SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Hamster Free ZIP Archiver

В данном списке представлены программы для замены Hamster Free ZIP Archiver. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hamster Free ZIP Archiver, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

UnzipTool
UnzipTool

Версия 2.0.1.0

Легкая и бесплатная программа для сжатия и извлечения файлов из архивов

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (11)
PeaZip
PeaZip

Версия 11.4.0

Программа для распаковки и создания архивов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
7-Zip
7-Zip

Версия 26.04

Архиватор файлов и папок

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (13)
WinZip
WinZip

Версия 28

Архиватор для сжатия и распаковки файлов

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
WinRAR
WinRAR

Версия 7.23

Архиватор для сжатия файлов

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (15)
HaoZip
HaoZip

Версия 6.5.3.11163

Программа для сжатия файлов в архивы различных форматов и их открытия

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
Aukzip
Aukzip

Версия 1.0

Архиватор для Windows 10 и 11

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
EZip
EZip

Версия 1.2.34.0

Бесплатный архиватор с простым интерфейсом

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BreeZip
BreeZip

Версия 1.1.4.0

Удобная программа для работы с архивами в Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (12)
IZArc
IZArc

Версия 4.4

Бесплатная программа-архиватор для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
B1 Free Archiver
B1 Free Archiver

Версия 1.4.67.4303

Самый простой и удобный архиватор.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
PowerArchiver
PowerArchiver

Версия 15.00.38

Мощный архиватор для сжатия файлов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)