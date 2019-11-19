Memory Cleaner — программа для оптимизации оперативной памяти на ПК. Утилита распространяется свободно и не требует регистрации, однако пользователи могут по желанию отправить перевод в поддержку разработчика.

Приложение устанавливается во всех версиях Windows, начиная с XP. Корректная работа поддерживается в 32 и 64-битных системах. Интерфейс доступен только на английском, смена языка не предусмотрена.

Как пользоваться Memory Cleaner?

В главном окне отображается сводная информация по использованию памяти. Показывается степень загруженности на текущий момент в абсолютном и процентном выражении. Дополнительно программа выводит данные о размере файла подкачки и о том, какая доля его используется. Также указаны сведения о виртуальной памяти (общее количество, процент использования).

Memory Cleaner собирает базовую статистику по использованию памяти: достигнутые минимальный и максимальный уровень, а также среднее значение. Последняя величина рассчитывается в соответствии с графиком загрузки за все время работы ПК, а не как среднее арифметическое для верхнего и нижнего предела.

Программа использует стандартные системные механизмы очистки памяти. Благодаря этому ей не требуются административные права для корректной работы. Также применение функций ОС обеспечивает аккуратное высвобождение памяти и не оказывает негативного влияния на быстродействие ПК.

Оптимизация памяти в Memory Cleaner

Для оптимизации памяти Memory Cleaner предусматривает два типа задач: сжатие рабочего набора приложений и очистка системного кэша. Вызвать их можно как кнопками в главном окне, так и через меню иконки в трее. Если окно программы свернуто, после оптимизации дополнительных сообщений не показывается. Если открыто — на пару секунд вместо данных об использовании памяти отобразится количество очищенной памяти.

В настройках можно указать выполнение автоматической очистки при достижении определенного уровня загрузки или же каждые 5 минут. Кроме того, можно включить автозагрузку и запретить приложению выполняться в фоновом режиме (по умолчанию крестик не закрывает, а сворачивает его в трей).