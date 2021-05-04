ScanXL Professional — программа для диагностики автомобилей с электронными блоками управления (ЭБУ), поддерживающими передачу диагностической информации по ELM-совместимому или сквозному J2534 интерфейсу OBD-II. Это платное программное обеспечение. Доступна ознакомительная демо-версия с ограниченными функциональными возможностями.

Программа поддерживается операционными системами Windows NT/2K/XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Русский язык приложением официально не поддерживается, однако в сети существуют любительские русификаторы (лежит в архиве, доступном для скачивания с этой страницы).

Зачем нужна программа ScanXL Professional?

ScanXL Professional — это профессиональная программа, обеспечивающая полным спектром инструментов для выполнения общей диагностики для любого транспортного средства, совместимого с OBD-II. Кроме того, приложение ScanXL также способно диагностировать автомобили с усовершенствованными электронными блоками управления, предоставляя пользователям доступ не только к системам трансмиссии, но также и к АБС, подушкам безопасности и другим запатентованным системам, для работы с которыми в противном случае потребовались бы дорогостоящие инструменты официальных дилеров.

ScanXL Professional позволяет просматривать, составлять диаграммы, регистрировать и воспроизводить диагностические данные в режиме реального времени через порт диагностических данных OBD-II автомобиля. Программа также позволяет просматривать диагностические коды неисправностей (DTC), данные стоп-кадра и другую информацию об автомобиле, включая его идентификационные данные.

При помощи ScanXL возможна диагностика американских, азиатских, европейских и многих отечественных марок автомобилей 1996 года выпуска и новее. Основное требование к диагностируемым авто — наличие одного из следующих протоколов связи:

OBD-II: SAE-J1850 (PWM и VPW)

ISO-9141, ISO-14230 (KWP2000)

ISO-15765 (CAN)

Функции ScanXL Professional

Считывание, регистрация и управление диагностическими данными и журналами:

Последняя на момент написания версия программы ScanXL Professional поддерживает более 220 общих параметров OBD-II, включая параметры с датчиков кислорода.

Поддержка всех дополнительных входных параметров с широкополосных измерителей кислорода «Innovate Motorsports LM-1», «AEM UEGO» и «TechEdge»

Поддержка аппаратных модулей «iMFD PLX».

Поддержка широкополосных расходомеров воздуха/топлива «Zeitronix ZT-2».

Возможность сохранения и воспроизведения файлов журнала в реальном времени с точностью записи в 1 мс.

Возможность экспорта и импорта файлов журналов для проведения автономного анализа.

Скорость воспроизведения можно отрегулировать для воспроизведения быстрее или медленнее, чем в реальном времени.

Отсутствие программных ограничений по количеству сохраняемых в ходе диагностики данных. Их количество ограничено лишь скоростью передачи данных имеющегося интерфейсного кабеля OBD-II и объемом памяти компьютера.

Поддержка английских и метрических (СИ) систем измерения единиц.

Настраиваемый экспорт данных файла журнала в файл .CSV для удобного просмотра в любых табличных редакторах, как Excel.

Экспорт журналов данных с пометками в реальном времени для упрощения их сопоставления с внешними журналами данных.

Работа с кодами неисправностей (DTC):

Считывание и отображение сохраненных и ожидающих обработки диагностических кодов неисправностей.

База данных описанием тысяч кодов неисправностей DTC транспортных средств от широкого спектра производителей.

Обнуление ошибок, вызывающих включение индикаторов «Check Engine» (проверьте двигатель) или «Service Engine Soon» (требуется сервисное обслуживание двигателя).

Чтение и обнуление сохраненных данных стоп-кадра.

Виртуальные приборные панели:

Максимально реалистично выглядящие датчики, которые можно перемещать и масштабировать для создания собственных макетов виртуальной приборной панели.

Возможность сохранения макетов виртуальных панелей для их загрузки в будущем. Также в программе предусмотрены готовые шаблоны приборных панелей.

Возможность настройки отображения датчиками минимальных, максимальных и средних значений контролируемого параметра.

Графики с широкими возможностями настройки позволяют одновременно отображать до 8 параметров.

Таблицы на виртуальных информационных панелях также можно перемещать и настраивать для отображения только требуемых параметров.

Возможность размещения на виртуальных информационных панелях карт с данными, которые могут быть настроены для отображения трехмерного изображения любых требуемых параметров.

Отсутствие ограничений на количество размещаемых на виртуальной приборной панели датчиков, графиков, таблиц и карт.

Тестирование мощностных и скоростных характеристики:

Измерение времени реакции, приблизительного времени преодоления 60 футов (20м), 330 футов (100м), 1/8 мили (200м), 1000 футов (300м), 1/4 мили ET (400м), времени разгона с 0 до 60 миль в час (~100 км/ч) и другие скоростные характеристики. Другими словами, программа ScanXL Professional способна отображать примерные результаты заездов, если бы диагностируемый автомобиль учувствовал в гоночных соревнованиях по драг-рейсингу.

Функция тестирования мощностных характеристик создана специально для диагностики форсированных автомобилей. Она позволит протестировать мощность и крутящий момент, чтобы измерить влияние установленных новых комплектующих и проведенных модернизаций на характеристики автомобиля.

Менеджер автомобилей:

Наличие специального модуля для регистрации в базе данных программы информации об автомобилях и их владельцах в неограниченном количестве.

Вся информация о транспортном средстве хранится в диспетчере транспортных средств.

Автоматическое отслеживание VIN (если есть), даты и времени последней диагностической сессии.

Возможность поиска автомобилей по встроенной базе данных по названию, модели, VIN, владельцам и т.д.

Стоимость лицензионной версии программы ScanXL Professional на момент написания обзора составляла $199,95. Также существует более дешевая ($124,95) редакция программы ScanXL Standart с меньшим количеством функций.

Установка русификатора для ScanXL Professional

После установки программы ScanXL скопировать папку «ru» в архиве в папку «lang», которая расположена по адресу «C:\Program Files\ScanXLPro» (место установки программы по умолчанию).