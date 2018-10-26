SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SRS Audio SandBox

В данном списке представлены программы для замены SRS Audio SandBox. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SRS Audio SandBox, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

Razer Surround Sound
Razer Surround Sound

Версия 7.1

Программа для создания виртуальной среды объемного звучания

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (82)
FxSound Enhancer
FxSound Enhancer

Версия 1.2.16.0

Программа для улучшения качества звука

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (19)
ViPER4Windows
ViPER4Windows

Версия 2.0.1

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (128)
Sound Booster
Sound Booster

Версия 1.13.0.578

Программа для усиления звука

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (39)
DTS Sound Unbound
DTS Sound Unbound

Версия 2023.1107.1721.0

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (21)
DFX Audio Enhancer
DFX Audio Enhancer

Версия 12

Программа для улучшения качества звука в мультимедиа-приложениях

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Nahimic (Nahimic Audio Driver)
Nahimic (Nahimic Audio Driver)

Версия 2.5.23

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
EZ CD Audio Converter
EZ CD Audio Converter

Версия 9.0.4

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Boom 3D
Boom 3D

Версия 1.0.10.0

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Hear
Hear

Версия 1.3

Программа для улучшения качества звука

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (40)