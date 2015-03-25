Advanced Grapher — программа для построения графиков уравнений, неравенств и таблиц (графиков на основе данных из таблиц), а также для подгонки кривых, числового интегрирования, нахождения пересечений в графиках. Приложение может использоваться бесплатно в личных некоммерческих целях (необходимо выбрать соответствующую опцию при установке).

Программа Advanced Grapher подходит для компьютеров под управлением всех версий Windows, начиная с Win 95 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Важно! Программа не обновляется с 2015 года.

Зачем нужна программа Advanced Grapher?

Основное предназначение программы Advanced Grapher — построение различных типов математических графиков на основе пользовательских данных. На момент написания обзора приложение позволяло строить 7 их типов:

Графики функций вида X(y) и Y(x). Графики функций в полярных координатах вида R (a). Графики функций, заданных параметрически (графики параметрических функций) вида x=x (t) и y =y(t); Графики уравнений вида f (x) = 0 и f (y) = 0. Графики неравенств вида f (x, y) <0 и f (x, y)> 0. Графики на основе значений из пользовательских таблиц (графики таблиц). А также поля уклона вида dx/dy(x,y) и dy/dx(x,y).

Кроме того, в программе Advanced Grapher предусмотрены автоматизированные функции для вычислений и анализа:

Подгонка кривой (регрессионный анализ).

Поиск координат пересечений графиков функций.

Аналитическое интегрирование функций.

Поиск уравнения касательной или нормали с последующим построением графика.

Выполнение численного интегрирования (вычисление значения интегралов).

Нахождение нулей и экстремумов функций.

Выполнение любых математических операций над числами при помощи встроенного калькулятора, учитывающего порядок выполнения действий, в т.ч. выражения в скобках.

Приложение Advanced Grapher поддерживает все наиболее часто используемые функции (гиперболические, логарифмические, экспоненты и т.д.), а также логические операции AND, OR, XOR и NOT (и, или, исключающее «или», не, соответственно). При вводе в программу данных для последующего вычисления также можно использовать константы и переменные.

Функции программы Advanced Grapher

Программа Advanced Grapher имеет множество особенностей, обеспечивающих удобство ее использования. Отметим следующие основные моменты: