ScanXL Professional — программа для диагностики автомобилей с электронными блоками управления (ЭБУ), поддерживающими передачу диагностической информации по ELM-совместимому или сквозному J2534 интерфейсу OBD-II. Это платное программное обеспечение. Доступна ознакомительная демо-версия с ограниченными функциональными возможностями.
Программа поддерживается операционными системами Windows NT/2K/XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Русский язык приложением официально не поддерживается, однако в сети существуют любительские русификаторы (лежит в архиве, доступном для скачивания с этой страницы).
Зачем нужна программа ScanXL Professional?
ScanXL Professional — это профессиональная программа, обеспечивающая полным спектром инструментов для выполнения общей диагностики для любого транспортного средства, совместимого с OBD-II. Кроме того, приложение ScanXL также способно диагностировать автомобили с усовершенствованными электронными блоками управления, предоставляя пользователям доступ не только к системам трансмиссии, но также и к АБС, подушкам безопасности и другим запатентованным системам, для работы с которыми в противном случае потребовались бы дорогостоящие инструменты официальных дилеров.
ScanXL Professional позволяет просматривать, составлять диаграммы, регистрировать и воспроизводить диагностические данные в режиме реального времени через порт диагностических данных OBD-II автомобиля. Программа также позволяет просматривать диагностические коды неисправностей (DTC), данные стоп-кадра и другую информацию об автомобиле, включая его идентификационные данные.
При помощи ScanXL возможна диагностика американских, азиатских, европейских и многих отечественных марок автомобилей 1996 года выпуска и новее. Основное требование к диагностируемым авто — наличие одного из следующих протоколов связи:
- OBD-II: SAE-J1850 (PWM и VPW)
- ISO-9141, ISO-14230 (KWP2000)
- ISO-15765 (CAN)
Функции ScanXL Professional
Считывание, регистрация и управление диагностическими данными и журналами:
- Последняя на момент написания версия программы ScanXL Professional поддерживает более 220 общих параметров OBD-II, включая параметры с датчиков кислорода.
- Поддержка всех дополнительных входных параметров с широкополосных измерителей кислорода «Innovate Motorsports LM-1», «AEM UEGO» и «TechEdge»
- Поддержка аппаратных модулей «iMFD PLX».
- Поддержка широкополосных расходомеров воздуха/топлива «Zeitronix ZT-2».
- Возможность сохранения и воспроизведения файлов журнала в реальном времени с точностью записи в 1 мс.
- Возможность экспорта и импорта файлов журналов для проведения автономного анализа.
- Скорость воспроизведения можно отрегулировать для воспроизведения быстрее или медленнее, чем в реальном времени.
- Отсутствие программных ограничений по количеству сохраняемых в ходе диагностики данных. Их количество ограничено лишь скоростью передачи данных имеющегося интерфейсного кабеля OBD-II и объемом памяти компьютера.
- Поддержка английских и метрических (СИ) систем измерения единиц.
- Настраиваемый экспорт данных файла журнала в файл .CSV для удобного просмотра в любых табличных редакторах, как Excel.
- Экспорт журналов данных с пометками в реальном времени для упрощения их сопоставления с внешними журналами данных.
Работа с кодами неисправностей (DTC):
- Считывание и отображение сохраненных и ожидающих обработки диагностических кодов неисправностей.
- База данных описанием тысяч кодов неисправностей DTC транспортных средств от широкого спектра производителей.
- Обнуление ошибок, вызывающих включение индикаторов «Check Engine» (проверьте двигатель) или «Service Engine Soon» (требуется сервисное обслуживание двигателя).
- Чтение и обнуление сохраненных данных стоп-кадра.
Виртуальные приборные панели:
- Максимально реалистично выглядящие датчики, которые можно перемещать и масштабировать для создания собственных макетов виртуальной приборной панели.
- Возможность сохранения макетов виртуальных панелей для их загрузки в будущем. Также в программе предусмотрены готовые шаблоны приборных панелей.
- Возможность настройки отображения датчиками минимальных, максимальных и средних значений контролируемого параметра.
- Графики с широкими возможностями настройки позволяют одновременно отображать до 8 параметров.
- Таблицы на виртуальных информационных панелях также можно перемещать и настраивать для отображения только требуемых параметров.
- Возможность размещения на виртуальных информационных панелях карт с данными, которые могут быть настроены для отображения трехмерного изображения любых требуемых параметров.
- Отсутствие ограничений на количество размещаемых на виртуальной приборной панели датчиков, графиков, таблиц и карт.
Тестирование мощностных и скоростных характеристики:
- Измерение времени реакции, приблизительного времени преодоления 60 футов (20м), 330 футов (100м), 1/8 мили (200м), 1000 футов (300м), 1/4 мили ET (400м), времени разгона с 0 до 60 миль в час (~100 км/ч) и другие скоростные характеристики. Другими словами, программа ScanXL Professional способна отображать примерные результаты заездов, если бы диагностируемый автомобиль учувствовал в гоночных соревнованиях по драг-рейсингу.
- Функция тестирования мощностных характеристик создана специально для диагностики форсированных автомобилей. Она позволит протестировать мощность и крутящий момент, чтобы измерить влияние установленных новых комплектующих и проведенных модернизаций на характеристики автомобиля.
Менеджер автомобилей:
- Наличие специального модуля для регистрации в базе данных программы информации об автомобилях и их владельцах в неограниченном количестве.
- Вся информация о транспортном средстве хранится в диспетчере транспортных средств.
- Автоматическое отслеживание VIN (если есть), даты и времени последней диагностической сессии.
- Возможность поиска автомобилей по встроенной базе данных по названию, модели, VIN, владельцам и т.д.
Стоимость лицензионной версии программы ScanXL Professional на момент написания обзора составляла $199,95. Также существует более дешевая ($124,95) редакция программы ScanXL Standart с меньшим количеством функций.
Установка русификатора для ScanXL Professional
После установки программы ScanXL скопировать папку «ru» в архиве в папку «lang», которая расположена по адресу «C:\Program Files\ScanXLPro» (место установки программы по умолчанию).