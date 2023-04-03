Hamster Free ZIP Archiver — программа для создания и распаковки архивов, поддерживающая множество форматов (сжатие только в форматах ZIP и 7z), а также позволяющая автоматически загружать их в облачные хранилища. Это полностью бесплатный архиватор для операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Hamster Free ZIP Archiver?

Hamster Free ZIP Archiver — программа-архиватор, предназначенная для архивирования (сжатия) и разархивирования (распаковки) файлов. Основными рабочими форматами данного архиватора являются ZIP и 7z. Программа способна запаковывать файлы только в эти два формата.

Однако список поддерживаемых форматов, которые данный архиватор может распаковывать, состоит более чем из 60 элементов. Среди них, например — RAR, GZIP, ISO, TAR, DMG, ARJ, TAZ, CAB, PKG, JAR, XAR, ELF, ODT и многие другие. Отдельно отметим способность Hamster Free ZIP Archiver распаковывать динамические библиотеки (DLL-файлы).

Как пользоваться программой Hamster Free ZIP Archiver

Архиватор Hamster Free ZIP Archiver имеет минимально необходимое количество функций для работы с архивами, что в итоге сделало данную программу простой и понятной в использовании. Сразу после установки приложения пользователь сможет открывать поддерживаемые программой форматы архивов напрямую из «Проводника» Windows (два клика по файлу) либо путем их перетаскивания мышкой в окно. То же относится и к сжатию файлов (созданию архивов).

Отметим удобство реализации функции перетаскивания файлов. Архиватор Hamster Free ZIP Archiver отслеживает тип перетаскиваемых мышью элементов и предлагает два варианта действия с ними (зависит от того, являются ли добавляемые файлы архивами или нет):

Если это архив, пользователю будет предложено его открытие или распаковка в той же папке, где тот хранится.

Если это любой другой тип файлов, программа предложит создание архива либо с его сохранением на компьютере, либо с сохранением и автоматической загрузкой в облачное хранилище (об этом ниже).

Программа Hamster Free ZIP Archiver позволяет открывать подобным образом несколько архивов одновременно, для каждого из которых будет создано отдельное окно. В уже открытые архивы поддерживаемых форматов (ZIP и 7z) пользователь может добавлять новые файлы, в т.ч. и путем их перетаскивания в окно.

Т.к. Hamster Free ZIP Archiver встраивается в контекстное меню «Проводника», все рассмотренные выше действия могут быть выполнены без предварительного запуска самой программы.

Функции программы Hamster Free ZIP Archiver

Как было сказано выше, Hamster Free ZIP Archiver позволяет загружать архивы в облачные хранилища, что является нетипичной особенностью для программ-архиваторов. Последняя на момент написания обзора версия архиватора поддерживала 4 облачных сервиса — Dropbox, Yandex.Disk, OneDrive и Google Drive.

Сама же функция отправки архивов в хранилища работает в автоматическом режиме — пользователю достаточно выбрать опцию «Создать и получить ссылку» (доступно и из контекстного меню «Проводника») при добавлении файлов во вновь создаваемый архив. Кроме того, архиватор Hamster Free ZIP Archiver позволяет загружать в облако и уже открытые архивы. В любом случае, пользователю нужно только дождаться, пока архиватор создаст архив и загрузит его в выбранный облачный сервис. Ссылки на загруженные в облако файлы можно будет получить из соответствующей вкладки программы.

Касательно функционала по созданию архивов Hamster Free ZIP Archiver: