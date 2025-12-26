FurMark 2 — бесплатная программа для проведения стресс-теста видеокарты. Утилита проводит быстрый графический тест OpenGL и Vulkan с онлайн-оценками.

FurMark 2 имеет улучшенную поддержку командной строки и создан с использованием GeeXLab. Она совместима с 32-х и 64-битными версиями операционной системы Windows 7, 8, 10 и 11. FurMark 2 не имеет поддержки русского языка.

Особенности FurMark 2

FurMark 2 отличается от первой версии наличием диаграммы температуры внизу открытого окна утилиты. В самом окне располагается все тот же пушистый шар, из-за которого и названа программа волосатым бубликом. Программное обеспечение при старте создает максимальную нагрузку на видеокарту. Стресс-тест видеокарты позволяет системным администраторам измерить температуру, устойчивость и жизнеспособность графического процессора компьютера или ноутбука.

Для проведения стресс-теста процессора используются другие программы

После включения можно выбрать тип графического теста: GL или Vulkan. Утилита предлагает подобрать разрешение. В версии FurMark 2 стало возможным проверить видеокарту, поддерживающую разрешение 8K.

Пользователь может запустить программное обеспечение на сканирование артефактов, если пометить галочкой специальный пункт, который находится под вкладкой с указанием разрешения для тестирования видеокарты.

По центру окна можно видеть модель и название компании, выпустившей графический процессор. Следом располагается диаграмма с температурой видеокарты на данным момент и уровень загруженности графического процессора.

Возможности, которые были добавлены разработчиком:

исправлен баг при отображении длинного наименования видеокарты;

встроен измеритель мощности в ваттах при подcчёте баллов для GPU NVIDIA;

отключена статистика баллов, если рендер слишком медленный;

в плагин мониторинга GPU добавлена поддержка GeForce RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER and RTX 4080 SUPER;

обновлён GPU Shark2 до версии 2.1.0;

обновлены библиотеки GeeXLab 0.57.0.

После нажатия на кнопку «Run» начинается тестирование графического процессора. Окно программы расширяется до полноэкранного режима. Для проведения тестирования простых пользовательских видеокарт достаточно 5 минут теста, чтобы определить их работоспособность.