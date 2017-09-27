Manycam — программа для настройки веб-камеры на многофункциональный режим. С ее помощью можно общаться видеовызовами в нескольких программах одновременно.

Программа очень удобна и полезна пользователям, на компьютерах которых установлено несколько мессенджеров, таких как Skype, Whatsapp, Telegram и других. Она позволяет использовать вебкамеру сразу с несколькими программами, просто переключаясь между окнами.

Кроме того, Manycam обладает расширенной базой дополнительных эффектов, которые можно использовать при выходе на связь с другим пользователем (общаться через наушники, менять камеру, смотреть с телефона и т.д.).

Скачать бесплатно последнюю версию Manycam на русском языке можно на SoftSalad и официальном сайте разработчиков (поддержка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP (64 и 32 bit). Предыдущие версии Manycam (3, 4, 4.5, 4.6, 5.7 и 5.8) также можно скачать на официальном сайте manycam.com.

Как убрать логотип ManyCam?

К сожалению, в последних версиях программы ManyCam убрать логотип бесплатно более не представляется возможным. Единственный способ сделать это — оформить подписку либо купить платную лицензионную версию ManyCam.

ManyCam — как пользоваться в "Чат рулетке" (Chatruletka)?

Известно, что чат-сервис "Чат рулетка" запрещает пользователям использовать программу ManyCam для ведения трансляций, т.к. с ее помощью вместо реальной картинки с веб-камеры в чат можно транслировать практически все, что угодно (рабочий стол, видео, изображения и т.д.). Обойти данный запрет можно несколькими способами, но, к сожалению, ни один из них не дает 100%-й гарантии успешности процедуры. Рассмотрим два из них.

Первый способ — смена имени/ID виртуальной веб-камеры (только для платный версий ManyCam):

Запустите ManyCam от имени администратора (обязательно), кликнув по ярлыку программы правой кнопкой клавиши и выбрав затем "Запуск от имени администратора". Перейдите в настройки программы, кликнув по значку с изображением шестеренки в правом верхнем углу. Откройте в настройках вкладку "Общие". Напротив названия виртуальной веб-камеры (по умолчанию — "ManyCam Virtual Webcam") кликните по кнопке с изображением карандаша. Введите новое имя для виртуальной камеры и нажмите "Редактировать".

Второй способ обхода блокировки потребует внесения изменений в системном реестре:

Нажмите комбинацию клавиш "Win + R" и впишите в отобразившееся окошко команду regedit. Нажмите "ОК". Откроется программа "Редактор реестра". Нажмите в нем клавиши "Ctrl +F", чтобы открыть окно поиска. Впишите в поле "Найти": ManyCam Virtual. Кликните по кнопке "Найти далее". В правой части окна будет выделен параметр, в значении которого указана строка "ManyCam Virtual Microphone". Кликните по нему два раза. Откроется окно редактирования параметра. Удалите из поля значения весь текст, затем впишите туда же — "Mic12" (без кавычек) и нажмите "ОК". Нажмите на клавиатуре клавишу "F3". В правой части окна вновь будет выделен строковый параметр, на этот раз — "ManyCam Virtual Webcam". Откройте его и впишите в поле "Значение" — "Cam12". Вновь нажмите "F3". Будет выделен еще один параметр "ManyCam Virtual Microphone". Также впишите сюда — "Mic12". Продолжайте поиск параметров, нажимая "F3". Все параметры "Microphone" замените на "Mic12", а "Webcam" на "Cam12". Как только вы доберетесь до параметра "DeviceDesc" со значением "@oem91 .inf %manycam . . . ManyCam Virtual Webcam", замените в нем только последнюю часть на "Cam12". То же касается и параметров с "ManyCam Virtual Microphone" в конце (заменяем эту строку также на "Mic12"). Когда "Редактор реестра" выведет сообщение об окончании поиска, закройте его. Закройте браузер, из которого выполнен вход в сервис "Чат рулетка", затем откройте системное приложение "Диспетчер устройств" (Панель управления > Оборудование и звук > Диспетчер устройств). Найдите в Диспетчере устройств название виртуальной веб-камеры (в разделе "Устройства обработки изображений" или "Камеры"). Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите "Отключить". Откройте браузер и зайдите в "Чат рулетку", чтобы проверить результат выполненной процедуры.

Как перевернуть изображение в ManyCam?

Для поворота и зеркального отражения изображения в ManyCam:

Наведите курсор мыши на кнопку с изображением лупы, расположенной над областью с отображаемым в данный момент видео. В нижней части отобразившейся панели вы найдете требуемые функции: поворот по и против часовой стрелки и зеркальное отражение картинки по горизонтали и вертикали.

ManyCam — как пользоваться в Zoom?

ManyCam — универсальная программа захвата изображений, которую, в т.ч., можно использовать в качестве виртуальной веб-камеры. После установки приложения и предложенного им драйвера в системе создается новое устройство — та самая виртуальная веб-камера. Впоследствии ее можно использовать в качестве источника видео практически в любых приложениях, так или иначе использующих устройства обработки изображений — Skype, WhatsApp, Zoom и т.д.

Все, что требуется сделать для использования ManyCam в Zoom — изменить настройки последнего:

Кликните по изображению вашего профиля в Зуме, затем выберите в отобразившемся меню пункт "Настройки". В окне настроек откройте вкладку "Видео". В центре окна найдите параметр "Камера", кликните по выпадающему списку напротив, затем выберите в качестве источника видео виртуальную камеру ManyCam (по умолчанию она называется "ManyCam Virtual Webcam").

