Программы для адаптеров OBD-II (ELM 327) и диагностики автомобилей на ПК

Любой автомобиль, оснащенный электронным блоком управления (ЭБУ), имеет в своей конструкции специальный порт OBD-II (OBD-2, OBD2) для подключения диагностического сканера (тестера), использующийся для считывания технических данных различных систем авто. В качестве таких сканеров нередко применяются устройства, подключающиеся к компьютеру через USB или RS-232 порт. И для отображения данных с этих устройств требуется специальное программное обеспечение, т.е. программы для адаптеров OBD-II.

OBD-II и ELM 327 В поисках программ для адаптеров OBD-II нередко попадаются приложения для ELM327 и наоборот. Причем на одном сайте в описании указано, что программа для OBD-II, а на другом, что она же — для ELM327. На самом деле, речь идет об одном и том же. OBD-II — это именно сам диагностический разъем в автомобиле для подключения тестера. А ELM327 — это специальная микросхема, служащая для преобразования сигнала с порта OBD-II в сигнал, понятный компьютеру. Некоторые устройства считывания данных с электронного блока управления состоят исключительно из микросхемы ELM327 (если не считать USB/RS-232-порт и/или беспроводной Bluetooth/Wi-Fi-передатчика). Поэтому программы, отображающие информацию с этих устройств, и называются программами для адаптеров ELM327. И, наверное, именно так их и правильно называть, ведь сигнал в компьютер не передается от ЭБУ автомобиля напрямую, а предварительно конвертируется адаптером.

Программы для адаптеров OBD-II под мобильные устройства Возможно, для кого-то станет приятной находкой тот факт, что компьютерную диагностику автомобиля можно выполнять и без компьютера — достаточно иметь смартфон под управлением iOS или Android (впрочем, современный смартфон — это практически персональный компьютер). Существует целый ряд программ для работы с ЭБУ авто, созданные специально для мобильных устройств. Есть и универсальные (мультиплатформенные) приложения, которые работают и на компьютере под управлением Windows (и не только), и на Android/iOS-девайсах. Т.к. наш обзор посвящен программам для Windows, мы не будем подробно описывать мобильные приложения для адаптеров OBD-II, а лишь вкратце приведем их названия в конце статьи. Кроме того, среди выбранных нами программ для ПК присутствуют и мультиплатформенные — об этом упомянуто в их описании.

OpenDiag Условно-бесплатная программа OpenDiag — программа для диагностики электронных блоков управления преимущественно отечественных марок автомобилей. Утилита имеет две редакции — платную и бесплатную с урезанным функционалом. Интерфейс программы выполнен на русском языке. Для работы достаточно любого компьютера под управлением Windows XP или выше. При помощи программы OpenDiag можно считать данные с диагностических адаптеров ELM327, но не только. Также утилита поддерживает обмен данными с K-line, CAN и различными разновидностями J2534-адаптеров. Работа с CAN и J2534 возможна только из платной версии OpenDiag. Приложение OpenDiag успешно считывает информацию с электронных блоков трех марок отечественных автомобилей: ВАЗ. Поддерживается порядка 19 моделей электронных блоков, используемых в автомобилях ВАЗ. В их число входят различные модели ЭБУ Итэлма, Январь, Bosch, EMS, Микас, Автэл.

ГАЗ и УАЗ. Порядка 14 моделей электронных блоков Bosch и Микас. Кроме того, при помощи OpenDiag также диагностируются противоугонные системы, модули электропакетов, рулевые электроусилители, подушки безопасности, антиблокировочные системы, системы климат контроля, автоматические коробки передач и другое дополнительное оборудование авто (преимущественно марок ВАЗ). Среди программных пользовательских функций OpenDiag отметим: Возможность подключения дополнительных модулей для считывания и обработки данных ЭБУ иномарок (Renault и Hyundai).

Возможность настройки и сохранения собственных наборов диагностических параметров.

Возможность импорта, экспорта и редактирования файлов допуска параметров.

Построение графиков, считывание ошибок и сервисных записей с выводом всего перечисленного на печать.

