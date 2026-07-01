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WinRAR

WinRAR

Архиватор для сжатия файлов

3,9 (15)
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Актуальная версия 7.23
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История изменений

Версия 7.23

  • Исправлена уязвимость переполнения памяти при восстановлении данных из RAR5 recovery volumes.
  • Исправлена проблема, из-за которой специально созданный RAR-архив мог создать символическую ссылку за пределами папки распаковки.
  • Библиотека 7zxa.dll для распаковки 7z обновлена до версии 26.02 с исправлениями ошибок и уязвимостей.
  • Команда -iver теперь выводит версию RAR даже при включенном -idc; к выводу добавлен перенос строки.

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Оценки программы

3,9

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