколько кликов пользователь сможет накладывать на фото и видео, снимаемое при помощи имеющейся веб-камеры, всевозможные статичные и анимированные визуальные эффекты. Программа WebcamMax способна перехватывать потоковое видео, транслируемое с камеры в интернет, и накладывать на него спецэффекты в режиме реального времени. Но обо всем по порядку.
Наложение спецэффектов в WebcamMax
Основная функция программы WebcamMax — получение изображения с веб-камеры и наложение на него всевозможных визуальных эффектов с последующим сохранением фотографий или видеозаписей. Все, что требуется от пользователя — выбрать понравившийся спецэффект, а затем при помощи соответствующих кнопок в основном окне приложения сделать снимок или записать видеоролик.
В программе предусмотрено большое количество визуальных эффектов. Все отсортированы по группам:
- Accessories (аксессуары). В данной категории представлены различные головные уборы, прически, маски, очки и прочие аксессуары, при помощи которых можно изменять внешний вид человека на кадре.
- Animations (анимации). Здесь можно найти небольшие анимированные картинки для создания веселых видеороликов.
- Distortions (искажения). Всевозможные визуальные эффекты частично или полностью, искажающие получаемое изображение с веб-камеры. Данные спецэффекты хорошо подходят для съемки смешных фото и видео.
- Emotions (эмоции). Здесь представлены статичные и анимированные изображения для лица, подчеркивающие те или иные эмоции человека в кадре.
- Faces (лица). При помощи данных эффектов можно полностью поменять лицо человека на фото или видео. Внимание заслуживает тот факт, что замененное лицо не статично — оно "перемещается" по кадру вместе с лицом пользователя.
- Scenes (сцены). А при помощи этих спецэффектов изображение с веб-камеры можно поместить, к примеру, на плакат или на экран в кинотеатре или любую другую доступную в программе статичную/анимированную сцену.
- Filters (фильтры). Применение визуальных фильтров ко всему изображению с веб-камеры.
- И другие.
Программа WebcamMax также позволяет добавлять в кадр свои собственные изображения, флеш-анимацию (видео с расширением SWF) и текст. Кроме того, в базу спецэффектов всегда можно расширить, но для этого, к сожалению, придется приобретать платную версию приложения.
Интеграция WebcamMax с онлайн-приложениями
Вторая ключевая функция WebcamMax — стриминг (вещание) с веб-камеры в онлайн-приложения, позволяющие передавать потоковое видео в сеть. В этот список относятся, к примеру, мессенджеры Skype и ISQ, разнообразные стриминг-приложения (OBS Studio, Origin) и многие другие. Кроме того, посредством WebcamMax можно вещать видео через различные сайты: видеохостинги (например, YouTube), социальные сети, онлайн-видеочаты и многие другие.
И главное здесь то, что спецэффекты, добавляемые при помощи программы, будут также пересылаться в интернет собеседнику или зрителям, которые в данный момент просматривают потоковое видео, транслируемое при помощи WebcamMax.
Программа WebcamMax позволяет снимать видео с экрана монитора (захват экрана), а также транслировать в сеть видеопоток из файла (достаточно указать программе видеофайл, и она его будет транслировать в интернет вместо картинки с веб-камеры). Конечно же, и в этих режимах работы могут применять спецэффекты.
Ограничения бесплатной версии WebcamMax
Бесплатная версия программы накладывает на снимаемое фото и видео водяной знак, также недоступно скачивание дополнительных спецэффектов. Интерфейс программы имеет неполный перевод на русский язык.