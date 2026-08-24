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PeaZip

PeaZip

Программа для распаковки и создания архивов

3,2 (5)
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Актуальная версия 11.4.0
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История изменений

Версия 11.4.0

  • Усилена проверка входных данных: добавлены дополнительные проверки диапазонов и ранняя проверка имён файлов, чтобы снизить риск опасных операций.
  • Для задач архивации и распаковки больше не используется полноценная консоль, если в неё попадают переменные данные.
  • Улучшено автообновление файлового браузера.
  • В Windows-файловом браузере теперь можно открывать папку назначения для .lnk через Ctrl+P или через меню Navigation > Explore path (PeaZip).
  • Обновлены встроенные компоненты: Pea 1.34 и 7z/p7zip 26.04.
  • Добавлена поддержка открытия архивами файлов .ZIM, теперь PeaZip может открывать 243 типа файлов как архивы.
  • Для текущей версии публикуется файл SHA256.txt с контрольными суммами пакетов.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 11.3.0
    • Добавлен режим проверки архивов PEA.
    • Исправлено ошибочное сообщение о наличии относительных путей в некоторых архивах PEA.
    • Исправлена ошибка «invalid password length» в некоторых интерактивных режимах.
    • Распаковка PEA теперь сначала выполняется во временную папку; итоговая папка создаётся только после успешной проверки данных.
    • В Windows библиотека drag-and-drop теперь загружается по абсолютному пути после проверки её хеша.
    • Расширен список потенциально опасных расширений, для открытия которых требуется подтверждение пользователя.
    • Исправлены сбои при экспорте из командной строки в некоторые сжатые TAR-форматы.
    • Исправлены зависания и сбои при работе с зашифрованными ZPAQ-архивами без заранее введённого пароля.
    • Добавлено окно «Open with» по сочетанию Shift+F12 для выбора приложения или действия.
    • Для встроенного Password Manager теперь обязательно задавать мастер-пароль.

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Оценки программы

3,2

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