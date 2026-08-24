PeaZip — программа-архиватор, поддерживающая работу более чем с 200 форматов архивов. Это бесплатное приложение с открытым исходным кодом для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32-бит/64-бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (местами отсутствует).

Для чего нужна программа PeaZip?

Как и любой другой архиватор, программа PeaZip служит для выполнения двух основных задач:

Сжатие файлов в архивы Распаковка архивов

Приложение работает с большим количеством форматов архивов (более 200). Большое число поддерживаемых форматов обусловлено тем, что программа PeaZip использует в качестве встроенных функциональных модулей такие же, как и она сама, свободно распространяемые архиваторы или отдельные их библиотеки, позволяющие, как минимум, осуществлять распаковку тех или иных типов архивов.

Отдельное внимание следует уделить графическому интерфейсу PeaZip, представляющий собой полноценный файловый менеджер, функциональные возможности которого рассмотрены ниже.

Функции программы PeaZip

Из более чем 200 поддерживаемых программой PeaZip форматов архивов к числу тех, что она способна создавать (т.е. не просто распаковывать, но и запаковывать в них файлы), относятся:

7z и самораспаковывающийся 7z-sfx.

ARC/WRC архиватора FreeArc, в т.ч. самораспаковывающийся ARC-архив.

bz2/tar.bz2/tbz/tb2 от bzip2.

gz/tar.gz/tgz от gzip.

LPAQ, ZPAQ и другие форматы архиватора PAQ.

QUAD/BALZ/BCM.

Форматы архиватора UPX.

BR (Brotli).

ZSTD (Zstandard).

Конечно, архиватор PeaZip позволяет упаковывать файлы и в собственный формат «.pea», который соответствует все современным требованиям. Также программа предлагает несколько полезных опций архивирования и вспомогательных инструментов, в т.ч.:

Разбиение файлов на несколько архивов (создание многотомных архивов).

Гибкая система шифрования с возможностью использования совместно с паролем в качестве ключа указанного пользователем файла, а также шифрования имен файлов внутри архива.

Возможность преобразования любого из поддерживаемых архивов в архив PEA.

Встроенный менеджер паролей позволяет создавать список заранее подготовленных паролей, которые затем можно выбирать для шифрования архива. Саму базу с паролями, кстати, тоже можно запаролить.

Большое количество встроенные вспомогательных утилит: верификация, извлечение и генерация хешей SCR32/64, MD5, SHA1/256/3_256 и другие, анализатор содержимого файлов и каталогов, контроль целостности файлов, безопасное (без возможности восстановления) удаление файлов, затирание пустых областей дисков и другие.

Касательно файлового менеджера PeaZip. По своим функциональным возможностям он практически идентичен стандартному файловому менеджеру Windows — «Проводнику», и даже имеет похожий пользовательский интерфейс. Пользователь может не просто просматривать содержимое дисков и папок с целью добавления объектов в архивы, но и:

Запускать любые программы и открывать файлы в связанных с ними приложениях

Выполнять над файлами любые стандартные операции (копирование, перемещение и т.д.).

Посредством встроенного менеджера изображений — преобразовывать их из одного формата в другой, изменять размер, поворачивать на угол и т.д. (возможно применение операций сразу к большому числу изображений).

Осуществлять поиск объектов по имени с возможности использования масок.

Добавлять объекты в закладки и многое другое.

Все это — далеко не весь список возможностей архиватора PeaZip.