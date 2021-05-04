OpenDiag — сервисная программа-сканер для диагностики автомобилей на русском языке. Основная задача приложения — обмен данными с бортовой системой авто, получение технической информации о подконтрольных устройствах. Приложением поддерживаются несколько типов аппаратных адаптеров, через которые осуществляется обмен данными: ELM327, K-line,CAN и J2534 (OpenPort 2.0, MiniVCI и аналогичные).
Программа предназначена для установки на ПК под управлением Windows XP или выше (32 и 64 бит). Также есть приложение OpenDiag Mobile для смартфонов на Android. Оно бесплатное, но некоторые дополнительные функции платные.
Программа OpenDiag
OpenDiag — довольно узкоспециализированная программа, позволяющая производить диагностику бортовых систем автомобилей марок ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, Renault и Hyundai. Основное требование для обеспечения работоспособности утилиты — наличие поддерживаемых типов адаптеров.
Сканер OpenDiag позволяет получать исчерпывающую диагностическую информацию о тех или иных электронных модулях автомобиля:
- Электронные блоки управления (ЭБУ).
- Противоугонные системы (иммобилайзеры).
- Антиблокировочные системы (ABS).
- Автоматические коробки передач.
- А также широкая номенклатура бортовых электронных приборов, устройств, датчиков (т.е. программа способна считывать техданные с центрального модуля электропакета, к которому подключено оборудование).
- Следует отметить, что в программе отдельно реализованы функции диагностики климатическим/отопительным оборудованием, подушками безопасности и блоками управления стеклоочистителей.
Важно понимать, что сканер OpenDiag (как, впрочем, и все аналогичные программы) не работает со всеми моделями вышеперечисленного электрооборудования автомобилей. Наибольшую ценность данный программный продукт имеет для станций техобслуживания и автомастерских, специализирующихся на диагностике/ремонте/ТО автомобилей отечественных марок — ВАЗ, ГАЗ, УАЗ.
Примеры электронного оборудования, поддерживаемого сканером OpenDiag применительно к российским авто:
- Автомобили ВАЗ: порядка 19 моделей ЭБУ Bosch, Январь, Итэлма и SIRIUS (Largus), а также наиболее распространенные модели (в сумме порядка 26 единиц) иммобилайзеров, модулей электропакетов, усилителей руля, подушек безопасности, климотехники, антиблокировочных систем и трансмиссий.
- Автомобили ГАЗ: порядка 16 моделей ЭБУ Bosch, Микас, M3 и VS 5.6, из дополнительного оборудования на данный момент поддерживаются только АБС Bosch 8.1 (ГАЗ).
- Автомобили УАЗ: 6 поддерживаемых моделей ЭБУ Bosch и Микас, а также АБС Bosch0.
Полный перечень поддерживаемых моделей автомобилей и конкретных электронных устройств бортовой сети можно получить на официальном сайте разработчика сканера OpenDiag.
Полная версия OpenDiag
Существует две версии программы OpenDiag — свободно распространяемая и платная. В бесплатной версии ПО недоступны такие полезные функции как:
- Считывание данных с адаптеров J2534 и CAN.
- Диагностика ЭБУ Итэлма модельного ряда M74CAN, M75CAN, M74CAN MAP и M86.
- Диагностика модулей электропакета ВАЗ Гранта/Приора, антиблокировочных систем Bosch 9.0/9.1 CAN, автоматических коробок Jatco AY-K3, а также блоки управления ПБ (Takata).
- Диагностика бортовых систем французских автомобилей Renault и корейских Hyundai.
Кроме того, в бесплатной версии OpenDiag имеются незначительные (по словам разработчика) ограничения по работе с самой программой, например:
- Редактирование, импорт и экспорт из файлов допуска параметров.
- Отправка в печать на принтер графиков, сервисных записей и кодов ошибок.
- Запись идентификаторов электронных блоков управления.
- Активация регистраторов и другие.