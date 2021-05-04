SoftSalad СОФТСАЛАТ
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OpenDiag

OpenDiag

Программа для компьютерной диагностики автомобилей

2,7 (95)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.4
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История изменений

Версия 1.4

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Оценки программы

2,7

95 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о OpenDiag

1 отзыв

Šimon Polák

Привет из Словакии! В нашей семье есть 3 автомобили Лада (2192 и 2194). У меня платная версия программы и если появится какая то проблема у машин, всегда её пользуюсь и она мне поможет сэкономить деньги, потому что можно просто и сразу определить в чем дело. Рекомендую всем владельцам автомобилей, у которых руки не кривые и стараются продлить жизнь своей любимой машины самостоятельно.