SoftSalad СОФТСАЛАТ

Математика и наука

Категория содержит множество программ для аналитических и численных расчетов: всевозможные калькуляторы, программы для арифметических операций, программы для сложения, умножения матриц, нахождения обратной матрицы, определителя матрицы, программы для решения квадратных, биквадратных уравнений, расчета по формулам, программы для расчета процентов, программы для регрессионного анализа, программы для функций (Sin, Cos, Tg, ArcSin, ArcCos, ArcTg, Exp, логарифмы), нахождения нулей и экстремумов функций, точек пересечения графиков, программы для нахождения производных, уравнений касательных и нормалей, численное интегрирование, большое количество параметров графиков и координатной плоскости.

Найдено 19 программ

AnyLogic
AnyLogic 8.9.10

Программа для имитационного моделирования сложных систем

Рейтинг 2,5 из 5 2,5
eDrawings Viewer
eDrawings Viewer 34.41.0003

Программа для просмотра DWG и DFX-чертежей на компьютере

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
Octave
Octave 11.3.0

Программа для выполнения математических вычислений

Оценок пока нет
Proteus
Proteus 9.2

Программа для проектирования электронных схем и печатных плат

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
RadiAnt DICOM Viewer
RadiAnt DICOM Viewer 2026.1

Программа для просмотра медицинских DICOM-изображений

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
Smath Studio
Smath Studio 1.5.0.9678

Программа для построения графиков функций

Рейтинг 1,0 из 5 1,0
Maxima
Maxima 26.01.0

Программа для работы с вычислениями

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
MicroDicom Viewer
MicroDicom Viewer 2023.3

Программа для открытия и просмотра файлов DICOM

Рейтинг 2,0 из 5 2,0
GeoGebra Classic
GeoGebra Classic 6

Разработка материалов по разделам математики.

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
DWGSee
DWGSee 2024

Программа для просмотра и редактирования DWG-чертежей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
MagicPlot
MagicPlot 3.0.1

Программа для анализа и обработки научных данных, построения графиков

Оценок пока нет
MedCalc
MedCalc 19.8

Программа для анализа статистических данных в области биомедицины

Оценок пока нет
Autodesk DWG Trueview
Autodesk DWG Trueview 2022

Программа для просмотра DWG-чертежей на компьютере

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
ImageJ
ImageJ 1.53E

Программа для просмотра и редактирования специализированных форматов изображений

Рейтинг 2,4 из 5 2,4
PIRPhM Viewer
PIRPhM Viewer 2.11.1

Программа для просмотра поляризационных изображений, полученных фотометрическим методом

Рейтинг 5,0 из 5 5,0