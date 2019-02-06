Оперативная память — один из основных компонентов компьютера, который отвечает за скорость работы системы. Чтобы повысить производительность работы ПК, пользователи могут воспользоваться специальными программами для очистки ОЗУ.

Memory Cleaner Memory Cleaner — небольшая утилита, которая используется для очистки оперативной памяти. Для освобождения ОЗУ приложение используется стандартные средства Windows. Основные параметры по загрузке памяти отслеживаются в режиме реального времени. Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), но не переведена на русский язык. Модель распространения Memory Cleaner — бесплатная. После запуска программы откроется главное окно. В разделе "Memory" выполняется процесс оптимизации памяти. В верхней части интерфейса расположены индикаторы, которые показывают текущее состояние ОЗУ — общая загруженность в процентах и мегабайтах, средний и максимальный показатели загрузки. В строке Tasks расположено две задачи, которые можно выполнить с помощью приложения Memory Cleaner: Trim Processes Working Set. Этот инструмент отключает ненужные процессы, которые излишне нагружают оперативную память.

Clear System Cache. Этот инструмент очищает системный кэш и повышает общую производительность системы. В разделе "Options" пользователи могут включить автоматическое выполнение задач по очистке оперативной памяти. Для этого нужно отметить галочкой нужные пункты: запуск инструментов по оптимизации ОЗУ когда нагрузка достигнет 80%; запускать очистку каждые 5 минут. Можно активировать функцию автоматического запуска программы Memory Cleaner вместе с операционной системой Windows. Преимущества программы Memory Cleaner: простой и удобный интерфейс;

бесплатная модель распространения;

быстрая очистка оперативной памяти;

функция для автоматического запуска процесса очистки памяти. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.

RamBooster RamBooster — небольшая утилита для оптимизации оперативной памяти. Программа отслеживает основные параметры ОЗУ в режиме реального времени. Можно установить функцию для автоматической очистки памяти. Во время процесса оптимизации приложение не изменяет системные файлы и не дефрагментирует память. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит), но интерфейс здесь англоязычный. Модель распространения RamBooster — бесплатная. После запуска утилиты откроется главное окно. В разделе "Memory control" пользователи могут указать нужный объем оперативной памяти для очистки. В разделе "Ram usage" отображается количество используемой памяти. Ниже расположен раздел, в котором показана загрузка памяти и процессора в процентах. Все показатели отслеживаются в режиме реального времени. Чтобы начать процесс очистки ОЗУ необходимо нажать кнопку "Optimize" в разделе "Action". После этого утилита запустит инструмент для освобождения ОЗУ и повышения производительности системы. Чтобы активировать функцию автоматической очистки оперативной памяти нужно перейти в настройки RamBooster. Для этого следует перейти в раздел "Edit" — "Options". В открывшемся окне необходимо отметить галочкой пункт "Set Auto Optimization ON". Преимущества RamBooster: отслеживание загруженности памяти в реальном времени;

бесплатная модель распространения;

возможность автоматической очистки оперативной памяти. Недостатки: нет функции для тестирования и поиска ошибок ОЗУ.

FAST Defrag Freeware FAST Defrag Freeware — программа, которая используется для оптимизации памяти. С помощью приложения можно освободить ресурсы ОЗУ. Утилита отключает неиспользуемые данные, при этом не удаляя из памяти активные процессы. Также с помощью данного ПО можно управлять запущенными на компьютере процессами и настраивать автозагрузку программ. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения программы FAST Defrag Freeware — бесплатная. После запуска приложение откроется окно "Менеджер системы". Здесь пользователи могут посмотреть информацию об используемой памяти — полный объем физической памяти, свободное пространство, количество блоков. Все показатели отслеживаются в режиме реального времени. Чтобы начать процесс освобождения оперативной памяти, необходимо установить нужный объем. Для этого используется специальный ползунок настройки. После того, как размер памяти будет указан, необходимо нажать кнопку "Очистить". При необходимости пользователи могут сохранить установленные параметры для очистки. В разделе "Менеджер задач" можно отключить ненужные процессы, чтобы повысить производительности системы. В разделе "Параметры FDPro" можно активировать функцию автоматической очистки оперативной памяти. Для этого нужно отметить галочкой пункт "Разрешить". Далее следует открыть настройки автоочистки — здесь пользователи могут установить активацию функции при загруженности памяти на определенный процент. После того, как нужные параметры будут установлены, нужно сохранить настройки. Кнопка "Рекомендовано" выставит рекомендованные программой параметры. Преимущества FAST Defrag Freeware: возможность пользоваться основными инструментами утилиты бесплатно;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

инструмент для автоматической очистки памяти;

отключение ненужных процессов для повышения производительности системы. Недостатки: нет функции для поиска неполадок в работе оперативной памяти.

Cacheman Cacheman — приложение, которое используется для повышения производительности системы. С помощью программы пользователи могут очистить оперативную память и системный кэш, отключить или перезапустить процессы, посмотреть подробную информацию о системе. Доступен встроенный инструмент для диагностики ОЗУ. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), а интерфейс представлен на русском языке. Модель распространения программы Cacheman — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям и инструментам утилиты, необходимо купить лицензию за 25 долларов. Для ознакомления с основными возможностями приложения можно загрузить бесплатную Trial-версию. После запуска программы откроется главное окно с подробной информацией о компьютере: комплектующие, версия операционной системы, запущенные процессы. Также здесь отображается загруженность процессора, RAM, файл подкачки. Все параметры отслеживаются в режиме реального времени. В разделе "Управление памятью" пользователи могут активировать функцию автоматической оптимизацию памяти, чтобы обеспечить оптимальную работу системы. Также здесь можно установить максимальное использование памяти для любой программы. Чтобы запустить процесс очистки оперативной памяти, необходимо нажать кнопку "Очистить память сейчас!", которая расположена на верхней панели инструментов. После этого утилита запустит функцию освобождения ОЗУ для повышения производительности Windows. Также на верхней панели инструментов можно запустить диагностику памяти. Этот инструмент позволяет найти ошибки в работе ОЗУ. Преимущества Cacheman: удобный интерфейс на русском языке;

возможность отключения ненужных процессов для повышения производительности системы;

инструмент для диагностики памяти. Недостатки: нет инструмента для автоматического запуска очистки памяти.