HDCleaner — программа для очистки жесткого диска или флеш-накопителя от мусора. Утилита совместима с 32-х и 64-битными операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 и 11. Программа распространяется бесплатно. Интерфейс русифицирован.

Зачем нужна программа HDCleaner?

HDCleaner улучшает производительность, повышает безопасность персонального компьютера или ноутбука. С помощью этой утилиты можно очистить:

Кэш браузера.

Историю посещений.

Файлы Cookies.

Ненужные документы и каталоги с жесткого диска.

Программное обеспечение позволяет очищать и редактировать реестр операционной системы. С помощью HDCleaner исправляют проблемы и неисправности в программном обеспечении.

После открытия программы на рабочем столе можно увидеть такие вкладки в ПО HDCleaner:

Plugin Cleaner — с помощью плагина удаляют интернет-трассировки, треки Windows и трассировки программ. Программа поддерживает больше семисот плагинов.

1-Click Maintenance и Автоматическое обслуживание — позволяет за несколько шагов оптимизировать операционную систему автоматически без помощи пользователя. Если владелец утилиты — начинающий пользователь, ничего не понимающий в компьютере, то эта функция подойдет для очистки его ПК.

Registry Cleaner помогает очистить реестр, устранить ошибки и оптимизировать производительность ПК или ноутбука. Созданные настройки в этом плагине автоматически применяются к «Обслуживанию и автоматическому обслуживанию в 1 клик».

Оптимизация служб отключает незадействованные службы и снижает фоновые действия. С помощью этой функции можно увеличить системные ресурсы и освободить ОЗУ, которую можно использовать для работы других программ.

Найти дубликаты файлов. Дубликаты всех видов могут накапливаться на жестком диске. Они занимают место и могут вывести из строя всю систему.

AntiSpy отключает настройки для автоматического подключения к сети «Интернет».

DiskDoctor нужен для вывода пользователя или программы из списков и исправленият ошибок на диске ПК или ноутбука.

Дефрагментация реестра. С помощью этой функции анализируют и оптимизируют базы данных реестра.

DirToHTML. Ее используют для вывода содержимого выбранного каталога в виде HTML-файла.

Backup & Restore завершает резервное копирование и восстанавливает реестр.

DLL Cleaner. С помощью этой функции освобождают систему от ненужных и старых DLL-файлов.

Есть функция резервного копирования и восстановления реестра hive.

Есть возможность создания и редактирования точек восстановления системы.

Также с помощью HDCleaner очищают свободное место на диске, полные разделы или заполненные диски псевдослучайными данными.