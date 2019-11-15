KWP_D — программа для диагностики автомобилей отечественного производства ВАЗ, ГАЗ и УАЗ, оснащенных системами управления впрыском топлива на контроллерах семейства МИКАС 10.3/11 Евро 2/11 Евро 3 или Bosch M7.9.7 Евро 2/M7.9.7 Евро 3, включая модифицированные аналоги данных устройств.

Программа KWP_D распространяется абсолютно бесплатно. Она подходит для компьютеров под управлением Windows 98 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс приложения выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа KWP_D?

Основное предназначение KWP_D — считывание кодов ошибок, возникающих в электронных блоках управления непосредственно во время работы автомобиля. Отсюда следует, что для проведения диагностики двигатель должен быть включенным до тех пор, пока программа не закончит тестирование. Для получения исчерпывающей информации в некоторых случаях может потребоваться порядка 60 минут.

По завершению тестирования приложение KWP_D отобразит на экране компьютера коды ошибок, возникших в электронной системе управления двигателем (ЭСУД), и приведет их значение.

Кроме того, программа KWP_D может использоваться для считывания всех параметров ЭСУД в режиме реального времени и управления некоторыми механизмами автомобиля.

Как пользоваться программой KWP_D?

Сама программа KWP_D довольно проста в использовании и с ней может справиться любой автолюбитель, имеющий минимальные навыки в работе с компьютером. Однако для диагностики ЭСУД требуется дополнительное оборудование (помимо компьютера) — это любой адаптер RS-232/K-Line (к примеру, АПМ-1.1.) и диагностический кабель. Если кабель является USB, для него также потребуется установить специальный драйвер (информацию по нему можно получить у продавца).

Алгоритм работы с программой следующий:

Первым делом следует отключить от ЭСУД маршрутный компьютер.

Адаптер RS-232/K-Line подключается к ЭСУД, а к нему — диагностический кабель (который затем подключается к USB или RS-232-порту компьютера).

Затем останется запустить программу KWP_D и включить зажигание автомобиля (соответствующее сообщение отобразится на экране компьютера).

В течение некоторого времени программа будет выполнять диагностику ЭСУД

Интерфейс KWP_D поделен на несколько функциональных вкладок:

«Параметры». Здесь отображаются текущие параметры работы тех или иных механизмов/электроники автомобиля.

«Коды». В этой вкладке приводится список ошибок, которые программе удалось определить.

«График». В данной вкладке также приводятся параметры работы авто, но в графическом виде.

«Пр. зажигания/Серв. записи». Здесь можно посмотреть информацию по пропускам зажиганий и ознакомиться с сервисными записями, если таковые были сделаны в сервисном центре при электродиагностике автомобиля.

Касательно управления (включить/выключить) механизмами авто из программы KWP_D. Это относится только к тем механизмам, которые управляются электронной системой управления двигателем, в частности:

Форсунки 1, 2, 3, 4.

Катушки 1/4, 2/3, 3, 4.

Бензонасос.

Вентилятор охлаждения №1 и №2.

Кондиционер.

Лампа неисправности.

Стартер.

Впускной клапан.

Программа KWP_D также позволяет вручную изменять такие параметры ЭСУД, как:

SSM/UFRXX (текущее/желаемое положение РХХ — регулятора холодного хода).

TATE/ADS (параметры клапана продувки адсорбера).

UOZ (угол опережения зажигания).

EGR (параметры системы рециркуляции выхлопных газов).