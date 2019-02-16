SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Kill-Update

В данном списке представлены программы для замены Kill-Update. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Kill-Update, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

StopUpdates10
StopUpdates10

Версия 4.8.2026.729

Программа для отключения обновлений Windows 7/8/10

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (9)
Windows Update Blocker
Windows Update Blocker

Версия 1.7

Программа для отключения обновлений Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Win Updates Disabler
Win Updates Disabler

Версия 1.4

Программа для отключения обновлений и других функций Windows

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (23)