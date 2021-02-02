В данном списке представлены программы для замены Heaven Benchmark. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Heaven Benchmark, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Heaven Benchmark.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Heaven Benchmark, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Heaven Benchmark. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Heaven Benchmark, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 16 программ
Версия 17.1.9.0
Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК
Версия 6.2.1
Программа для проверки производительности компьютеров
Версия Unknown
Программа для теста произволительности видеокарты и процессора
Версия 7.1.0
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 11.1.1003.16946
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 2.3.2912
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 1.39.3.0
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 2.10.2
Программа для проведения стресс-теста видеокарты
Версия 1.2.3
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 1.1
Unigine Superposition — бенчмарк для оценки производительности видеокарты
Версия 11.1
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере
Версия v3.6.1.2
Программа для бенчмаркинга и стресс-тестирования видеокарт nVidia
Версия 1.57.1.0
Программа для получения технической информации и тестирования видеокарт
Версия 4.1.16
Программа для тестирования стабильности и производительности видеокарты и процессора
Версия 1.2
Программа для анализа работы видеокарт и 3D-приложений