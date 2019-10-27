Mem Reduct — небольшое приложения для очистки оперативной памяти. Программа доступна для Windows (32 и 64 бит). Для корректной работы ПО не нужно устанавливать дополнительные драйвера. Софт распространяется абсолютно бесплатно.

Интерфейс поддерживает русский язык. Для этого с официального сайта нужно загрузить специальный файл, который отвечает за русификацию утилиты. Его нужно поместить в папку с установленной программой.

Возможности программы Mem Reduct

Для начала работы с приложением необходимо установить и запустить ПО. В главном окне отображается подробная информация о физической и виртуальной памяти: какое количество RAM используется (в процентах), доступная память и общий объем. Под разделами памяти расположена информация о системном кэше. Чтобы освободить оперативную память, необходимо нажать кнопку "Очистить память".

После этого утилита отключает ненужные процессы, которые загружают RAM, а также освобождает системный кэш. Благодаря этому повышается скорость работы компьютера.

В разделе настроек программы Mem Reduct доступны следующие опции:

Запуск софта поверх других окон. Включить автоматический запуск ПО вместе с Windows. Автоматическое сворачивание утилиты после запуска. Включение и отключение требования подтверждение пользователя перед очисткой памяти. Пропускать предупреждение User Account Control. Включение функции автоматической проверки выхода новых версий. Смена языка интерфейса.

Функции Mem Reduct