Программы для решения задач по математике

В некоторых случаях, когда нужно выполнить некоторые математические операции, функционала обычного калькулятора на компьютере бывает недостаточно. Помочь в таких ситуациях могут специализированные программы для решения задач. Рассмотрим несколько утилит, которые позволят автоматически выполнить математические операции.

GeoGebra GeoGebra — бесплатный и очень функциональный пакет программ для решения задач по алгебре и геометрии. Он позволяет строить графики функций, создавать чертежи, работать с матрицами и комплексными числами, производить множество других операций. Набор универсален и подойдет практически во всех случаях. Главный плюс GeoGebra — кроссплатформенность. Программы пакета способны работать на всех наиболее популярных десктопных операционных системах (Windows, GNU/Linux, macOS), в мобильных ОС (Android или iOS), а также в онлайн-режиме без необходимости загрузки и установки. Другое важное преимущество GeoGebra заключается в том, что пакет полностью бесплатен. Интерфейс программы GeoGebra прост и интуитивно понятен. Например, чтобы создать график уравнения при помощи GeoGebra Calculator Suite, достаточно ввести его в специальное поле. Линия автоматически будет выстроена на системе координат, отображаемой на экране.

Mat JV Mat JV — простая утилита, которая позволяет быстро и легко получить решение задач линейной алгебры. Обладает доступным интерфейсом, не нагруженным большим количеством элементов, благодаря чему разобраться в программе несложно. При этом ее функционал достаточно обширен: поддерживаются уравнения, функции, матрицы (поиск определителя) и многие другие выражения. Для решения уравнений Mat JV может использовать метод Гаусса или правило Крамера. Утилита также способна выполнять поиск ответов к простым математическим выражениям. Для этого в нее встроен мощный калькулятор с большим количеством функций. Он, в том числе, может работать с тригонометрией.

Microsoft Math Solver Microsoft Math Solver — функциональное решение для выполнения математических операций. Утилита полностью бесплатна и работает на разных платформах. Для использования на мобильном устройстве приложение можно установить из каталога App Store или Play Market. На десктопах доступна онлайн-версия программы (math.microsoft.com). Math Solver позволяет решать математические задачи разного вида. Например, квадратные или линейные уравнения, операции из тригонометрии, системы уравнений, матрицы. Кроме того, поддерживается работа с интегрированием, пределами и дифференцированием, а также с простой арифметикой. Все, что нужно для нахождения решения — ввести пример. На мобильных устройствах поддерживается не только указание задач с клавиатуры, но и ввод рисованием или считывание данных с фото. Утилита максимально подробно расписывает ход решения операции, наглядно демонстрируя и описывая каждый шаг поиска ответа.