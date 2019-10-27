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Mem Reduct

Mem Reduct

Программа для оптимизации оперативной памяти

3,0 (67)
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Актуальная версия 3.5.2
Скачать 373 KB
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История изменений

Версия 3.5.2

  • Добавлена очистка кэша изменённых файлов.
  • Исправлено некорректное отображение информации о файле подкачки.
  • Улучшена поддержка тёмной темы.
  • Обновлёны локализация и SDK проекта.

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Оценки программы

3,0

67 оценок Оценок пока нет

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