CleanMem — программа для очистки, контроля и оптимизации оперативной памяти (ОЗУ) компьютера. Последняя версия приложения работает в 32-бит и 64-бит ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Перевод на русский язык отсутствует.

Как пользоваться программой CleanMem?

Основная задача CleanMem — перераспределение данных в оперативной памяти таким образом, чтобы файл подкачки использовался как можно меньше (либо вообще не использовался, если такое возможно). При загрузке в ОЗУ данных большого объема некоторая их часть может переноситься на жесткий диск. Обычно это происходит при невозможности записать в оперативную память данных последовательно, т.е. в таком порядке, чтобы они находились хотя бы на одной планке ОЗУ, а не были разбросаны по разным модулям.

Задействование файла подкачки снижает общую производительность компьютера, т.к. скорость чтения/записи данных на жесткий диск в разы меньше скорости чтения/записи в ОЗУ.

Существует и другой негативный сценарий использования файла подкачки — неожиданное сокращение дискового пространства в самый ответственный момент. К примеру, пользователь играет в игру. Некоторые данные из ОЗУ записываются в файл подкачки, место на винчестере заканчивается, игре больше некуда записывать собственные данные, из-за чего в ней могут возникнуть ошибки и, как следствие, вылет.

Использование CleanMem может снизить риск возникновения подобных сценариев к минимуму, а заодно и поддерживать производительность компьютера на максимально возможном уровне.

Функции CleanMem

Основных активных функций у программы CleanMem несколько:

Комплексная очистка/структурирование данных в оперативной памяти

Данная функция удаляет из памяти данные, которые более не потребуются системе либо запущенным приложениям. Вообще, ОС выполняет это действие самостоятельно, но только в тот момент, когда она начинает испытывать недостаток памяти. При помощи CleanMem эту процедуру можно выполнить заранее, что впоследствии устранит задержки в работе тех или иных программ, возникающие при очистке ОЗУ системой параллельно с выполнением других задач.

Очистка файла подкачки

Функция делает примерно то же самое, но только по отношению к файлу подкачки.

Очистка ОЗУ и файла подкачки может быть выполнена пользователем вручную в любой момент, однако программа может делать это в автоматическом режиме каждые несколько минут (задается пользователем в настройках). Имеется возможность задействования функции очистки путем нажатия горячих клавиш.

Отслеживание активности запущенных процессов, очистка выделенной для них памяти, изменение приоритета

Одна из самых интересных функций программы CleanMem. Пользователь может выбрать любой запущенный процесс, установить для него лимит оперативной памяти, а затем задать операцию — завершение работы или очистка потребляемой процессом памяти — которая будет выполнена автоматически при достижении объема ОЗУ установленного значения.

Также данная функция может применяться для установки приоритета выполнения выбранного процесса. Причем программа будет отслеживать приоритетность процесса и самостоятельно изменять его в случае, если система решит понизить или повысить уровень приоритета.

Удаленная очистка памяти

Вместе с CleanMem на компьютер устанавливается утилита «Mini Monitor Remote View». С ее помощью очистку памяти можно выполнять удаленно на том компьютере, где установлена основная программа. Соединение осуществляется по IP-адресу.

Из дополнительных функций:

Считывание и мониторинг состояния оперативной памяти с выводом на экран общего, занятого и свободного объема памяти, количества загруженных в нее процессов и т.д.

Считывание и мониторинг состояния файла подкачки (на всех жестких дисках) с выводом на экран общего объема, количества транзакций данных из/в файл подкачки и других сведений.

Отображение подробной информации обо всех запущенных процессах и другие.