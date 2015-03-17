SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Maple

В данном списке представлены программы для замены Maple. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Maple, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Octave
Octave

Версия 11.3.0

Программа для выполнения математических вычислений

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GeoGebra Classic
GeoGebra Classic

Версия 6

Разработка материалов по разделам математики.

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
MathType
MathType

Версия 7.0

Программа для создания математических формул под различные текстовые редакторы

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Graph
Graph

Версия 4.4.2

Программа для построения графиков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Advanced Grapher
Advanced Grapher

Версия 2.2

Программа для построения и анализа графиков функций

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)
BioStat
BioStat

Версия 5.8.4.3

Статистическая программа в области биологии.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)