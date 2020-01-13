AnyLogic 8.9.10

Программа для имитационного моделирования сложных систем

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 3 недели назад

eDrawings Viewer 34.41.0003

Программа для просмотра DWG и DFX-чертежей на компьютере

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 1 месяц назад

Octave 11.3.0

Программа для выполнения математических вычислений

Оценок пока нет — 1 месяц назад

Proteus 9.2

Программа для проектирования электронных схем и печатных плат

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 1 месяц назад

RadiAnt DICOM Viewer 2026.1

Программа для просмотра медицинских DICOM-изображений

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 1 месяц назад

Smath Studio 1.5.0.9678

Программа для построения графиков функций

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 3 месяца назад

Maxima 26.01.0

Программа для работы с вычислениями

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 7 месяцев назад

MicroDicom Viewer 2023.3

Программа для открытия и просмотра файлов DICOM

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 2 года назад

GeoGebra Classic 6

Разработка материалов по разделам математики.

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 2 года назад

DWGSee 2024

Программа для просмотра и редактирования DWG-чертежей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 3 года назад

MagicPlot 3.0.1

Программа для анализа и обработки научных данных, построения графиков

Оценок пока нет — 3 года назад

MedCalc 19.8

Программа для анализа статистических данных в области биомедицины

Оценок пока нет — 5 лет назад

Autodesk DWG Trueview 2022

Программа для просмотра DWG-чертежей на компьютере

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 5 лет назад

ImageJ 1.53E

Программа для просмотра и редактирования специализированных форматов изображений

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 5 лет назад

PIRPhM Viewer 2.11.1

Программа для просмотра поляризационных изображений, полученных фотометрическим методом