ScanMaster-ELM — программа для диагностики автомобилей с электронными блоками управления (ЭБУ), оснащенными системой диагностики стандарта OBD-II/EOBD. Это платное программное обеспечение. Доступна ознакомительная демо-версия с ограниченными функциональными возможностями.

Программа поддерживается операционными системами Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит) и Android. Интерфейс имеет неполный перевод на русский язык (следует выбрать в настройках уже после установки программы).

ПРОГРАММА SCANMASTER-ELM

Одна из сильных сторон программы ScanMaster-ELM — поддержка 9 протоколов соединения с бортовой системой диагностики автомобилей, что говорит об универсальности этого программного обеспечения. Сюда входят:

SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud) SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud) ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud) ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud) ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud) ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud) ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud)

Пользователю необязательно каждый раз выбирать в настройках ScanMaster-ELM тот или иной протокол связи с ЭБУ автомобиля, т.к. программа способна автоматически определять его.

Среди прочих особенностей приложения и его функциональных возможностей отметим:

Поддержка общих идентификаторов параметров (PID) SAE J1979 (диагностический режим «$ 01») от $00 до $87.

Встроенная база с описанием распространенных кодов проблем DTC (Diagnostic Trouble Code) с возможностью выполнения поиска по кодам. Также программа может обращаться к онлайн базе данных, в которой на момент написания обзора хранились описания к более чем 38000 кодам DTC.

Отображение идентификационной информацию, применимой к тестируемому автомобилю (VIN, идентификатор калибровки, номер проверки калибровки, отслеживание эксплуатационных характеристик).

Отображение всех или только заданных пользователем параметров диагностических данных, поддерживаемых контроллером OBD II транспортного средства, с линейными графиками и измерителями.

Возможность просмотра состояния системы автомобиля даже в случаях, когда диагностический код неисправности, связанный с выбросами, был сохранен в режиме стоп-кадра.

Считывание кодов неисправности выбросов (и их общие описания SAE), которые вызывают включение контрольной лампы неисправности (Check Engine). Отображение номеров DTC для номеров и описаний DTC, не определенных SAE, которые сообщаются электронным блоком управления автомобиля OBD II.

Поддерживает более 4200 описаний общих диагностических кодов неисправностей из SAE J2012 и более 3600 расширенных кодов OBD-II, или коды, определенные производителем оригинального оборудования (OEM) .

Возможность удаления из памяти ЭБУ всей диагностической информации, связанной с выбросами (диагностический режим «$ 04»).

Просмотр результатов тестирования датчика кислорода, выполненного модулем управления трансмиссией автомобиля в режиме «Датчики кислорода» (диагностический режим «$ 05»).

Отображение непостоянных результатов диагностических тестов, характерных для производителей транспортных средств с режимом «Мониторинг результатов тестов».

Отображение сообщений о постоянно отслеживаемых тестах, связанных с выбросами автомобиля, которые не прошли во время ездового цикла и еще не доработаны для индикации диагностического кода неисправности в режиме «Ожидающие диагностические коды неисправностей».

Встроенная система оценки состояния автомобиля, показывающая готовность ТС к государственной проверке.

Отображение виртуальной приборной доски, синхронизированной с приборной доской диагностируемого автомобиля.

Специальные тесты для измерения мощности, крутящего момента и других параметров двигателя.

Измерение расхода топлива.

Специальные диагностические тесты для автомобилей марок Opel (1996 — 2004 годов производства) и Alfa Romeo (1998 — 2002 годов производства).

Поддержка методы прямого подключения для интерфейсов USB, Bluetooth и WLAN.

Экспорт зарегистрированных данных в формате Excel (CSV) и другие возможности.

Стоимость лицензионной версии программы ScanMaster-ELM на момент написания обзора составляла 59 евро.