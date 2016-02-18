SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Memory Cleaner

В данном списке представлены программы для замены Memory Cleaner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Memory Cleaner, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Mem Reduct
Mem Reduct

Версия 3.5.2

Программа для оптимизации оперативной памяти

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (67)
HDCleaner
HDCleaner

Версия 2.091

Программа для очистки жесткого диска от мусора

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
MemInfo
MemInfo

Версия 3.51

Программа для мониторинга оперативной памяти

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
RAM Saver
RAM Saver

Версия 19.5.0.0

Программа для оптимизации ОЗУ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
SuperRam
SuperRam

Версия 7.10.21.2019

Программа для оптимизации оперативной памяти компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
RAM Booster
RAM Booster

Версия 2.0

Программа для оптимизации оперативной памяти компьютера

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (10)
CleanMem
CleanMem

Версия 2.5.0

Оптимизация памяти и ускорение компьютера

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)