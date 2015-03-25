Advanced Grapher — программа для построения графиков уравнений, неравенств и таблиц (графиков на основе данных из таблиц), а также для подгонки кривых, числового интегрирования, нахождения пересечений в графиках. Приложение может использоваться бесплатно в личных некоммерческих целях (необходимо выбрать соответствующую опцию при установке).
Программа Advanced Grapher подходит для компьютеров под управлением всех версий Windows, начиная с Win 95 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Важно! Программа не обновляется с 2015 года.
Зачем нужна программа Advanced Grapher?
Основное предназначение программы Advanced Grapher — построение различных типов математических графиков на основе пользовательских данных. На момент написания обзора приложение позволяло строить 7 их типов:
- Графики функций вида X(y) и Y(x).
- Графики функций в полярных координатах вида R (a).
- Графики функций, заданных параметрически (графики параметрических функций) вида x=x (t) и y =y(t);
- Графики уравнений вида f (x) = 0 и f (y) = 0.
- Графики неравенств вида f (x, y) <0 и f (x, y)> 0.
- Графики на основе значений из пользовательских таблиц (графики таблиц).
- А также поля уклона вида dx/dy(x,y) и dy/dx(x,y).
Кроме того, в программе Advanced Grapher предусмотрены автоматизированные функции для вычислений и анализа:
- Подгонка кривой (регрессионный анализ).
- Поиск координат пересечений графиков функций.
- Аналитическое интегрирование функций.
- Поиск уравнения касательной или нормали с последующим построением графика.
- Выполнение численного интегрирования (вычисление значения интегралов).
- Нахождение нулей и экстремумов функций.
- Выполнение любых математических операций над числами при помощи встроенного калькулятора, учитывающего порядок выполнения действий, в т.ч. выражения в скобках.
Приложение Advanced Grapher поддерживает все наиболее часто используемые функции (гиперболические, логарифмические, экспоненты и т.д.), а также логические операции AND, OR, XOR и NOT (и, или, исключающее «или», не, соответственно). При вводе в программу данных для последующего вычисления также можно использовать константы и переменные.
Функции программы Advanced Grapher
Программа Advanced Grapher имеет множество особенностей, обеспечивающих удобство ее использования. Отметим следующие основные моменты:
- Возможность построения до 100 графиков в едином окне (графики располагаются в собственных встроенных окнах, которые можно расположить каскадом или мозаикой).
- Редактор табличных данных позволяет выполнять различные операции над содержимым ячеек, автоматически заполнять их, сортировать, переносить и т.д.
- Возможность настройки у графиков цветов, стилей и толщины линий и точек,
- Переключение типа построения графика с использованием линий или точек
- Настройка стилей штриховки для графиков неравенств.
- Изменение свойства графиков в зависимости от их типа: задание количества точек, интервалов построения, тип сортировки данных (для графиков таблиц) и др.
- Поддержка множества расчетных параметров координатных плоскостей (параметры осей, сетки, фона, легенды) и с возможностью размещения на них пользовательских текстовых меток.
- Возможность экспорта графиков в графические файлы формата GIF, BMP и EMF.
- Копирование графиков в буфер обмена в формате BMP и EMF с возможностью последующей их вставкой в любые программы, поддерживающие данные типы данных.