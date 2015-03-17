BioStat — мощное программное решение для статистического анализа медицинских данных на Windows. С его помощью медицинские специалисты и исследователи могут проводить комплексный анализ данных, получая точные и надежные результаты.

Характеристики и преимущества BioStat для Windows

Многоязычный интерфейс. Программа включает полную поддержку русского языка.

Совместимость и битность. BioStat оптимизирован для работы на всех актуальных версиях Windows и поддерживает как 32-битные, так и 64-битные архитектуры.

Разнообразие функций. Программа предоставляет широкий набор статистических инструментов, таких как регрессионный анализ, анализ выживаемости и многие другие.

Популярные функции. Среди самых востребованных функций BioStat — тестирование гипотез, корреляционный анализ и методы дисперсионного анализа.

Бесплатная версия BioStat

Для тех, кто хочет познакомиться с функционалом программы перед приобретением, предоставляется бесплатная версия. Что касается полной лицензии, цена может варьироваться, поэтому рекомендуется посетить официальный сайт или обратиться к дистрибьютору для получения актуальной информации о стоимости.