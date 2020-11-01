Diagnostic Tool — программа для диагностики автомобилей, оснащенных электронными блоками управления (ЭБУ) Январь, Bosch и Микас (не все модели). Утилита распространяется бесплатно, подходит для запуска на компьютерах под управлением Windows XP и выше (32/64 бит), интерфейс переведен на русский язык (кроме некоторых технических терминов).

Поддерживаемые Diagnostic Tool модели ЭБУ

Диагностическая утилита Diagnostic Tool поддерживает наиболее распространенные в отечественном автопроме электронные блоки управления, куда относятся:

Январь 5, VS 5 и 7 всех модификаций (т.е. Январь 5.1 и т.д.).

Все модификации Bosch M1.5.4(N), а также Bosch MP7 (Euro II/III) и Bosch M797 (Euro II).

Микас 5.4 и 7.1.

Для возможности получения доступа к данным перечисленных ЭБУ потребуется специальный USB-адаптер, работающий по стандартному K-Line-протоколу.

Как пользоваться программой Diagnostic Tool?

Посредством программы Diagnostic Tool можно получить следующую информацию об ЭБУ и автомобиле, на котором он используется:

Заводские данные: модель, идентификационный номер, версия и дата установки/обновления программного обеспечения (прошивки ЭБУ).

Серийные номер кузова и двигателя авто, дата производства автомобиля, контрольная сумма ПЗУ.

Комплектация авто: информация о датчиках рециркуляции, детонации, температуры воздуха, фаз, скорости.

Состояние различных функций/опций ЭБУ (вкл./выкл.) и их параметры: отсечка топлива, адаптация установки холостого хода (ХХ), адаптация нуля дросселя, асинхронная подача топлива, одновременный впрыск и др.

Считывание признаков состояния и кодов АЦП:

Выключение двигателя.

Мощностное обогащение.

Блокировка подачи топлива.

Зоны регулирования и разрешение сохранения результатов по Лямбде.

Данные о последнем цикле вычислений: наличие холостого хода, блокировка выхода из режима ХХ, признаки попадания в зону детонации, наличия продувки адсорбера и др.

Данные о текущем и прошлом состоянии Лямбды.

Состояние флагов готовности и разрешения нагрева Лямбды.

Коды АЦП канала детонации, датчика температуры, ДМРВ, напряжения бортовой сети, лямбды/потенциометра СО, ДПДЗ и др.

Управление интегратором канала детонации, реле вентилятора, кондиционера и бензонасоса, лампой Check Engine.

Считывание параметров двигателя:

Температура;

Значение соотношения воздух/топливо;

Положение дроссельной заслонки;

Обороты двигателя;

Обороты, желаемые обороты, текущее/желаемое положение РХХ;

Массовый, цикловой, часовой, путевой расход топлива;

Значение коэффициента коррекции времени впрыска;

УОЗ;

Напряжение на датчике кислорода и другие параметры.

Функции управления ЭБУ:

Возможность сброса сохраненных кодов ошибок.

Возможность управления (включение/выключение) форсунками, модулем зажигания, реле бензонасоса, вентилятора и кондиционера, клапаном продувки абсорбера.

Сброс и изменение значений оборотов ХХ, шагов РХХ и СО.

Программа Diagnostic Tool может применять как самим автолюбителем, так и сервисными центрами. Имеется возможность ведения логов и создания базы данных с клиентами.