Maple — большой программный комплекс, позиционирующийся разработчиками как система компьютерной математики. Это профессиональная программа, использующаяся для выполнения сложных символьных математических вычислений, нахождения интегралов и решения дифференциальных уравнений.
В Maple предусмотрен мощный визуализатор, позволяющий строить всевозможные типы графиков функций — двухмерные и трехмерные, статичные и анимированные, одноцветные и многоцветные, и т.д. И, наконец, Maple имеет свой собственный интерпретируемый язык программирования, позволяющий создавать полноценные прикладные программы для компьютера.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
В программный комплекс Maple встроено более 5000 функций, охватывающих практически все области современной математики — числовые вычисления, алгебра, дифференциальные уравнения, статистика, линейная алгебра, геометрия и многое другое. Еще несколько примеров областей математики, с которыми работает программа:
- Комплексная математика;
- Решение различных типов уравнений и неравенств;
- Теория групп;
- Единицы измерения и размеры;
- Погрешности;
- Фракталы;
- Тождественные преобразования;
- И многие другие.
БОГАТЫЙ ИНТЕРФЕЙС И ИНСТРУМЕНТАРИЙ
В Maple предусмотрены различные инструменты и элементы управления для удобного и эффективного использования комплекса. Сюда относятся:
- Редактор математических уравнений;
- Визуализатор с более чем 200 встроенными типами графиков;
- Инструмент распознавания рукописного ввода символов;
- Гибкая система подсказок (выпадающие, появляющиеся и другие типы), обширная справочная библиотека;
- Множество интерактивных вспомогательных элементов (кнопки, ленты, прокрутка и др.), упрощающих ввод данных, настройку тех или иных параметров и т.д.
- Настраиваемый интерфейс и многое другое.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ MAPLE
Вычислительный комплекс Maple применяется во множестве областей. Вот их малая часть:
- Физика;
- Финансовое моделирование;
- Анализ данных и статистика;
- Разработка автоматизированных систем управления;
- Изучение теплофизических свойств жидкостей и газов;
- Преподавание в специализированных и высших учебных заведениях;
- И многие другие области науки и техники.
УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MAPLE
Система компьютерной математики — коммерческий программный продукт, который можно скачать и приобрести на официальном сайте разработчиков программы (ссылку можно найти на данной странице). Существует возможность использования пробной версии в течение 30 дней.
Последняя версия программы работает в системах Windows 7 и старше (32 и 64 бит). Для выполнения некоторых функций (например, построение сложных анимированных графиков) могут потребоваться высокие вычислительные мощности компьютера. В остальном Maple не требователен к компьютеру.