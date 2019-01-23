Unigine Heaven Benchmark — программа для тестирования производительности видеокарт (бенчмарк) на компьютерах под управлением Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 разрядностью 32 и 64 бит (также существуют версии под Linux и Mac OS X).

Утилита имеет широкую популярность среди простых и продвинутых (занимающихся оверлокингом своего ПК) геймеров по всему миру, предоставляя им высокоточный программный инструмент для оценки производительности своих игровых систем.

Как пользоваться Heaven Benchmark?

Основная задача программы Heaven Benchmark — измерение основных технических параметров графического адаптера, центрального процессора и оперативной памяти, определяющих производительность вычислительных устройств. По ходу тестирования скорости обработки компьютером 3D-графики утилитой присваиваются игровой системе очки.

К сожалению, Heaven Benchmark не предоставляет возможность занесения результатов тестирования в общую онлайн-таблицу сравнения (для этих целей у разработчиков имеется другой бенчмарк). Однако это не мешает соревноваться с другими геймерами на многочисленных любительских онлайн-площадках.

Бенчмарк для компьютера Heaven Benchmark

Большинство распространенных программ-бенчмарков для игровых систем выполняют тестирование производительности путем запуска несложной 3D-анимации. Обычно это какая-либо вращающаяся/перемещающаяся геометрическая фигура или предмет с многочисленными вершинами. В случае с Heaven Benchmark в качестве нагрузки на вычислительные мощности компьютера используется целая профессиональная 3D-сцена (созданная при использовании собственного движка Unigine) — несколько парящих островов с многочисленными объектами на поверхности (здания, растительность, памятники, средневековые орудия и т.д.).

Программа предоставляет возможность тонкой настройки параметров запуска 3D-сцены, что позволит пользователю измерять как общую производительность игровой системы, так и ее производительность в конкретном режиме работы. Сюда относятся:

Возможность выбора API (OpenGL, DirectX 9 и DirectX 11) позволяет тестировать игровую систему в требуемом режиме.

Установка качества 3D-графики — низкое, среднее, высокое и ультра.

Возможность включения тесселяции (для OpenGL и DirectX 11) для увеличения детализации 3D-объектов.

Возможность запуска сцены в различных режимах виртуальной реальности: 3DVision, 3DSurround, Dual Output, Side-by-side, Top-and-bottom, Interlaced и Anarlyph. Это уникальная для бенчмарка функция, позволяющая оценить производительность игровой системы в VR-режимах работы.

Установка уровня антиалиасинга (сглаживания): отключено, 2Х, 4Х и 8Х.

Возможность выбора разрешения экрана из предустановленных значений либо его установка вручную.

Измерение производительности в оконном либо полноэкранном режиме.

Еще одна уникальная особенность бенчамарка Heaven Benchmark — возможность перемещения по всей 3D-сцене так же, как это происходит в играх от первого лица. В этом режиме можно быстро оценить производительность видеосистемы компьютера без запуска алгоритмов тестирования. Перемещаясь по сцене, пользователь сможет наблюдать скорость и качество воспроизведения 3D-графики при отображении тех или иных объектов и примененных к ним визуальных эффектов (освещение, тени, текстура и т.д.).

Другие особенности программы:

Heaven Benchmark позволяет изменять настройки графики непосредственно в момент воспроизведения сцены.

Неприхотливость программы к мощностям компьютера. Для запуска бенчмарка подойдет ПК под управлением Windows XP или выше (32-бит и 64-бит), видеокарта серии GeForce 8xxx, ОЗУ объемом 512 Мб.

Наличие качественного перевода на русский язык.

Из недостатков можно отметить ограничения по функционалу в бесплатной версии программы. Однако доступных функций вполне достаточно для точного измерения производительности игровых систем.