FORScan — программа для проведения компьютерной диагностики автомобилей. Приложение является OBD-II-сканером и имеет достаточно узкую специализацию, т.к. работает исключительно с адаптерами OBD2-RS232 на ELM327-совместимых микросхемах и только в авто марок Ford, Mercury, Lincoln и Mazda.

Программа FORScan

Программа FORScan имеет следующие основные функции:

Получение исчерпывающей информации о конфигурации бортовой электросети автомобилей.

Считывание текущих и/или сохраненных в памяти счетчиков показаний.

Считывание и сброс (обнуление) кодов ошибок всех существующих электронных модулей в поддерживаемых моделях автомобилей. Например, при помощи OBD-II-сканера FORScan можно считать/сбросить ошибки модулей управления двигателем, топливной системы, системой кондиционирования, всей номенклатурой бортовой электроники и многие другие.

Полная диагностика компьютеризированной системы автомобиля различными методами тестирования.

Выполнения различных сервисных процедур.

Вывод диагностической информации на экран компьютера в удобном для понимания виде. Также в программе предусмотрен осциллограф.

Приложение FORScan может использоваться для работы с электроникой вышеперечисленных марок автомобилей годом производства, начиная с 1996 года.

Программой поддерживаются следующие типы электронных адаптеров:

ELM327-совместимые адаптеры оригинального производства. Следует отметить, что FORScan не работает с неоригинальными чипами ELM327, т.к. программа использует специфические сервисные протоколы обмена данными, не поддерживающиеся, т.н. "микросхемами-клонами" (чипы, подписанные как ELM327, но не имеющие некоторые ключевые особенности оригинальной продукции).

Адаптеры J2534 (Pass-Thru).

CANtieCAR (только в режиме FORScan).

OBDLink SX/MX (на чипах STN11XX).

ELS27 (на чипах STN1170).

OBD-II-сканер FORScan поддерживает несколько протоколов передачи данных. Сюда относятся:

FORD HS CAN.

FORD MS CAN (только для адаптеров J2534-2, OBDLink MX, CANtieCAR и ELS27, включая доработанный ELS27).

FORD SCP (также известный как J1850 PWM).

FORD 9141.

FORD UBP (при использовании аппаратного сканера Ford VCMII).

Ограничения бесплатной версии

Программа FORScan распространяется в платной и бесплатной редакции. Бесплатная версия продукта не может использоваться для проведения диагностических тестов и выполнения сервисных процедур обслуживания. Тем не менее, функции чтения конфигурации бортовой сети, чтения и обнуления ошибок модулей и получения данных со всех счетчиков доступны бесплатно.

Приложение FORScan работает во всех версиях (32 и 64 бит) Windows, начиная с 2000. Интерфейс программы выполнен на русском языке.