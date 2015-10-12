MathType — крайне полезная программа для тех, кто вынужден работать с электронными документами и математическими формулами. Утилита представляет собой набор из математических знаков, которые пользователь может вставить в поле и отредактировать, после чего поместить итоговую формулу в документ.

Программа достаточно проста, работает со всеми версиями Windows: от XP до 10 (32 и 64-разрядные версии). Интерфейс программы английский, руского языка нет.

Программа MathType условно-бесплатная: выдается 30 дней бесплатного пользования. По истечению срока нужно купить лицензионный ключ на официальном сайте, его стоимость составляет 39,95 долларов.

MathType в Microsoft Word

MathType можно пользоваться автономно, а можно в комплекте с другой программой. По сути, данный софт — это просто генератор математических символов. Пользователь выбирает из предложенного варианта нужный знак, например, корень, вводит подкоренное выражение и в результате получает текст, который можно скопировать и вставить.

Утилита хороша тем, что интегрируется в другие программы, например, Microsoft Word. Теперь студент может в более комфортном режиме добавлять формулы, т.к. в Word появится отдельный раздел — «MathType», из которого можно:

вставлять популярные математические символы;

открывать дисплей основной программы;

выравнивать формулы;

добавлять ссылки;

форматировать и конвертировать уравнения.

Редактор формул MathType

С самой утилитой работать достаточно просто. Пользователь может добавлять знаки и выражения, заполнять поля различными значениями (например, вписывать нужную степень), изменять цвета определенных знаков для выделения и многое другое.

Формулы здесь удобно разбиты на несколько категорий: «Геометрия», «Алгебра», «Статистика», «Границы», «Множества», «Матрицы» и т.п. Здесь же можно создать свой раздел: множество формул, с которыми приходится сталкиваться наиболее часто.

Несмотря на коммерческую основу, MathType — отличная программа, которая упростит жизнь студента или преподавателя технического ВУЗа или колледжа. Простой и понятный интерфейс, интеграция со множеством систем (от Moodle до LaTeX), набор всех известных математических знаков — все это позволило программе получить множество положительных отзывов в сети.