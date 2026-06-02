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Cinebench

Cinebench

Программа для теста произволительности видеокарты и процессора

3,0 (7)
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Актуальная версия Unknown
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История изменений

Версия Unknown

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2024.1.0
    • Обновлены сцены бенчмарка и улучшена поддержка новых процессоров с гибридной архитектурой.
    • Исправлены ошибки рендеринга и добавлены новые режимы трассировки лучей.
    • Оптимизирована работа с GPU и улучшена точность расчёта баллов.
    • Упрощён интерфейс сравнения результатов с другими ПК.

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Оценки программы

3,0

7 оценок Оценок пока нет

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