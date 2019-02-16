В данном списке представлены программы для замены Kill-Update. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Kill-Update, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Kill-Update.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Kill-Update, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Kill-Update. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Kill-Update, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 4.8.2026.729
Программа для отключения обновлений Windows 7/8/10
Версия 1.7
Программа для отключения обновлений Windows
Версия 1.4
Программа для отключения обновлений и других функций Windows