Программы для решения задач по математике

В некоторых случаях, когда нужно выполнить некоторые математические операции, функционала обычного калькулятора на компьютере бывает недостаточно. Помочь в таких ситуациях могут специализированные программы для решения задач. Рассмотрим несколько утилит, которые позволят автоматически выполнить математические операции.
GeoGebra
GeoGebra — бесплатный и очень функциональный пакет программ для решения задач по алгебре и геометрии. Он позволяет строить графики функций, создавать чертежи, работать с матрицами и комплексными числами, производить множество других операций. Набор универсален и подойдет практически во всех случаях.
Главный плюс GeoGebra — кроссплатформенность. Программы пакета способны работать на всех наиболее популярных десктопных операционных системах (Windows, GNU/Linux, macOS), в мобильных ОС (Android или iOS), а также в онлайн-режиме без необходимости загрузки и установки. Другое важное преимущество GeoGebra заключается в том, что пакет полностью бесплатен.
Интерфейс программы GeoGebra прост и интуитивно понятен. Например, чтобы создать график уравнения при помощи GeoGebra Calculator Suite, достаточно ввести его в специальное поле. Линия автоматически будет выстроена на системе координат, отображаемой на экране.
Mat JV
Mat JV — простая утилита, которая позволяет быстро и легко получить решение задач линейной алгебры. Обладает доступным интерфейсом, не нагруженным большим количеством элементов, благодаря чему разобраться в программе несложно. При этом ее функционал достаточно обширен: поддерживаются уравнения, функции, матрицы (поиск определителя) и многие другие выражения.
Для решения уравнений Mat JV может использовать метод Гаусса или правило Крамера. Утилита также способна выполнять поиск ответов к простым математическим выражениям. Для этого в нее встроен мощный калькулятор с большим количеством функций. Он, в том числе, может работать с тригонометрией.
Microsoft Math Solver
Microsoft Math Solver — функциональное решение для выполнения математических операций. Утилита полностью бесплатна и работает на разных платформах. Для использования на мобильном устройстве приложение можно установить из каталога App Store или Play Market. На десктопах доступна онлайн-версия программы (math.microsoft.com).
Math Solver позволяет решать математические задачи разного вида. Например, квадратные или линейные уравнения, операции из тригонометрии, системы уравнений, матрицы. Кроме того, поддерживается работа с интегрированием, пределами и дифференцированием, а также с простой арифметикой.
Все, что нужно для нахождения решения — ввести пример. На мобильных устройствах поддерживается не только указание задач с клавиатуры, но и ввод рисованием или считывание данных с фото. Утилита максимально подробно расписывает ход решения операции, наглядно демонстрируя и описывая каждый шаг поиска ответа.
Инженерный калькулятор 2.0
Инженерный калькулятор 2.0 — программа для работы с математическими выражениями, главным образом ориентированная на выполнение инженерных расчетов. Имеет простой интерфейс, в котором легко разобраться, и обширный функционал. Утилита портативная и не требует установки. Достаточно скачать ее, распаковать архив и открыть запускной файл.
Программа работает только в Windows, что в некоторых случаях может стать недостатком. Для запуска Инженерного калькулятора 2.0 в системе должен присутствовать .NET Framework версии 3.5. В последних версиях Windows (10 и 11) он интегрирован по умолчанию, поэтому устанавливать его вручную для них не требуется.
Для произведения расчета в программе достаточно указать нужную задачу в поле "Вычислить выражение", после чего щелкнуть на кнопку "Вычислить". Ответ отобразится в графе "Результат". Для удобства использования в правой части окна присутствуют кнопки для ввода цифр, а также математических символов, отсутствующих на обычной клавиатуре.
Инженерный калькулятор 2.0 можно использовать для разных целей. Среди них — решение линейных и нелинейных уравнений, ОДУ, тригонометрических функций, корней и логарифмов, выполнение статистических расчетов, численное интегрирование и многое другое.