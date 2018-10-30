SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Octave

Octave

Программа для выполнения математических вычислений

(0)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 11.3.0
Скачать 541 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 11.3.0

  • Исправлен номер версии библиотеки liboctinterp.
  • Исправлено вычисление обратного числа обусловленности, возвращаемого функцией det для плотных треугольных матриц.

Оценки программы

——

Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Octave