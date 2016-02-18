CleanMem — программа для очистки, контроля и оптимизации оперативной памяти (ОЗУ) компьютера. Последняя версия приложения работает в 32-бит и 64-бит ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Перевод на русский язык отсутствует.
Как пользоваться программой CleanMem?
Основная задача CleanMem — перераспределение данных в оперативной памяти таким образом, чтобы файл подкачки использовался как можно меньше (либо вообще не использовался, если такое возможно). При загрузке в ОЗУ данных большого объема некоторая их часть может переноситься на жесткий диск. Обычно это происходит при невозможности записать в оперативную память данных последовательно, т.е. в таком порядке, чтобы они находились хотя бы на одной планке ОЗУ, а не были разбросаны по разным модулям.
Задействование файла подкачки снижает общую производительность компьютера, т.к. скорость чтения/записи данных на жесткий диск в разы меньше скорости чтения/записи в ОЗУ.
Существует и другой негативный сценарий использования файла подкачки — неожиданное сокращение дискового пространства в самый ответственный момент. К примеру, пользователь играет в игру. Некоторые данные из ОЗУ записываются в файл подкачки, место на винчестере заканчивается, игре больше некуда записывать собственные данные, из-за чего в ней могут возникнуть ошибки и, как следствие, вылет.
Использование CleanMem может снизить риск возникновения подобных сценариев к минимуму, а заодно и поддерживать производительность компьютера на максимально возможном уровне.
Функции CleanMem
Основных активных функций у программы CleanMem несколько:
- Комплексная очистка/структурирование данных в оперативной памяти
Данная функция удаляет из памяти данные, которые более не потребуются системе либо запущенным приложениям. Вообще, ОС выполняет это действие самостоятельно, но только в тот момент, когда она начинает испытывать недостаток памяти. При помощи CleanMem эту процедуру можно выполнить заранее, что впоследствии устранит задержки в работе тех или иных программ, возникающие при очистке ОЗУ системой параллельно с выполнением других задач.
- Очистка файла подкачки
Функция делает примерно то же самое, но только по отношению к файлу подкачки.
Очистка ОЗУ и файла подкачки может быть выполнена пользователем вручную в любой момент, однако программа может делать это в автоматическом режиме каждые несколько минут (задается пользователем в настройках). Имеется возможность задействования функции очистки путем нажатия горячих клавиш.
- Отслеживание активности запущенных процессов, очистка выделенной для них памяти, изменение приоритета
Одна из самых интересных функций программы CleanMem. Пользователь может выбрать любой запущенный процесс, установить для него лимит оперативной памяти, а затем задать операцию — завершение работы или очистка потребляемой процессом памяти — которая будет выполнена автоматически при достижении объема ОЗУ установленного значения.
Также данная функция может применяться для установки приоритета выполнения выбранного процесса. Причем программа будет отслеживать приоритетность процесса и самостоятельно изменять его в случае, если система решит понизить или повысить уровень приоритета.
- Удаленная очистка памяти
Вместе с CleanMem на компьютер устанавливается утилита «Mini Monitor Remote View». С ее помощью очистку памяти можно выполнять удаленно на том компьютере, где установлена основная программа. Соединение осуществляется по IP-адресу.
Из дополнительных функций:
- Считывание и мониторинг состояния оперативной памяти с выводом на экран общего, занятого и свободного объема памяти, количества загруженных в нее процессов и т.д.
- Считывание и мониторинг состояния файла подкачки (на всех жестких дисках) с выводом на экран общего объема, количества транзакций данных из/в файл подкачки и других сведений.
Отображение подробной информации обо всех запущенных процессах и другие.