SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги GeoGebra Classic

В данном списке представлены программы для замены GeoGebra Classic. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GeoGebra Classic, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Octave
Octave

Версия 11.3.0

Программа для выполнения математических вычислений

Оценок пока нет
MathType
MathType

Версия 7.0

Программа для создания математических формул под различные текстовые редакторы

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Maple
Maple

Версия 8.42

Программа для хранения документов, заметок и изображений

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (18)