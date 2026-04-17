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OCCT

OCCT

Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК

3,3 (42)
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Актуальная версия 17.1.9.0
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История изменений

Версия 17.1.9.0

  • Исправлена ошибка, из-за которой latency/storage benchmark в некоторых случаях не мог подготовить данные для загрузки.
  • Исправлена утечка handle при запуске.
  • В Gpu3DAdaptive обновлено сообщение об ошибке, когда 3D Adaptive не поддерживается.
Предыдущие версии (3)
  1. Версия 17.1.8.0
  2. Версия 17.1.7.0
  3. Версия 17.1.5.0
    • В Gpu3DAdaptive перенесена очистка зависимостей, выполненная ранее при отменённом переходе на Unreal Engine 5.7.
    • Исправлена ошибка, из-за которой пользовательское значение интенсивности в режиме Steady отображалось как 0 на вкладке выполнения.

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Оценки программы

3,3

42 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о OCCT

3 отзыва

kostya

можно и без перевода...включил тест и потом смотришь результат что тут непонятного эта прога для этого только и предназначена

Serg

Бесполезная прога, нет русского языка...

krt

Бесполезный ты. Везде есть переводчики.