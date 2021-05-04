OpenDiag — сервисная программа-сканер для диагностики автомобилей на русском языке. Основная задача приложения — обмен данными с бортовой системой авто, получение технической информации о подконтрольных устройствах. Приложением поддерживаются несколько типов аппаратных адаптеров, через которые осуществляется обмен данными: ELM327, K-line,CAN и J2534 (OpenPort 2.0, MiniVCI и аналогичные).

Программа предназначена для установки на ПК под управлением Windows XP или выше (32 и 64 бит). Также есть приложение OpenDiag Mobile для смартфонов на Android. Оно бесплатное, но некоторые дополнительные функции платные.

Программа OpenDiag

OpenDiag — довольно узкоспециализированная программа, позволяющая производить диагностику бортовых систем автомобилей марок ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, Renault и Hyundai. Основное требование для обеспечения работоспособности утилиты — наличие поддерживаемых типов адаптеров.

Сканер OpenDiag позволяет получать исчерпывающую диагностическую информацию о тех или иных электронных модулях автомобиля:

Электронные блоки управления (ЭБУ).

Противоугонные системы (иммобилайзеры).

Антиблокировочные системы (ABS).

Автоматические коробки передач.

А также широкая номенклатура бортовых электронных приборов, устройств, датчиков (т.е. программа способна считывать техданные с центрального модуля электропакета, к которому подключено оборудование).

Следует отметить, что в программе отдельно реализованы функции диагностики климатическим/отопительным оборудованием, подушками безопасности и блоками управления стеклоочистителей.

Важно понимать, что сканер OpenDiag (как, впрочем, и все аналогичные программы) не работает со всеми моделями вышеперечисленного электрооборудования автомобилей. Наибольшую ценность данный программный продукт имеет для станций техобслуживания и автомастерских, специализирующихся на диагностике/ремонте/ТО автомобилей отечественных марок — ВАЗ, ГАЗ, УАЗ.

Примеры электронного оборудования, поддерживаемого сканером OpenDiag применительно к российским авто:

Автомобили ВАЗ: порядка 19 моделей ЭБУ Bosch, Январь, Итэлма и SIRIUS (Largus), а также наиболее распространенные модели (в сумме порядка 26 единиц) иммобилайзеров, модулей электропакетов, усилителей руля, подушек безопасности, климотехники, антиблокировочных систем и трансмиссий.

Автомобили ГАЗ: порядка 16 моделей ЭБУ Bosch, Микас, M3 и VS 5.6, из дополнительного оборудования на данный момент поддерживаются только АБС Bosch 8.1 (ГАЗ).

Автомобили УАЗ: 6 поддерживаемых моделей ЭБУ Bosch и Микас, а также АБС Bosch0.

Полный перечень поддерживаемых моделей автомобилей и конкретных электронных устройств бортовой сети можно получить на официальном сайте разработчика сканера OpenDiag.

Полная версия OpenDiag

Существует две версии программы OpenDiag — свободно распространяемая и платная. В бесплатной версии ПО недоступны такие полезные функции как:

Считывание данных с адаптеров J2534 и CAN.

Диагностика ЭБУ Итэлма модельного ряда M74CAN, M75CAN, M74CAN MAP и M86.

Диагностика модулей электропакета ВАЗ Гранта/Приора, антиблокировочных систем Bosch 9.0/9.1 CAN, автоматических коробок Jatco AY-K3, а также блоки управления ПБ (Takata).

Диагностика бортовых систем французских автомобилей Renault и корейских Hyundai.

Кроме того, в бесплатной версии OpenDiag имеются незначительные (по словам разработчика) ограничения по работе с самой программой, например: