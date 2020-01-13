Категория содержит множество программ для аналитических и численных расчетов: всевозможные калькуляторы, программы для арифметических операций, программы для сложения, умножения матриц, нахождения обратной матрицы, определителя матрицы, программы для решения квадратных, биквадратных уравнений, расчета по формулам, программы для расчета процентов, программы для регрессионного анализа, программы для функций (Sin, Cos, Tg, ArcSin, ArcCos, ArcTg, Exp, логарифмы), нахождения нулей и экстремумов функций, точек пересечения графиков, программы для нахождения производных, уравнений касательных и нормалей, численное интегрирование, большое количество параметров графиков и координатной плоскости.