Запись идентификаторов электронных блоков управления, активация регистратора, сохранение графиков в памяти с предварительной настройкой буфера обмена для их хранения и другие возможности. Помимо Windows, программа OpenDiag также доступна для смартфонов под управлением Android. Бесплатная версия OpenDiag не поддерживает некоторые модели блоков управления и дополнительного электронного оборудования автомобилей. Также недоступны почти все пользовательские функции, кроме (и те с ограничениями) настройки и сохранения наборов параметров и сохранения графиков в памяти. Полнофункциональная версия приложения OpenDiag на момент написания обзора имела стоимость в 4950 руб. (без учета возможной надбавки официальными дилерами). Скачать OpenDiag

FORScan Условно-бесплатная программа Программа FORScan специализируется на проведении компьютерной диагностики иномарок Ford, Mazda, Lincoln и Mercury, и только при наличии у пользователя OBD2-RS232 адаптера типа ELM327 или J2534 Pass-Thru совместимого. Программа поддерживается 32-бит/64-бит ОС Windows 2000 или выше. Для подключения к адаптерам можно использовать RS232 или USB-порт, а также Bluetooth/Wi-Fi-соединение. По заявлению разработчиков, программа FORScan позволяет производить более глубокий анализ автомобилей марок Ford, Mazda, Lincoln и Mercury, чем иные подобные утилиты (за исключением тех, что поставляются в дилерские центры самими производителями данных марок авто). При помощи FORScan возможно: Считывание полной информации о конфигурации бортовой сети авто.

Получение текущих (в режиме реального времени) и/или сохраненных в памяти электронных блоков управления показаний датчиков модулей.

Проведение разнообразных диагностических тестов и выполнение сервисных процедур.

Считывание стандартных диагностических кодов ошибок (DTC) и их расшифровка (представление пользователю в виде понятного описания).

Полный сброс диагностических ошибок DTC.

Считывание идентификаторов параметров OBD-II PID (Parameter Identification) — стандартных и специфических (добавленных производителями Ford, Mazda, Lincoln и Mercury).

Наличие программного осциллографа для наглядного отображения переменных показаний с датчиков в режиме реального времени. FORScan — мультиплатформенная программа, доступная для операционных систем Windows, Android, iOS. Как и в случае с ПК-версией, существуют платные и бесплатные редакции мобильных приложений FORScan. Бесплатная версия FORScan полностью функциональна, за исключением некоторых сервисных функций. Покупку приложения FORScan можно оформить по подписке на 1 год, 3 года или 5 лет (342/684/1027 руб., соответственно). Также имеется возможность приобретения бессрочной лицензии стоимостью 1712 руб. Все цены даны на момент написания обзора с учетом 20% НДС. Скачать FORScan

KWP_D Бесплатная программа KWP_D — бесплатная утилита для адаптеров OBD-II, служащая для проведения диагностики отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ и УАЗ. Приложением поддерживаются только те модели авто, которые оснащены системами управления впрыском топлива на базе контроллеров МИКАС 10.3/11 Евро 2/11 Евро 3, Bosch M7.9.7 Евро 2/M7.9.7 Евро 3 или их модификаций. KWP_D подходит для компьютеров под управлением Windows 98 или выше, интерфейс выполнен на русском языке. Утилита KWP_D служит не только считывать различные данные (диагностировать) с ЭБУ, но и управлять некоторыми механизмами автомобилей поддерживаемых марок и моделей, а также изменять некоторые параметры электронных систем управления двигателем. В список диагностических функций входят: Отображение текущих (в режиме реального времени) параметров электронных/механических модулей авто в виде числовых значений и графиков.

Считывание диагностических кодов ошибок (DTC).

Отображение статистики по пропускам зажигания и просмотр сервисных записей. Из программы KWP_D имеется возможность управления такими электромеханическими модулями автомобилей ВАЗ, ГАЗ и УАЗ, как: Форсунки и катушки.

Вентиляторы охлаждения.

Бензонасос.

Кондиционер.

Стартер.

Впускной клапан.

Лампа неисправности. И последнее — при помощи утилиты KWP_D пользователь сможет вручную редактировать следующие параметры электронных систем управления двигателем: SSM/UFRXX (текущее/желаемое положение РХХ — регулятора холодного хода).

TATE/ADS (параметры клапана продувки адсорбера).

UOZ (угол опережения зажигания).

EGR (параметры системы рециркуляции выхлопных газов). Скачать KWP_D

ScanMaster-ELM Платная программа ScanMaster-ELM — одна из немногих программ, подходящих для проведения компьютерной диагностики практически всех марок и моделей автомобилей, оснащенных разъемом OBD-II. Это разработка немецких программистов из WGSoft — компании, специализирующейся на написании автоматизированного диагностического программного обеспечения для автомобилей и мотоциклов. К сожалению, программа ScanMaster-ELM не бесплатна, и не имеет поддержки русского языка (но ее популярность в России велика, потому любителями были разработаны русификаторы, хотя и не совсем полные). Разработчики ScanMaster-ELM описывают свой продукт следующим образом: «Любые электронные модули автомобилей, поддерживающие OBD-II (т.е. обменивающиеся техническим данными с ЭБУ), автоматически распознаются программой, и могут быть диагностированы». И речь идет не только о двигателях, а также о трансмиссиях, автоматических коробках передач, тормозных системах и других электронных и электромеханических компонентах авто. ScanMaster-ELM предоставляет полный функционал при работе с ELM237-адаптерами, обеспечивая пользователей следующими возможностями: Поддержка всех типов адаптеров ELM237 — RS232, USB, Bluetooth и WLAN, работающих с использованием протоколов K-Line, KWP2000, J1850 VPW/PWM и 4 разновидности CAN (11/250, 11/500, 29/250 и 29/500).

