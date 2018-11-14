WebcamMax — программа для наложения спецэффектов на фото и видео с веб-камеры. Утилита работает на компьютерах под управлением ОС Windows XP и выше (32 бит и 64 бит).

Важно! Программа WebcamMax не обновляется с 2017 года.

При помощи данного инструмента всего в несколько кликов пользователь сможет накладывать на фото и видео, снимаемое при помощи имеющейся веб-камеры, всевозможные статичные и анимированные визуальные эффекты. Программа WebcamMax способна перехватывать потоковое видео, транслируемое с камеры в интернет, и накладывать на него спецэффекты в режиме реального времени. Но обо всем по порядку.

Наложение спецэффектов в WebcamMax

Основная функция программы WebcamMax — получение изображения с веб-камеры и наложение на него всевозможных визуальных эффектов с последующим сохранением фотографий или видеозаписей. Все, что требуется от пользователя — выбрать понравившийся спецэффект, а затем при помощи соответствующих кнопок в основном окне приложения сделать снимок или записать видеоролик.

В программе предусмотрено большое количество визуальных эффектов. Все отсортированы по группам:

Accessories (аксессуары). В данной категории представлены различные головные уборы, прически, маски, очки и прочие аксессуары, при помощи которых можно изменять внешний вид человека на кадре.

Animations (анимации). Здесь можно найти небольшие анимированные картинки для создания веселых видеороликов.

Distortions (искажения). Всевозможные визуальные эффекты частично или полностью, искажающие получаемое изображение с веб-камеры. Данные спецэффекты хорошо подходят для съемки смешных фото и видео.

Emotions (эмоции). Здесь представлены статичные и анимированные изображения для лица, подчеркивающие те или иные эмоции человека в кадре.

Faces (лица). При помощи данных эффектов можно полностью поменять лицо человека на фото или видео. Внимание заслуживает тот факт, что замененное лицо не статично — оно "перемещается" по кадру вместе с лицом пользователя.

Scenes (сцены). А при помощи этих спецэффектов изображение с веб-камеры можно поместить, к примеру, на плакат или на экран в кинотеатре или любую другую доступную в программе статичную/анимированную сцену.

Filters (фильтры). Применение визуальных фильтров ко всему изображению с веб-камеры.

И другие.

Программа WebcamMax также позволяет добавлять в кадр свои собственные изображения, флеш-анимацию (видео с расширением SWF) и текст. Кроме того, в базу спецэффектов всегда можно расширить, но для этого, к сожалению, придется приобретать платную версию приложения.

Интеграция WebcamMax с онлайн-приложениями

Вторая ключевая функция WebcamMax — стриминг (вещание) с веб-камеры в онлайн-приложения, позволяющие передавать потоковое видео в сеть. В этот список относятся, к примеру, мессенджеры Skype и ISQ, разнообразные стриминг-приложения (OBS Studio, Origin) и многие другие. Кроме того, посредством WebcamMax можно вещать видео через различные сайты: видеохостинги (например, YouTube), социальные сети, онлайн-видеочаты и многие другие.

И главное здесь то, что спецэффекты, добавляемые при помощи программы, будут также пересылаться в интернет собеседнику или зрителям, которые в данный момент просматривают потоковое видео, транслируемое при помощи WebcamMax.

Программа WebcamMax позволяет снимать видео с экрана монитора (захват экрана), а также транслировать в сеть видеопоток из файла (достаточно указать программе видеофайл, и она его будет транслировать в интернет вместо картинки с веб-камеры). Конечно же, и в этих режимах работы могут применять спецэффекты.

Ограничения бесплатной версии WebcamMax

Бесплатная версия программы накладывает на снимаемое фото и видео водяной знак, также недоступно скачивание дополнительных спецэффектов. Интерфейс программы имеет неполный перевод на русский язык.