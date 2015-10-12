Graph — программа для построения графиков, редактирования их внешнего вида и изменения данных.

В программе Граф доступна быстрая постройка сложных синусоидов, логарифмических кривых и графиков с большим количеством входных параметров. Данные для работы можно импортировать из редактора Excel. Другие возможности Graph:

построение линий тренда;

вывод таблиц со значениями функций;

создание подписей;

анимация графиков;

управление дизайном линий и координатной сетки;

экспорт системы координат в текстовые редакторы;

сохранение результатов работы в PDF.

Graph — мощный математический инструмент, который будет полезен тем, кто часто сталкивается с графическим представлением комплекса данных. Программа совместима с Windows 7/8/8.1/10 на 32 и 64 бит. Интерфейс не переведен на русский язык.