HDCleaner — программа для очистки жесткого диска или флеш-накопителя от мусора. Утилита совместима с 32-х и 64-битными операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 и 11. Программа распространяется бесплатно. Интерфейс русифицирован.
Зачем нужна программа HDCleaner?
HDCleaner улучшает производительность, повышает безопасность персонального компьютера или ноутбука. С помощью этой утилиты можно очистить:
- Кэш браузера.
- Историю посещений.
- Файлы Cookies.
- Ненужные документы и каталоги с жесткого диска.
Программное обеспечение позволяет очищать и редактировать реестр операционной системы. С помощью HDCleaner исправляют проблемы и неисправности в программном обеспечении.
После открытия программы на рабочем столе можно увидеть такие вкладки в ПО HDCleaner:
- Plugin Cleaner — с помощью плагина удаляют интернет-трассировки, треки Windows и трассировки программ. Программа поддерживает больше семисот плагинов.
- 1-Click Maintenance и Автоматическое обслуживание — позволяет за несколько шагов оптимизировать операционную систему автоматически без помощи пользователя. Если владелец утилиты — начинающий пользователь, ничего не понимающий в компьютере, то эта функция подойдет для очистки его ПК.
- Registry Cleaner помогает очистить реестр, устранить ошибки и оптимизировать производительность ПК или ноутбука. Созданные настройки в этом плагине автоматически применяются к «Обслуживанию и автоматическому обслуживанию в 1 клик».
- Оптимизация служб отключает незадействованные службы и снижает фоновые действия. С помощью этой функции можно увеличить системные ресурсы и освободить ОЗУ, которую можно использовать для работы других программ.
- Найти дубликаты файлов. Дубликаты всех видов могут накапливаться на жестком диске. Они занимают место и могут вывести из строя всю систему.
- AntiSpy отключает настройки для автоматического подключения к сети «Интернет».
- DiskDoctor нужен для вывода пользователя или программы из списков и исправленият ошибок на диске ПК или ноутбука.
- Дефрагментация реестра. С помощью этой функции анализируют и оптимизируют базы данных реестра.
- DirToHTML. Ее используют для вывода содержимого выбранного каталога в виде HTML-файла.
- Backup & Restore завершает резервное копирование и восстанавливает реестр.
- DLL Cleaner. С помощью этой функции освобождают систему от ненужных и старых DLL-файлов.
- Есть функция резервного копирования и восстановления реестра hive.
- Есть возможность создания и редактирования точек восстановления системы.
Также с помощью HDCleaner очищают свободное место на диске, полные разделы или заполненные диски псевдослучайными данными.