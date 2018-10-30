Octave — программа для выполнения числовых вычислений, использующая совместимый с Matlab высокоуровневый предметно-ориентированный язык программирования. Приложение распространяется бесплатно, поддерживается операционными системами Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Octave?

Octave — программная система, предназначенная, в первую очередь, для выполнения математических (числовых) вычислений. Приложение предоставляет удобный интерфейс для численного решения линейных и нелинейных задач, а также для выполнения других численных экспериментов с использованием языка, который в основном совместим с Matlab. Его также можно использовать как предметно-ориентированный язык программирования.

В актуальной версии Octave предусмотрен графический пользовательский интерфейс, в котором находится интегрированная среда разработки (IDE), включающая в себя редактор кода с подсветкой синтаксиса, встроенный отладчик, браузер документации, а также интерпретатор самого языка. Также доступен интерфейс командной строки.

Octave имеет большое количество инструментов для решения распространенных задач числовой линейной алгебры, поиска корней нелинейных уравнений, интегрирования обычных функций, управления полиномами и интегрирования обыкновенных дифференциальных и дифференциально-алгебраических уравнений. Функционал этой программной системы может быть легко расширен и перенастроен с помощью пользовательских функций, написанных на собственном языке программирования Octave, либо с помощью динамически загружаемых модулей, написанных на C++, C, Fortran или других языках.

Собственный интерпретируемый язык программирования Octave обладает Matlab-подобным синтаксисом. Он поддерживает большинство основных функций стандартной библиотеки C, а также основные команды и системные вызовы Unix.

Командная строка Octave имеет интерфейс, созданный с применением библиотеки GNU Readline. Это обеспечивает пользователя такими возможностям, как, например, автодополнение кода (вызывается нажатием клавиши Tab), просмотр истории команд, инкрементальный поиск по истории и т.д.

В системе предусмотрены средства для выполнения распределенных вычислений с использованием предназначенных для кластерных систем библиотек MPI Toolbox for Octave, bcMPI, octave-parallel_mpi и parallel. Также обеспечена возможность выполнения параллельных вычислений на многоядерных и массово-параллельных системах, за что отвечает интегрированный модуль parcellfun из библиотеки general.

В Octave реализованы многие возможности Matlab, включая использование матриц в качестве основных типов данных, поддержку комплексных чисел, поддержку математических функции и больших библиотек функций, а также возможность создания пользовательских функций для расширения функциональности системы.