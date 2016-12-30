GeoGebra Classic

GeoGebra – мультиплатформенная программа для проведения математических вычислений и разработки обучающих материалов по разным разделам математики.

GeoGebra включает инструменты и руководства по следующим дисциплинам: алгебра, геометрия, прикладная математика и статистика. Примечательно, что все разделы взаимосвязаны между собой, что значительно облегчает работу c вычислениям. Программа отлично подойдет для любого уровня обучение, включая сложные геометрические задачи и простые арифметические примеры.

Возможности GeoGebra

проведение вычислений любой сложности (от простого калькулятора до инвертирования и транспонирования);

построение графиков и диаграмм;

прорисовка плоских и объемных геометрических фигур;

проведение геометрических подсчетов;

вычисления статистических параметров, математического ожидания и дисперсии.

Подготовка учебных курсов предполагает создание видеоматериалов на основе проведенных действий. Оформлять ролики можно прямо в программе. Удобный и практичный интерфейс поможет освоить все тонкости и облегчит процесс изучения математики.

GeoGebra – это не просто программа, это всемирное сообщество. Приложение станет отличным помощником для учеников и учителей, так как с ее помощью можно проводить увлекательные уроки в школе и изучать математику и геометрию дома.