Считывание текущих параметров систем управления с последующим представлением получаемых в режиме реального времени потоковых данных в виде таблиц и графиков.

Получение сохраненных ЭБУ параметров на момент возникновения ошибок.

Получение хранящихся в памяти ЭБУ кодов неисправностей и их подробное описание.

Стирание из памяти ЭБУ кодов неисправностей, копий текущих параметров систем, результатов, полученных в ходе тестирования датчиков.

Считывание и вывод на экран результатов тестирования кислородных датчиков.

Просмотр результатов тестирования систем, отвечающих за контроль катализатора, рециркуляции выхлопных газов и вентиляции топливного бака.

Запуск внутренних диагностических тестов состава топливно-воздушной смеси, пропусков зажигания, компонентов, влияющих на работу выхлопной системы, с возможностью просмотра результатов в режиме реального времени.

Управление всеми бортовыми системами, управляющимися ЭБУ.

Получение VIN-кодов и калибровочных данных диагностируемого автомобиля.

Просмотр кодов ошибок, которые были удалены ранее.

Визуализация на компьютере информации с приборной доски автомобиля (тахометр, спидометр, термометр и т.д.). Получение данных в режиме реального времени абсолютного давления во впускном коллекторе, массового расхода топлива и др. систем.

Тестирование (замер) мощности двигателя с предварительно заданными параметрами авто (вплоть до размеров шин и веса водителя с пассажирами) и коробки передач во всех режимах работы (номеров передачи).

Возможность настройки собственных таблиц конфигурации (наборов параметров PID) и многое другое. В качестве бонуса в программе ScanMaster-ELM предусмотрены специальные режимы диагностики автомобилей Opel и Alfa. Программа ScanMaster-ELM доступна для смартфонов под управлением iOS (платная) и Android (бесплатная, но с урезанным функционалом). На момент написания обзора сость одной лицензионной копии программы ScanMaster-ELM составляла €75. Скачать ScanMaster-ELM

ScanXL Платная программа ScanXL — еще одна профессиональная программа для адаптеров ELM327, имеющая высокую популярность среди отечественных автомастерских. Основная причина этого — поддержка широкого спектра автомобилей, начиная с 1996 года выпуска, в т.ч. и отечественных марок. Программа ScanXL распространяется платно, не поддерживает русского языка (но в сети имеются довольно неплохие любительские русификаторы). Для использования приложения подойдет любой компьютер под управлением Windows XP или выше. Как и в случае с ScanMaster-ELM, программ ScanXL является универсальным программным обеспечением для OBD-II адаптеров, поддерживающих протоколы ELM327, J1850 PWM/VPW, KWP2000 и CAN (4 разновидности). Утилита также способна считывать параметры (сохраненные и в режиме реального времени) любых электромеханических узлов автомобиля, поддерживающих управление от ЭБУ. Отметим следующие ключевые функции ScanXL: Чтение и удаление (в т.ч. тех, что еще не были просмотрены владельцем авто) кодов неисправности.

Отображение сохраненных иди текущих (в режиме реального времени) данных с датчиков.

Чтение истории стоп-кадров.

Отображение расположения лямбда-зонда и результатов его диагностики.

Мониторинг пропусков зажигания, параметров топливной системы, катализатора, системы EVAP, климат-контроля, системы EGR и многих других компонентов.

Получение мощностных и скоростных характеристик автомобиля на основе вносимых пользователем параметров авто.

Визуализация данных с приборной панели, а также параметров работы двигателя и коробки передач, уровней и статистики расхода топлива, и многое другое.

Возможность написания в самой программе и импорта PID-скриптов, благодаря которым пользователь может автоматизировать диагностику автомобилей конкретных марок и моделей.

Возможность импорта внешних плагинов, расширяющих функционал программы (к примеру, можно добавить плагин для работы с конкретной маркой авто).

Возможность создания собственных наборов графиков визуализации.

Создание собственных профилей с настройками под конкретные автомобили с возможностью быстрого переключения между ними (созданными профилями). Таким образом, ScanXL — программа, рассчитанная, скорее, на профессиональное использование в автомастерских. Существует две версии программы ScanXL — Standard и Professional. На момент написания обзора их стоимость составляла $124.95 и $199.95, соответственно. Также имеется возможность приобретения плагинов для автомобилей Ford, GM и Mazda, каждый из которых продается разработчиками программы по $99.95. Скачать ScanXL