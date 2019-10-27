Mem Reduct — небольшое приложения для очистки оперативной памяти. Программа доступна для Windows (32 и 64 бит). Для корректной работы ПО не нужно устанавливать дополнительные драйвера. Софт распространяется абсолютно бесплатно.
Интерфейс поддерживает русский язык. Для этого с официального сайта нужно загрузить специальный файл, который отвечает за русификацию утилиты. Его нужно поместить в папку с установленной программой.
Возможности программы Mem Reduct
Для начала работы с приложением необходимо установить и запустить ПО. В главном окне отображается подробная информация о физической и виртуальной памяти: какое количество RAM используется (в процентах), доступная память и общий объем. Под разделами памяти расположена информация о системном кэше. Чтобы освободить оперативную память, необходимо нажать кнопку "Очистить память".
После этого утилита отключает ненужные процессы, которые загружают RAM, а также освобождает системный кэш. Благодаря этому повышается скорость работы компьютера.
В разделе настроек программы Mem Reduct доступны следующие опции:
Запуск софта поверх других окон.
Включить автоматический запуск ПО вместе с Windows.
Автоматическое сворачивание утилиты после запуска.
Включение и отключение требования подтверждение пользователя перед очисткой памяти.
Пропускать предупреждение User Account Control.
Включение функции автоматической проверки выхода новых версий.
Смена языка интерфейса.
Функции Mem Reduct
В разделе "Очистка памяти" можно выбрать область системы, в которой будет выполнятся очистка RAM. Также функционал приложения позволяет активировать автоматическую чистку памяти при достижении определенного процента загруженности, либо установить время для повторного запуска процесса.
"Оформление". Здесь можно изменить стиль интерфейса Mem Reduct: цвет текста, фона, тип и размер шрифта и т.д.
"Трэй". Этот раздел предназначен для настройки программы в трее Windows: установка порога опасного и критического уровней в процентах; управление мышью; включение и отключение всплывающих подсказок.