Как добавить/подключить камеру в ManyCam?

Если IP/веб-камера исправно работают на компьютере, к которому подключены, то ManyCam автоматически определит их наличие в системе. Пользователю остается лишь программе, чтобы начала принимать видеокартинку с подключенной камеры:

Сразу после запуска ManyCam кликните по кнопке "+" либо правой кнопкой мыши по области окна, отведенной для отображения видео с источников. Выберите в отобразившемся меню пункт с названием вашей камеры.

ManyCam не видит камеру — что делать?

Программа ManyCam способна работать с любыми типами и моделями камер, с которыми способна работать операционная система или любые другие приложения. Если IP или веб-камера исправно функционирует в Windows (т.е. устройство передает изображение на компьютер в штатную программу драйвера, браузер и т.д.), то и ManyCam сможет работать с этим оборудованием. Другими словами, если ManyCam не видит камеру, скорее всего, проблему следует искать не в самом приложении, а в системе. Но бывают и исключения.

Вот основные причины неполадок, связанные с веб-камерами:

Сбои в работе драйвера устройства. Единственное верное решение — скачивание и установка актуальной версии ПО камеры с предварительным удалением из системы имеющегося драйвера. Для удаления: откройте программу "Выполнить" (клавиши "Win + R"), вставьте в поле "Открыть" команду "devmgmt.msc" и нажмите "ОК". Откроется "Диспетчер устройств". Вам нужно найти в списке название вашей камеры (обычно находится в разделе "Камеры" или "Устройства обработки изображений"), кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать "Удалить устройство". В открывшемся окне установите галочку на "Удалить программы драйверов для этого устройства" (если имеется) и нажмите "Удалить".

Конфликт приложений. Если веб-камера в данный момент используется другой программой, то ManyCam не сможет получить к ней доступ. Даже если вы закрыли все приложения, использующие веб-камеру, устройство все еще может быть "занято" каким-либо фоновым процессом. Вам нужно найти этот процесс в "Диспетчере задач" и завершить его работу. Вспомните, какие программы вы устанавливали в последнее время, временно отключите или удалите их.

Блокирование доступа ManyCam к веб-камере со стороны системы. Обычно такая проблема возникает при установке ManyCam из учетной записи обычного пользователя или гостя. Если же вы вошли в систему с учетной записи администратора, тогда попробуйте запустить программу от имени администраторского аккаунта Windows принудительно. Для этого кликните правой кнопкой мыши по ярлыку ManyCam на рабочем столе и выберите "Запуск от имени администратора".

Если же речь идет об IP-камере, причиной неисправности может быть то, что программа ManyCam не смогла автоматически определить ее наличие в системе и/или подобрать необходимые для работы с ней настройки. Сделать это можно вручную:

Кликните по кнопке с изображением шестеренки в правом верхнем углу основного окна ManyCam. В открывшемся окне настроек перейдите во вкладку "IP-камера". В поле "Имя" введите произвольное имя для камеры. В поле "URL" нужно ввести IP-адрес, присвоенный IP-камере. Нажмите кнопку "Добавить" и проверьте результат. Также возможно, что картинка с IP-камеры не отображается в ManyCam из-за некорректно выставленного параметра "Buffering time (ms)". По умолчанию там стоит 1000 миллисекунд (1 секунда). Попробуйте увеличить буфер.

В ManyCam не работает микрофон — что делать?

Неполадки с микрофоном в ManyCam обычно связаны не с самой программой, а с системой. Если микрофон исправно работает в любых других приложениях, простейший вариант решения проблемы — переустановка ManyCam с предварительным ее полным удалением. Под "полным удалением" понимается не просто удаление программы штатным деинсталлятором, а еще и всех ее следов ее пребывания на компьютере. Это можно сделать вручную либо воспользоваться специальными утилитами: вот подробная инструкция.

Чтобы определить, работает ли микрофон вообще, при помощи стандартных средств, выполните следующее:

Откройте меню "Пуск", найдите в нем и запустите приложение "Звукозапись" (Windows 7) или "Запись голоса" (Windows 10). Нажмите на кнопку старта записи, проговорите пару слов в микрофон, а затем воспроизведите записанное.

Если вы не слышите своего голоса, значит, проблему стоит искать в системе или самом микрофоне (может он просто вышел из строя). А если вы уверены, что микрофон исправно работает, возможно, он просто был отключен в системе либо не выбрано в качестве устройства звукозаписи по умолчанию. Решение:

Откройте "Панель управления" и перейдите в нем в раздел "Оборудование и звук". В блоке "Звук" кликните по элементу "Управление звуковыми устройствами". В открывшемся окне перейдите во вкладку "Запись". • Здесь вы увидите все подключенные к компьютеру устройства звукозаписи. Убедитесь, что "Микрофон" включен и выбран в качестве устройства по умолчанию. Если он выключен, кликните по "Микрофону" правой кнопкой мыши и выберите "Включить". Если же он не выбран по умолчанию (под иконкой микрофона не стоит зеленая галочка), вновь кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите "Устройство связи по умолчанию", а затем "Использовать по умолчанию". Нажмите "Применить" и проверьте работоспособность микрофона в ManyCam.

Иногда проблемы с микрофоном в любых программах могут возникать из-за некорректных системных настроек (помимо того, о чем речь шла выше). Эти настройки можно изменить: