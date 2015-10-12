SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
MathType

MathType

Программа для создания математических формул под различные текстовые редакторы

3,8 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.0
Скачать 39 MB
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История изменений

Версия 7.0

Оценки программы

3,8

4 оценки Оценок пока нет

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