SoftSalad СОФТСАЛАТ

Менеджмент и управление

Деятельность любой организации требует управления, а управлять неорганизованной системой очень сложно. Чем лучше организовано предприятие, тем меньше оно нуждается в управлении. Любое управление организацией осуществляется посредством менеджмента, который направлен на формирование и достижение целей организации.

В категории "Менеджмент и Управление" есть десятки разнообразных программ для планирования, организации, мотивации, контроля и автоматизации бизнес-процессов, которые можно скачать и установить бесплатно. Категория будет полезна для руководителей различного уровня.

Найдено 30 программ

Obsidian
Obsidian 1.14.4.0

Программа для управления заметками

Оценок пока нет
Joplin
Joplin 3.7.21

Программа для создания и управления заметками

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
ClipWise
ClipWise 0.9.19

Программа для работы с текстом и изображениями из буфера обмена с помощью ИИ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
Typora
Typora 1.14.10

Текстовый редактор для работы с файлами формата Markdown

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
XMind
XMind 26.05.01107

Программа для создания цифровых интеллект-карт

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
Ditto
Ditto 3.25.113.0

Инструмент для управления буфером обмена

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
WinMerge
WinMerge 2.16.58.2

Программа для сравнения и слияния текстовых файлов

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
ProjectLibre
ProjectLibre 1.9.8

Программа для создания и управления проектами

Оценок пока нет
Zenkit
Zenkit 3.1.1

Программа для управления задачами.

Оценок пока нет
Asana
Asana 2.4.1

Программа для организации и отслеживания рабочих задач.

Оценок пока нет
ToDoist
ToDoist 9.17.0

Программа для систематизации задач и управления ими.

Оценок пока нет
Jira
Jira 10.3.7

Программа для управления проектами.

Оценок пока нет
WEEEK
WEEEK 1.0.0

Программа для организации рабочих и повседневных задач.

Оценок пока нет
Lerimi
Lerimi 1.2

BI-решение для самостоятельного создания отчетов

Оценок пока нет
ClipClip
ClipClip 2.4.5874

Бесплатный менеджер буфера обмена

Оценок пока нет