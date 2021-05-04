SoftSalad СОФТСАЛАТ
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FORScan

FORScan

Программа для компьютерной диагностики автомобилей

3,0 (13)
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Актуальная версия 2.3.71
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История изменений

Версия 2.3.71

  • Обновлены модули диагностики автомобиля и улучшена поддержка новых протоколов OBD.
  • Исправлены ошибки чтения данных с ЭБУ и добавлены новые инструменты кодирования.
  • Оптимизирована скорость подключения и улучшена стабильность при работе с адаптерами.
  • Упрощён интерфейс расшифровки кодов ошибок.

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Оценки программы

3,0

13 оценок Оценок пока нет

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