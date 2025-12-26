SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
FurMark 2

FurMark 2

Программа для проведения стресс-теста видеокарты

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.10.2
Скачать 34 MB
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История изменений

Версия 2.10.2

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Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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