Diagnostic Tool — программа для диагностики автомобилей, оснащенных электронными блоками управления (ЭБУ) Январь, Bosch и Микас (не все модели). Утилита распространяется бесплатно, подходит для запуска на компьютерах под управлением Windows XP и выше (32/64 бит), интерфейс переведен на русский язык (кроме некоторых технических терминов).
Поддерживаемые Diagnostic Tool модели ЭБУ
Диагностическая утилита Diagnostic Tool поддерживает наиболее распространенные в отечественном автопроме электронные блоки управления, куда относятся:
- Январь 5, VS 5 и 7 всех модификаций (т.е. Январь 5.1 и т.д.).
- Все модификации Bosch M1.5.4(N), а также Bosch MP7 (Euro II/III) и Bosch M797 (Euro II).
- Микас 5.4 и 7.1.
Для возможности получения доступа к данным перечисленных ЭБУ потребуется специальный USB-адаптер, работающий по стандартному K-Line-протоколу.
Как пользоваться программой Diagnostic Tool?
Посредством программы Diagnostic Tool можно получить следующую информацию об ЭБУ и автомобиле, на котором он используется:
- Заводские данные: модель, идентификационный номер, версия и дата установки/обновления программного обеспечения (прошивки ЭБУ).
- Серийные номер кузова и двигателя авто, дата производства автомобиля, контрольная сумма ПЗУ.
- Комплектация авто: информация о датчиках рециркуляции, детонации, температуры воздуха, фаз, скорости.
- Состояние различных функций/опций ЭБУ (вкл./выкл.) и их параметры: отсечка топлива, адаптация установки холостого хода (ХХ), адаптация нуля дросселя, асинхронная подача топлива, одновременный впрыск и др.
Считывание признаков состояния и кодов АЦП:
- Выключение двигателя.
- Мощностное обогащение.
- Блокировка подачи топлива.
- Зоны регулирования и разрешение сохранения результатов по Лямбде.
- Данные о последнем цикле вычислений: наличие холостого хода, блокировка выхода из режима ХХ, признаки попадания в зону детонации, наличия продувки адсорбера и др.
- Данные о текущем и прошлом состоянии Лямбды.
- Состояние флагов готовности и разрешения нагрева Лямбды.
- Коды АЦП канала детонации, датчика температуры, ДМРВ, напряжения бортовой сети, лямбды/потенциометра СО, ДПДЗ и др.
- Управление интегратором канала детонации, реле вентилятора, кондиционера и бензонасоса, лампой Check Engine.
Считывание параметров двигателя:
- Температура;
- Значение соотношения воздух/топливо;
- Положение дроссельной заслонки;
- Обороты двигателя;
- Обороты, желаемые обороты, текущее/желаемое положение РХХ;
- Массовый, цикловой, часовой, путевой расход топлива;
- Значение коэффициента коррекции времени впрыска;
- УОЗ;
- Напряжение на датчике кислорода и другие параметры.
Функции управления ЭБУ:
- Возможность сброса сохраненных кодов ошибок.
- Возможность управления (включение/выключение) форсунками, модулем зажигания, реле бензонасоса, вентилятора и кондиционера, клапаном продувки абсорбера.
- Сброс и изменение значений оборотов ХХ, шагов РХХ и СО.
Программа Diagnostic Tool может применять как самим автолюбителем, так и сервисными центрами. Имеется возможность ведения логов и создания базы данных с клиентами.