Деятельность любой организации требует управления, а управлять неорганизованной системой очень сложно. Чем лучше организовано предприятие, тем меньше оно нуждается в управлении. Любое управление организацией осуществляется посредством менеджмента, который направлен на формирование и достижение целей организации.

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