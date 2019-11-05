AlterCam — программа для записи видео с кеб-камер со множеством функций наложения спецэффектов на видеокартинку. Приложение является условно-бесплатным (в бесплатной версии на видео накладывается надпись с адресом сайта программы, а также недоступны некоторые функции).

Программа AlterCam работает в ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит и 64-бит). Интерфейс выполнен на русском языке. На момент написания обзора полная версия программы AlterCam имела стоимость 990 руб.

Зачем нужна программа AlterCam?

Сразу отметим, что запись видео с веб-камеры — лишь одна из 4 функций AlterCam. В качестве источника видеопотока программа может использовать сигнал с IP-камеры, любой видеофайл формата AVI, MP4, WMV, FLV или TS, а также картинку с монитора (т.е. при помощи AlterCam можно записывать видео с экрана компьютера). Кроме того, в приложении имеется функция создания скриншотов (снимков) с камер, видеофайлов или экрана монитора. Скриншоты могут создаваться автоматически с определенном пользователем интервале (каждые 0,5 — 5 секунд).

Но главная особенность программы AlterCam заключается в возможности наложения на видео разнообразных спецэффектов. И делается это в режиме реального времени. Все доступные эффекты можно условно разделить на 4 категории:

Визуальные эффекты (графические фильтры), которые могут быть наложены на всю видеокартинку целиком либо ее часть (предварительно следует выделить область, куда фильтр накладываться не будет). В списке визуальных эффектов числятся десятки их разновидностей — «Размытие», «Рельеф», «Дуплекс», «Контур», «Снегопад», «Дождь» и т.д. Оверлеи — наложение на видео графических объектов а также видеопотока с веб/IP-камеры. В качестве этих объектов может использоваться любое статичное или анимированное (например, GIF) изображение, обычных и/или форматированный текст/титры или даже граффити (в программе AlterCam предусмотрены функции рисования поверх видео). Фон. В качестве фона можно также использовать графическое изображение. Кроме того, фоном может выступать картинка с экрана. Трюки (спецэффекты). В перечень таких «трюков» включены функции установки прозрачности по цвету (выбранный цвет в видео будет заменен фоном), хромакей (замена фона собственной картинко), «Кривое зеркало» (искажение видеокартинки в установленных областях) и другие.

Кроме того, в программе AlterCam имеется интересная функция искажения голоса, что также осуществляется в режиме реального времени.

Трансляция видео с экрана в AlterCam

Функция трансляции видео с монитора в AlterCam работает не стандартным способом. При установке программы на компьютер дополнительно устанавливается виртуальная камера. Ее можно будет выбрать в качестве источника видео в любой другой программе, в которой присутствует функция передачи потокового видео с веб-камеры (например, Twitch или Skype). К подобной видеотрансляции можно применить любой из доступных эффектов.