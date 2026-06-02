Cinebench — бесплатная программа для тестирования производительности центрального процессора и видеокарты компьютера от MAXON, известного разработчика ПО для 3D-моделирования Cinema 4D. Уникальность данной утилиты заключается в использовании сложных алгоритмов тестирования и широкоформатной фотореалистичной 3D-графики, что позволяет ей нагрузить вычислительные модули ПК до предела возможностей и точно определить ключевые параметры, определяющие производительность оборудования.

Программа Cinebench работает только в 64-разрядных системах Windows 10 и 11 (64-бит). Интерфейс последней версии не переведен на русский язык, однако в папке установки приложения можно прочитать инструкцию пользователя на русском.

Тестирование центрального процессора (ЦП)

В отличие от большинства программ тестирования ЦП, Cinebench нагружает процессор не исключительно математическими вычислениями, а делает это посредством загрузки в него фотореалистичной трехмерной сцены. В этом процессе задействуются различные алгоритмы, позволяющие подвергнуть полной нагрузке все имеющиеся ядра процессора.

Примечательно, что программа Cinebench способна измерять производительность ЦП, способных единовременно обрабатывать до 256 вычислительных потоков. К примеру, к ним относятся такие процессоры как Oracle SPARC M7 (32 физических ядра, по 8 потоков на ядро), Intel Xeon Phi 7210 (64 физических ядра, 4 потока на ядро) и другие.

Таким образом, Cinebench — одна из немногих (если не единственная) массово доступных программ, способных работать с такими процессорными мощностями.

Тестирование видеокарт в Cinebench

В плане тестирование графических адаптеров Cinebench также имеет свои уникальные особенности. Пользователи привыкли видеть в различных бенчмарк-приложениях несложную зацикленную 3D-анимацию в виде вращающейся "меховой" воронки или подобного объекта. Разработчики Cinebench кардинально отошли от этого сложившегося стандарта и стали применять в качестве тестирующей трехмерной анимации сцену преследования на автомобилях (выполненную, кстати, в Cinema 4D).

Данное решение связано не только с динамичностью и красочностью происходящего на экране. В ходе воспроизведения сцены видеоадаптер в режиме OpenGL обрабатывает большое количество геометрии (порядка миллиона полигонов), текстур и целого ряда визуальных эффектов, которые мы привыкли видеть в компьютерных играх — прозрачность, рельеф, освещение, окружающая среда, брызги, искры и многое другое.

Результаты тестирований

Финальной стадией тестирования процессора и видеокарты является не только выдача значений основных характеристик оборудования, но и их сравнение с эталонными показателями. В случае с видеоадаптерами основным показателем производительности является FPS (количество отображаемых кадров в секунду), процессору присваиваются очки (PTS).

По окончанию тестов программа отображает в таблице место протестированного устройства в общем рейтинге. Также пользователь может просмотреть подробный отчет о результатах сканирования, сохраняемый приложением на жесткий диск (в папке «cb_ranking») при завершении работы.