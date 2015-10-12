Maple — большой программный комплекс, позиционирующийся разработчиками как система компьютерной математики. Это профессиональная программа, использующаяся для выполнения сложных символьных математических вычислений, нахождения интегралов и решения дифференциальных уравнений.

В Maple предусмотрен мощный визуализатор, позволяющий строить всевозможные типы графиков функций — двухмерные и трехмерные, статичные и анимированные, одноцветные и многоцветные, и т.д. И, наконец, Maple имеет свой собственный интерпретируемый язык программирования, позволяющий создавать полноценные прикладные программы для компьютера.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

В программный комплекс Maple встроено более 5000 функций, охватывающих практически все области современной математики — числовые вычисления, алгебра, дифференциальные уравнения, статистика, линейная алгебра, геометрия и многое другое. Еще несколько примеров областей математики, с которыми работает программа:

Комплексная математика;

Решение различных типов уравнений и неравенств;

Теория групп;

Единицы измерения и размеры;

Погрешности;

Фракталы;

Тождественные преобразования;

И многие другие.

БОГАТЫЙ ИНТЕРФЕЙС И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

В Maple предусмотрены различные инструменты и элементы управления для удобного и эффективного использования комплекса. Сюда относятся:

Редактор математических уравнений;

Визуализатор с более чем 200 встроенными типами графиков;

Инструмент распознавания рукописного ввода символов;

Гибкая система подсказок (выпадающие, появляющиеся и другие типы), обширная справочная библиотека;

Множество интерактивных вспомогательных элементов (кнопки, ленты, прокрутка и др.), упрощающих ввод данных, настройку тех или иных параметров и т.д.

Настраиваемый интерфейс и многое другое.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ MAPLE

Вычислительный комплекс Maple применяется во множестве областей. Вот их малая часть:

Физика;

Финансовое моделирование;

Анализ данных и статистика;

Разработка автоматизированных систем управления;

Изучение теплофизических свойств жидкостей и газов;

Преподавание в специализированных и высших учебных заведениях;

И многие другие области науки и техники.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MAPLE

Система компьютерной математики — коммерческий программный продукт, который можно скачать и приобрести на официальном сайте разработчиков программы (ссылку можно найти на данной странице). Существует возможность использования пробной версии в течение 30 дней.

Последняя версия программы работает в системах Windows 7 и старше (32 и 64 бит). Для выполнения некоторых функций (например, построение сложных анимированных графиков) могут потребоваться высокие вычислительные мощности компьютера. В остальном Maple не требователен к компьютеру.