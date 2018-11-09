Чтобы обеспечить максимальное быстродействие компьютера, нужно следить за состоянием комплектующих и системы. RAM Booster — полезная утилита для оптимизации работы оперативной памяти.

Программа доступна для Windows (32 и 64 бит). Приложение распространяется на бесплатной основе. Интерфейс программы — английский, поддержки русского языка нет.

Как пользоваться RAM Booster?

RAM Booster работает в автоматическом режиме. После запуска утилиты откроется окно, где отображается использование ОЗУ и CPU в режиме реального времени. При увеличении нагрузки на RAM программа автоматически снижает нагрузку отключая неактивные процессы системы.

Снижение нагрузки происходит при достижении определенного показателя заполнения RAM. По умолчанию установлено значение 50 МБ. Изменить показатель можно в настройках приложения.

При необходимости можно оптимизировать работу оперативной памяти в ручном режиме. Для этого нужно нажать кнопку "Optimize" в разделе интерфейса "Action", чтобы запустить принудительную очистку оперативной памяти.

На верхней панели инструментов программы RAM Booster расположена функция "Clear clipboard". Она используется для очистки буфера обмена системы.

Преимущества RAM Booster:

Работа в автоматическом режиме. Низкий уровень потребления системных ресурсов. Простой интерфейс.

Недостатки RAM Booster: