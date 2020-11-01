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Diagnostic Tool

Diagnostic Tool

Программа для диагностики ЭБУ отечественных автомобилей

4,0 (5)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.3.1
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История изменений

Версия 1.3.1

Оценки программы

4,0

5 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Diagnostic Tool

2 отзыва

Михаил

Здравствуйте! подскажите какие программы диагностики автомобилей совместимы с windows11? установил KWP_D, но программа открывается и везде вопросы стоят, не тянет windows по ходу

Татьяна

Здравствуйте, у меня программа на ноуте Linux, какая программа подойдет для установки термопринтера?