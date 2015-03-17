В данном списке представлены программы для замены MathType. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MathType, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены MathType.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MathType, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены MathType. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MathType, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 11.3.0
Программа для выполнения математических вычислений
Версия 6
Разработка материалов по разделам математики.
Версия 8.42
Программа для хранения документов, заметок и изображений
Версия 4.4.2
Программа для построения графиков
Версия 2.2
Программа для построения и анализа графиков функций
Версия 5.8.4.3
Статистическая программа в области биологии.