OCCT (также известная как OCCT Perestroika) — программа для тестирования центрального и графического процессоров, оперативной памяти, вычислительных компонентов материнской платы и системы электропитания компьютера. Приложение, используя специализированные методы тестирования, помогает дать оценку стабильности работы вычислительных/питающих модулей, а также выявить различные ошибки в их функционировании.

Программа OCCT работает в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 разрядностью 32/64 бит. Интерфейс приложения переведен на множество языков, включая русский.

Программа OCCT

Основная задача программы OCCT — оказание нагрузки на ЦП, ГП, ОЗУ и других вычислительных компонентов до уровня, близкого к предельному, и параллельное тестирование системы электропитания в образовавшихся условиях. В течение всего времени тестирования на экран выводится различная техническая информация о текущем состоянии тестируемых модулей в виде таблиц и графиков.

Всего в программе OCCT предусмотрено 4 режима тестирования, каждый из которых имеет свои собственные настройки:

CPU: OCCT. Режим тестирования центрального процессора, оперативной памяти и чипсета материнской платы путем их нагрузки математическими вычислениями, задачами по обработке крупных массивов данных и т.д. Программа позволяет тестировать как 32-х, так и 64-разрядные процессоры. Поддерживаются все существующие наборы инструкций, включая AVX. CPU: LINPACK. В данном режиме тестируется исключительно центральный процессор. В хоте теста на ЦП оказывается высокая нагрузка, потому он может сильно нагреваться. Не рекомендуется запускать данный режим на компьютерах с неэффективно функционирующей системой охлаждения. Тестирование CPU: LINPACK позволяет оценить стабильность работы 32-х и 64-разрядных ЦП по отдельности. В зависимости от настроек можно тестировать процессоры, поддерживающие и не поддерживающие набор инструкций AVX. Также предусмотрен отдельный режим тестирования многоядерных ЦП. GPU: 3D. В данном режиме производится тестирование графического процессора путем воспроизведения трехмерного изображения. Для диагностики используется графический ускоритель DirectX 9 или DirectX 11 (в зависимости от установленной на ПК версии). Пользователь может задать сложность 3D-шейдеров (прорисовки) в пределах от 1 до 7 единиц, а также установить максимальное значение FPS (либо вовсе выключить ограничения). POWER SUPPLY. Режим тестирования системы электропитания компьютера. В ходе тестирования в основном нагружаются центральный и графический процессор. Основная задача программы — считывание показаний со всех датчиков напряжения и фиксация ее величины в моменты нагрузок.

Одна из особенностей программы OCCT — параллельное (во время теста) сохранение на жесткий диск компьютера изображений с отчетами, позволяющими просматривать техническое состояние модулей ПК в любое время после завершения диагностики. Данная функция помогает, в т.ч., определить причину неисправностей на компьютерах, самопроизвольно завершающих свою работу во время выполнения тех или иных задач.

Русский язык отсутствует в интерфейсе программы. Только английский.